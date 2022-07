Fatos sobre Raj que fãs de Big Bang Theory não sabiam

Interpretado por Kunal Nayyar, Raj é um dos personagens mais populares de The Big Bang Theory. Desde a primeira temporada da sitcom, o jeito tímido e desconfortável do cientista conquista fãs no mundo inteiro. No entanto, os espectadores desconhecem alguns dos fatos mais interessantes sobre o personagem.

“The Big Bang Theory é sobre os geniais cientistas Sheldon e Leonard. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Listamos abaixo 7 curiosidades sobre Raj que os fãs de The Big Bang Theory não sabiam; confira.

Raj é baseado em uma pessoa real

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Raj não consegue falar com mulheres. O personagem sofre com uma condição conhecida como “mutismo seletivo”. Por isso, ele só consegue se comunicar com o sexo oposto com a ajuda da bebida.

Esse aspecto da personalidade de Raj, de acordo com Kunal Nayyar, é baseado em uma pessoa real. “O personagem é inspirado em um amigo do Bill Prady (co-criador da série). Na vida real, ele sofre com essa timidez patológica. Mas ele conseguiu casar e ter filhos”, comentou o ator.

De onde veio Raj?

Em The Big Bang Theory, Raj foi claramente escrito por roteiristas americanos, escritores que não têm grandes conhecimentos sobre a Índia. Em diversos episódios da série, as declarações que o personagem faz sobre seu país de origem simplesmente não fazem sentido.

Raj, por exemplo, afirma ter nascido e crescido em Nova Déli, no norte da Índia. No entanto, ele não consegue se comunicar em hindu. O fato de Raj não saber falar hindu corretamente é, no mínimo, estranho. Seria como se um novaiorquino não soubesse falar inglês.

O sotaque de Raj

Em diversas produções da TV americana, personagens vindos do sul da Ásia – particularmente da Índia – têm caracterizações repletas de estereótipos. Raj, em The Big Bang Theory, não é exceção. A série já foi alvo de várias críticas pela maneira como aborda a etnia do personagem.

No entanto, o sotaque que Kunal Nayyar utiliza na performance de Raj é genuíno. O ator chegou a escrever um livro sobre o assunto. Lançada em 2015, a autobiografia ganhou o título “Yes, My Accent is Real: And Some Other Things I Haven’t Told You” (Sim, Meu Sotaque é Real: E Outras Coisas que Não te Contei).

A fantasia de Kunal Nayyar

Ao interpretar Raj em The Big Bang Theory, Kunal Nayyar virou milionário e realizou alguns dos maiores sonhos de sua carreira. O ator teve a oportunidade de contracenar com verdadeiros ícones do cinema e TV e lendas do universo nerd.

Na infância, Kunal Nayyar cultivava uma grande crush pela personagem Winnie Cooper, interpretada por Danica McKellar na série The Wonder Years. Na 3ª temporada de The Big Bang Theory, o ator realiza seu sonho de beijar McKellar. Afinal, a atriz faz uma participação especial como Abby.

Como encontrar Raj?

É até difícil imaginar outro ator interpretando Raj. Afinal de contas, a performance de Kunal Nayyar foi crucial para a caracterização dos personagens. Porém, para interpretar o cientista, o ator precisou passar por uma árdua preparação e concorrer com inúmeros candidatos.

Originalmente, Raj se chamaria Dave. O personagem não tinha uma etnia definida. Por isso, Nayyar precisou enfrentar coreanos, japoneses, paquistaneses e chineses nas audições. Felizmente, o ator conquistou os showrunners da série e garantiu o papel.

Um mundo sem Raj

Você já pensou em como The Big Bang Theory seria diferente sem a presença de alguns dos personagens mais importantes? Muita gente não sabe, mas originalmente, a série não contava com Raj ou Howard. No roteiro original da produção, a trama da série teria outra perspectiva.

Em um episódio piloto, que não chegou a ser exibido na TV, Raj e Howard foram “mesclados” em Gilda, uma cientista que se junta a Sheldon e Leonard em suas aventuras. Além disso, Penny não existia. No lugar da personagem estava Katie, uma vizinha “sedutora e interessante”.

O final de Raj

Na temporada final de The Big Bang Theory, todos os personagens encontram o amor. Sheldon fica com Amy. Leonard continua seu romance com Penny. Howard, por sua vez, termina a série casado com Bernadette. Raj, por outro lado, é o único a encerrar a trama completamente sozinho.

Em uma entrevista publicada logo após a exibição da temporada final de The Big Bang Theory, Kunal Nayyar falou sobre o desfecho de seu personagem. “Foi tudo lindo! O final não precisa ser clichê. É isso que eu gosto na série. As coisas não acabam como você espera, entende?”, comentou o ator.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.