Fatos sobre Howard que fãs de Big Bang Theory não sabiam

Interpretado por Simon Helberg, Howard é um dos personagens mais populares de The Big Bang Theory. O divertido cientista ganhou admiradores no mundo inteiro por suas inesquecíveis peripécias na série de comédia. Porém, nem mesmo os fãs mais observadores conhecem alguns dos detalhes mais curiosos sobre a figura.

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Listamos abaixo 7 fatos sobre Howard que os fãs de The Big Bang Theory não sabem; confira.

Simon Helberg quase perdeu o papel

Hoje em dia, é até difícil imaginar The Big Bang Theory sem Simon Helberg como Howard. Porém, em uma entrevista ao programa de Stephen Colbert, o ator revelou quase ter recusado o papel na série. Na época, Helberg já havia fechado contrato com outra série de comédia: Studio 60 on the Sunset Strip.

Felizmente, a série foi cancelada após apenas uma temporada. Logo depois, Helberg fez testes de câmera para o papel de Howard e, eventualmente, foi contratado para interpretar o personagem. Em seu papo com o apresentador americano, Simon Helberg afirmou ter “tomado a decisão certa”.

Howard é baseado em uma pessoa real

Muitos fãs não sabem, mas diversos personagens de The Big Bang Theory são inspirados em pessoas reais. Howard não é exceção. Em uma entrevista publicada em 2009, Bill Prady – o co-criador da série – afirmou ter se inspirado em suas próprias experiências para caracterizar Howard.

“Após largar a faculdade, comecei trabalhar no RadioShack (uma loja de aparelhos eletrônicos). A partir daí, me envolvi na criação de um software de FilePro para o TRS-80. Tudo isso aconteceu na casa do meu amigo Howie, no Brooklyn”, comentou o produtor.

O talento mágico de Howard

Quando não está criando privadas de alta tecnologia para a Estação Espacial Internacional, Howard passa o tempo curtindo vários hobbies. Um deles é a prática da mágica. Em diversos episódios de The Big Bang Theory, o personagem de Simon Helberg aparece fazendo truques e brincadeiras.

No episódio “The Prestidigitation Aproximation”, por exemplo, Howard faz um truque de cartas que deixa Sheldon injuriado. Afinal de contas, o personagem de Jim Parsons não consegue descobrir o segredo por trás do sortilégio. Além disso, na 12ª temporada, Howard tenta ingressar em uma famosa sociedade mágica.

As imitações de Howard

Entre os personagens de The Big Bang Theory, Howard é um dos mais populares. Uma boa parte dessa popularidade se deve à atuação (e ao carisma) do ator Simon Helberg. Na vida real, o astro também se destaca por suas performances cômicas, e por suas ótimas habilidades de imitação.

Essas habilidades também aparecem na trama da série. No episódio “The Love Spell Potential”, por exemplo, os amigos decidem jogar uma campanha de RPG em Dungeons & Dragons. Como o Mestre da Masmorra, Howard faz hilárias imitações de Raj, Nicolas Cage, Al Pacino e Christopher Walken.

Zoado pelos amigos em The Big Bang Theory

A maioria dos personagens de The Big Bang Theory – com exceção de Penny – conta com impressionantes qualificações profissionais. Sheldon, Leonard e Raj, por exemplo, têm PHDs em diversas áreas da ciência. O mesmo, no entanto, não pode ser dito para Howard.

O personagem de Simon Helberg não tem PHD, mas conta com uma formação de mestrado no MIT. Por isso, Howard é sempre zoado pelos amigos. Na 8ª temporada, Howard avalia a ideia de retornar aos estudos e garantir seu doutorado. Porém, após algumas aulas com Sheldon, ele acaba desistindo.

A alergia de Howard

Muitos fãs de The Big Bang Theory já se esqueceram, mas Howard tem uma terrível alergia a amendoim. Esse fato sobre o personagem é citado desde a primeira temporada da série. No segundo episódio da sitcom, por exemplo, Sheldon alerta sobre a possibilidade de “Howard começar a inchar”.

Aparentemente, “todos os restaurantes tailandeses da cidade” conhecem a alergia de Howard. No episódio “The Peanut Reaction”, por exemplo, o personagem explica que os cozinheiros dos restaurantes o conhecem de vista, e que por isso, sempre retiram o amendoim dos pratos. O personagem também sofre uma grave reação em outro capítulo (na foto acima).

Howard e Raj são amigos na vida real

Após interpretarem melhores amigos em The Big Bang Theory, Simon Helberg e Kunal Nayyar (Howard e Raj) também desenvolveram uma grande amizade na vida real. Nas redes sociais, os atores, volta e meia, aparecem juntos. Além disso, os astros demonstram grande química em entrevistas coletivas e convenções de fãs.

“Eu amo o nosso relacionamento! Ele é a única pessoa de quem eu posso me aproximar e dizer ‘Vou te matar’, simplesmente sair andando e continuar nossa amizade”, comentou Nayyar em uma entrevista realizada em 2014.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.