Fatos sobre Penny que fãs de Big Bang Theory não sabiam

Interpretada por Kaley Cuoco, Penny é uma das personagens mais populares de The Big Bang Theory. Afinal, ela representa um contraponto interessante às excentricidades de Sheldon e seus amigos. Porém, muitos fãs desconhecem detalhes importantes sobre a caracterização de Penny e o desenvolvimento da personagem.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Nesse período, Kaley Cuoco também se tornou uma das atrizes mais bem pagas da TV americana. Após a série, a estrela atuou em produções como The Flight Attendant e O Homem de Toronto.

Listamos abaixo 7 fatos sobre Penny que os fãs de The Big Bang Theory não sabiam; confira.

O sobrenome de Penny

Muitos fãs de The Big Bang Theory acreditam que o verdadeiro sobrenome de Penny nunca foi revelado na série. Porém, isso não é verdade. Em “The Work Song Nanocluster”, o 18º episódio da 2ª temporada, a personagem começa um empreendimento próprio chamado Penny Blossoms.

Em um dos pacotes que Penny encomenda, em uma questão de segundos, é possível enxergar o sobrenome da personagem. O nome completo de Penny, sendo assim, é Penny Teller. Após se casar com Leonard, por outro lado, ela assume o sobrenome do marido e passa a ser chamada de Penny Hofstadter.

Quem é a irmã de Penny?

Durante todas as temporadas de The Big Bang Theory, Penny adora contar histórias sobre sua infância e as aventuras de sua família. A personagem, frequentemente, cita sua irmã Lisa. No decorrer de seus episódios, a sitcom revela que Lisa é casada e tem um filho.

Lisa, no entanto, nunca aparece em The Big Bang Theory. Mesmo no casamento de Penny e Leonard, a personagem não está presente. Dada a frequência que Penny cita a irmã, o fato de Lisa não presenciar a cerimônia é, no mínimo, curioso. Randall, o irmão de Penny, aparece em alguns episódios da série.

A origem de Penny

Você sabia que, originalmente, Penny não faria parte de The Big Bang Theory? É até difícil imaginar a sitcom sem a divertida performance de Kaley Cuoco. Porém, em uma versão original do roteiro, a personagem simplesmente não existia. Essa versão foi rejeitada por várias emissoras de TV.

A trama original de The Big Bang Theory contava com uma personagem chamada Katie. Extremamente diferente de Penny, ela seria interpretada por Amanda Walsh. Os produtores da série chegaram até mesmo a gravar um episódio piloto com Katie. Porém, ele nunca foi exibido.

A despedida de Penny

O plano original dos produtores de The Big Bang Theory não era terminar a série em sua 12ª temporada. Porém, quando Jim Parsons – o intérprete de Sheldon – deu seu ultimato, os showrunners decidiram encerrar a produção. Integrantes do elenco, como Kaley Cuoco, foram pegos de surpresa.

Em uma entrevista publicada em meio ao lançamento dos episódios finais, Cuoco afirmou estar em “estado de choque” com o final da série. Ela, definitivamente, não esperava se despedir de Penny tão cedo. Por isso, a atriz “demorou para superar” a personagem e assumir outros papéis na TV e no streaming.

Penny é vegetariana?

Na trama de The Big Bang Theory, Penny é o centro de várias piadas. No primeiro episódio da série, por exemplo, Penny divide uma refeição com Leonard e Sheldon. A personagem afirma ser vegetariana, mas diz também comer peixe e considera os filés uma exceção à regra.

Ou seja: Penny, claramente, não é vegetariana. Durante todas as 12 temporadas da série, essa é a única menção ao hábito alimentar da personagem. A cena, nesse sentido, é apenas uma referência ao caráter divertido e avoado da jovem. Essa personalidade hilária conquistou fãs no mundo todo.

Penny não aparece em todos os episódios de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory tem 279 episódios e 12 temporadas. Os integrantes do elenco principal – Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar e Simon Helberg – aparecem em todos os episódios. Penny, no entanto, é uma exceção. A personagem não figura em, pelo menos, 2 capítulos da sitcom.

O motivo é bastante interessante. Em 2010, Kaley Cuoco se envolveu em um grave acidente de hipismo, no qual um cavalo destroçou sua perna. A lesão foi tão pesada, que os médicos chegaram a cogitar a amputação do membro. Felizmente, a atriz conseguiu se recuperar e não demorou a retornar aos sets da comédia.

Penny é alcóolatra?

Fãs de The Big Bang Theory sabem que Penny adora uma boa garrafa de vinho. Porém, em várias ocasiões, espectadores desconfiaram que a relação da personagem com a bebida não é saudável. No Reddit, muita gente afirma que Penny, na verdade, sofre de alcoolismo.

Em “The Locomotive Manipulation”, um episódio da 7ª temporada, Sheldon, Amy, Howard e Bernadette fazem uma viagem romântica a Napa Valley, uma região famosa pela produção de vinhos. Leonard e Penny decidem não acompanhar os amigos, e Leonard diz que “não é uma boa ideia levar Penny para o lugar onde o vinho é feito”.

