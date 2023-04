Faroestes para ver na Netflix após Deixe-o Partir

Lançado em 2020, Deixe-o Partir estreou recentemente no catálogo brasileiro da Netflix. Descrito como um “faroeste moderno”, o drama não demorou a conquistar os assinantes da plataforma. Se você curtiu a emocionante história do longa, não deixe de conferir outros filmes do gênero no streaming!

“Depois de perder o filho e ver a nora se casar com um homem abusivo, um casal de idosos tenta resgatar seu neto de sua nova e poderosa família”, diz a sinopse oficial de Deixe-o Partir.

O elenco de Deixe-o Partir é liderado por Kevin Costner (O Guarda-Costas) e Diane Lane (O Homem de Aço), contando também com Will Britain (A Teacher), Kayli Carter (Godless) e Lesley Manville (The Crown).

Listamos abaixo 7 filmes de faroeste para assistir na Netflix após Deixe-o Partir; confira!

O Estranho Sem Nome

Um verdadeiro clássico do faroeste, O Estranho Sem Nome é uma sugestão perfeita para os fãs de Deixe-o Partir na Netflix. Dirigido e protagonizado pelo icônico Clint Eastwood, o filme entrou se tornou um sucesso de público e crítica em seu lançamento original, tornando-se um dos westerns mais influentes de todos os tempos.

O Estranho Sem Nome chegou aos cinemas americanos em 1973. O filme acompanha a história de um forasteiro misterioso que, entre tiroteios e crises existenciais, é contratado para proteger uma vila de um perigoso grupo de foras da lei. Verna Bloom, de A Última Tentação de Cristo, também está no elenco.

O Retorno de John Henry

Lançado originalmente em 2015, o filme canadense O Retorno de John Henry chegou ao catálogo da Netflix no final de 2022, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. O longa tem direção de Jon Cassar, conhecido por comandar as 7 primeiras temporadas da série 24 Horas.

Em O Retorno de John Henry, o protagonista titular, um veterano da guerra civil americana, volta para casa e reencontra o pai distante. Porém, sua esperança de uma vida tranquila é ameaçada por uma gangue violenta. Pai e filho, Donald Sutherland (Jogos Vorazes) e Kiefer Sutherland (24 Horas) protagonizam o longa.

Terra Sem Lei

Descrito como um “faroeste revisionista”, Terra Sem Lei é um dos mais violentos filmes de faroeste da Netflix. O longa estreou em 2019, com direção do cineasta irlandês Ivan Kavanagh (O Canal). O western ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Na trama de Terra Sem Lei, um agente funerário irlandês começa a lucrar depois que bandidos tomam conta de uma pacífica cidade. Em contrapartida, toda essa destruição acaba colocando sua família em perigo. A partir daí, ele precisa decidir se a riqueza compensa esse sofrimento. Emile Hirsch (Na Natureza Selvagem) vive o protagonista Patrick.

O Ataque dos Cães

O Ataque dos Cães é, ao mesmo tempo, um filme de faroeste e um drama psicológico. Um dos projetos mais premiados da história da Netflix, o longa foi indicado a 11 categorias do Oscar. Pela excelente condução da trama, a cineasta Jane Campion (O Piano) levou a estatueta de Melhor Direção.

Baseado no livro de mesmo nome, lançado por Thomas Savage na década de 60, O Ataque dos Cães acompanha conta a história de Phil Burbank, um fazendeiro durão que trava uma guerra de ameaças contra a nova cunhada e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona. Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho do MCU, protagoniza o longa.

A Balada de Buster Scruggs

Assim como O Ataque dos Cães, A Balada de Buster Scruggs se tornou um grande sucesso crítico na Netflix. Escrita, dirigida e produzida pelos Irmãos Coen (O Grande Lebowski), essa antologia de faroeste estreou no streaming em 2018. Com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa foi indicado a 3 categorias do Oscar.

Em A Balada de Buster Scruggs, os Irmãos Coen contam histórias de foras da lei, cowboys e colonizadores no Velho Oeste americano. O filme tem 6 “capítulos”, e cada um deles conta uma história diferente. Seu elenco é liderado por Tim Blake Nelson (Watchmen), James Franco (O Artista do Desastre), Liam Neeson (Busca Implacável) e Zoe Kazan (Doentes de Amor).

Relatos do Mundo

Tocante e cheio de genuína emoção, Relatos do Mundo também está entre os faroestes mais premiados da Netflix. No Oscar de 2021, o longa foi indicado a 4 categorias. A direção é de Paul Greengrass (O Ultimato Bourne), e a trama é baseada em um livro homônimo, escrito por Paulette Jiles e lançado em 2016.

Relatos do Mundo conta a história do Capitão Kidd, um veterano de guerra que viaja de cidade em cidade lendo as notícias do mundo para os moradores. A trama começa quando ele embarca em uma perigosa jornada pelo Texas para levar uma garotinha órfã até seu novo lar. Tom Hanks (Forrest Gump) interpreta o protagonista.

Vingança & Castigo

Por fim, temos Vingança & Castigo, um excelente filme que mistura lendas e histórias reais para acompanhar a trajetória de cowboys negros no Velho Oeste americano. Sucesso de público e crítica, o filme se destaca pelas performances do elenco e por sua ótima trilha sonora. Vingança & Castigo também é o primeiro projeto do músico britânico Jeymes Samuel como diretor.

Vingança & Castigo foca na trajetória de Nat Love, uma fora da lei que, em busca de vingança, reúne seu bando para derrotar o impiedoso Rufus Buck – um criminoso que acaba de sair da prisão. O elenco do faroeste é formado por Jonathan Majors (Lovecraft Country), Idris Elba (Luther), Zazie Beetz (Coringa), Regina King (Watchmen), Lakeith Stanfield (Death Note) e Danielle Deadwyler (Till).

Você pode assistir Deixe-o Partir, junto com os filmes que listamos acima, na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.