Fãs de Round 6 terão surpresa em La Casa de Papel: Coreia

Quando a Netflix anunciou a produção de um remake sul-coreano de La Casa de Papel, muitos fãs ficaram com o pé atrás. Mas após hits como Squid Game e All Of Us Are Dead, o público da plataforma passou a se interessar cada vez mais por La Casa de Papel: Coreia. E não é só isso: a vindoura série também reserva uma grande surpresa para os fãs de Round 6.

Lançada originalmente entre 2017 e 2021, La Casa de Papel se estabeleceu como a série espanhola mais popular da Netflix. A produção abriu o caminho para outros sucessos do país, como Elite, Entrevías e Valéria.

A Netflix confirmou a produção de La Casa de Papel: Coreia em 2020. Desde então, a plataforma divulgou diversos detalhes sobre a trama, elenco e data de estreia da produção.

Sendo assim, explicamos abaixo tudo que já sabemos sobre o remake sul-coreano de La Casa de Papel na Netflix – confira e veja porque a série tem tudo para conquistar os fãs de Round 6.

Conheça a trama de La Casa de Papel: Coreia

Uma das principais dúvidas dos fãs de La Casa de Papel é a seguinte: como a trama do remake sul-coreano se assemelha à história da série original?

Como La Casa de Papel: Coreia é uma reinterpretação da popular produção da Netflix, a estrutura da trama continuará a mesma.

Ou seja: a nova série acompanha a história de assaltantes que, liderados pelo Professor, tentam protagonizar um grande roubo.

Em sua versão em inglês, La Casa de Papel: Coreia ganhou o título de Money Heist: Joint Economic Area (Área de Economia Mista).

O título faz referência a uma região empresarial fictícia, situada entre a fronteira da Coreia do Norte e Coreia do Sul.

Em seu segundo teaser, La Casa de Papel: Coreia mostra que o recém-unificado governo da Coreia utiliza essa área para criar a base de um novo sistema econômico, marcado até mesmo por uma moeda própria.

Dessa forma, tudo indica que o grupo de assaltantes tentará assaltar a Área de Economia Mista e roubar a nova moeda do governo coreano.

Elenco de La Casa de Papel: Coreia tem astro de Round 6

O remake sul-coreano de La Casa de Papel guarda uma surpresa especial para os fãs de Round 6: um dos astros de Squid Game foi confirmado como o intérprete de Berlin.

Trata-se de Park Hae-soo, o intérprete de Cho Sang-woo (o Jogador 218) no hit sul-coreano da Netflix.

Além de Park Hae-soo, a plataforma já confirmou os intérpretes de todos os personagens principais: Yoo Ji-tae (Professor), Jun Jung-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscou), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Park Jung-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki) e Lee Kyu-ho (Oslo).

La Casa de Papel: Coreia também terá Kim Yun-jin e Kim Sung-o como os investigadores Seon Woo-jin e Cha Moo-hyuk. Finalmente, o elenco principal do remake é completado por Park Myung-hoon e Lee Joo-been como os reféns Cho Young-min e Yoon Mi-sun.

Quantos episódios terá a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia?

A 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia terá 12 episódios com cerca de uma hora de duração.

Vale lembrar que a 1ª temporada da série original não foi produzida pela Netflix, e por isso, conta com 22 episódios (divididos em duas partes).

A plataforma também confirmou que a 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia será dividida em duas partes, cada uma delas com 6 episódios.

O criador de La Casa de Papel está envolvido no remake?

Álex Pina, o criador de La Casa de Papel, está envolvido no remake sul-coreano. Na nova série, Pina troca a cadeira de showrunner pelo posto de produtor-executivo.

“Os criadores coreanos desenvolveram sua própria linguagem audiovisual. Assim como La Casa de Papel, eles conseguiram cruzar barreiras culturais e se estabelecer como pontos de referência para espectadores do mundo todo, particularmente os mais jovens. O fato da ação se passar na península coreana também é um marco que me deixa muito feliz”, comentou Álex Pina em uma entrevista.

La Casa de Papel: Coreia é uma produção da BH Entertainment e Content Zium, em parceria com a Vancouver Media. Kim Hong-sun – de k-dramas como The Guest e L.U.C.A.: The Beginning – é o diretor.

Data de estreia do remake-sul coreano de La Casa de Papel na Netflix

Para a alegria dos fãs, a Netflix já confirmou a data de estreia da 1ª parte da 1ª temporada de La Casa de Papel: Coreia na plataforma.

No final de abril de 2022, a Netflix revelou que os 6 primeiros episódios de La Casa de Papel: Coreia estreiam na plataforma em 24 de junho de 2022.

Como a série é uma produção original da Netflix, deve chegar ao catálogo internacional da plataforma às 4 da manhã.

Confira o trailer de La Casa de Papel: Coreia

No início de 2022, a Netflix divulgou o primeiro teaser de La Casa de Papel: Coreia.

A pequena prévia mostra o visual do Professor e as máscaras utilizadas pelos assaltantes. No remake, as máscaras são adereços típicos de tradições teatrais sul-coreanas.

O vídeo também mostra os esforços da força-tarefa que deve ser tornar uma verdadeira pedra no sapato do Professor.

Já o segundo trailer, lançado em 20 de maio de 2022, revela mais detalhes sobre a trama – incluindo a unificação da Coreia do Sul e a criação da Área de Economia Mista.

Veja abaixo o primeiro teaser e o segundo trailer de La Casa de Papel: Coreia, que estreia na Netflix em 24 de junho de 2022.

