Fãs não notaram: O Clube da Meia-Noite está cheio de easter eggs

Sucesso na Netflix, O Clube da Meia-Noite conquistou fãs no mundo inteiro por sua trama assustadora, surpreendente e realmente tocante. O que muita gente não percebeu é que a série de terror está repleta de easter eggs e referências a outras obras de Mike Flanagan e sucessos dos anos 90.

“Em uma clínica para adolescentes em estado terminal, integrantes de um clube secreto fazem um pacto sinistro: quem morrer primeiro terá que mandar um sinal do além”, afirma a sinopse oficial de O Clube da Meia-Noite na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de O Clube da Meia-Noite é liderado pelos atores Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Cymone e Sauriyan Sapkota.

Listamos abaixo os easter eggs mais surpreendentes da 1ª temporada de O Clube da Meia-Noite; confira – e veja se você percebeu!

O discurso de Ilanka – O Clube dos Cinco

No primeiro episódio de O Clube dos Cinco, a protagonista Ilonka utiliza a frase “o atleta, o nerd, o esquisitão, o delinquente e a princesinha” em sua sessão de terapia. Os fãs mais jovens não perceberam, mas a fala é uma referência ao clássico teen O Clube dos Cinco.

Lançado em 1985, o filme de John Hughes é considerado uma das comédias adolescentes mais influentes de todos os tempos. Na última cena do longa, os protagonistas se descrevem com os mesmos adjetivos utilizados por Ilanka em O Clube da Meia-Noite.

De repente, Seymour – A Pequena Loja dos Horrores

No segundo episódio de O Clube da Meia-Noite, Anya discute os tratamentos alternativos adotados por sua ex-colega de quarto. Um desses tratamentos, segundo a personagem, envolvia plantas carnívoras. Nesse momento, Anya canta um pedacinho da canção “Suddenly, Seymour” (De Repente Seymour).

Essa canção, para quem não sabe, faz parte do musical A Pequena Loja de Horrores. Um dos personagens mais importantes da peça (que também foi adaptada para o cinema nos anos 80), é uma planta carnívora falante que se alimenta de carne humana.

Histórias góticas – Entrevista com o Vampiro

Ainda no segundo episódio de O Clube da Meia-Noite, Mark discute com o colega Spencer a trama de Entrevista com o Vampiro. Visto como uma das histórias góticas mais famosas da atualidade, a trama de Anne Rice foi adaptada para os cinemas em 1994.

Em O Clube da Meia-Noite, Mark descreve alguns dos elementos mais importantes da história. O longa de 1994 conta com Brad Pitt e Tom Cruise como os vampiros Louis e Lestat. O livro de Anne Rice também ganhou uma adaptação para a TV, que é exibida atualmente pela AMC.

Um pôster chamativo – A Morte do Demônio

Em “The Wicked Heart”, o 3º episódio de O Clube da Meia-Noite, um pôster de A Morte do Demônio pode ser visto no quarto de Dusty. Como a imagem aparece rapidamente, é necessário prestar muita atenção para avistá-la.

Dirigido por Sam Raimi (de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), o filme de terror A Morte do Demônio chegou aos cinemas em 1981. O pôster de Dusty também faz referência à história contada por Kevin, já que ambas as tramas envolvem possessões demoníacas.

O Pistoleiro – A Torre Negra

Ainda no 3º episódio de O Clube da Meia-Noite, Dusty tira ao armário uma cópia do livro “O Pistioleiro”, de Stephen King. Esse livro é o primeiro volume da saga Torre Negra. Mike Flanagan, o criador da série, já manifestou o interesse em adaptar a história para a TV.

O cineasta é conhecido por deixar pistas de seus projetos futuros em suas produções atuais. Na 1ª temporada de Missa da Meia-Noite, por exemplo, Flanagan faz referência aos livros de Christopher Pike, que por sua vez, inspiram a trama de O Clube da Meia-Noite.

O Adormecido – H.P. Lovecraft

No quarto episódio de O Clube da Meia-Noite, os protagonistas discutem seitas malignas e terríveis organizações religiosas. Durante o papo, Anesh usa a expressão “Cthulhu fhtagn” – uma das frases mais famosas da obra de H.P. Lovecraft, um dos principais expoentes do “terror cósmico”.

A expressão “Cthulhu fhtagn” pode ser traduzida como “Cthulhu Sonha”. Na cosmologia assustadora de Lovecraft, Cthulhu é uma das entidades mais importantes. A entidade maligna, adormecida nas profundezas do oceano, é o principal tema do conto “O Chamado de Cthulhu”, escrito em 1928.

Participações especiais – Outros projetos de Mike Flanagan

Finalmente, O Clube da Meia-Noite conta com a participação especial de grandes parceiros de Mike Flanagan. Porém, como esses atores e atrizes apenas emprestam a voz para a produção da Netflix, as participações passaram despercebidas por muitos espectadores.

Kate Siegel (A Maldição da Mansão Bly) e Hamish Linklater (Missa da Meia-Noite) surgem como vozes no programa de TV que Anya assiste no hospital. Carla Gugino, de A Maldição da Residência Hill, dubla a narradora do programa.

O Clube da Meia-Noite está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.