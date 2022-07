Fatos tristes sobre atores de Thor: Amor e Trovão

Recém-chegado aos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão dividiu a opinião da crítica especializada. O filme, por outro lado, está fazendo muito sucesso com os fãs da Marvel. Poucos espectadores sabem, mas o elenco do longa já passou por momentos difíceis e situações traumáticas – antes e depois da fama em Hollywood.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Listamos abaixo fatos tristes sobre 7 integrantes do elenco de Thor: Amor e Trovão; confira.

Christian Bale não viu os filmes do Batman

Em Thor: Amor e Trovão, Christian Bale dá um show como o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses. Antes de integrar o elenco do MCU, o ator era mais conhecido por sua performance como o Batman na trilogia Cavaleiro das Trevas, produzida por Christopher Nolan.

Porém, em uma entrevista, Bale revelou que não consegue assistir aos filmes da DC. O motivo? A associação de Cavaleiro das Trevas Ressurge com o Massacre de Aurora. Para quem não sabe, em 2012, um homem armado invadiu uma sessão do filme e matou 12 pessoas.

Chris Hemsworth perdeu um amigo para a Covid-19

Na trama de Thor: Amor e Trovão, Chris Hemsworth retorna como Thor, um dos personagens mais populares da Marvel. Em meio às gravações do filme, o ator passou por um grande trauma. Em 31 de março de 2020, o astro usou as redes sociais para lamentar a perda do amigo Andrew Jack.

Conhecido como um dos técnicos de dialeto mais famosos de Hollywood, Jack morreu após contrair Covid-19. Além de trabalhar com o profissional, Hemsworth cultivava com ele uma grande relação de amizade. Os dois trabalharam juntos em filmes como Branca de Neve e o Caçador e MIB: Internacional.

Chris Pratt perdeu o pai

Chris Pratt retorna em Thor: Amor e Trovão como Peter Quill, o líder dos Guardiões da Galáxia. Na verdade, todos os personagens da equipe cósmica estão no novo filme. O ator também é conhecido por sua performance na franquia Jurassic World, que lançou em 2022 seu terceiro filme.

Em meio às filmagens de Jurassic World: Domínio, Chris Pratt teve que lidar com a morte do pai. Durante toda a vida, o ator viveu um relacionamento conturbado com o pai. Mas nos últimos anos, os dois conseguiram uma relativa reconciliação.

Russell Crowe também perdeu o pai

Uma das novidades mais interessantes do elenco de Thor: Amor e Trovão é a introdução de Russell Crowe no universo cinematográfico da Marvel. No novo filme, o ator interpreta Zeus, o líder dos deuses gregos. Assim como Chris Pratt, Crowe também é órfão de pai.

O fato de Russell Crowe ter perdido o pai não é exatamente uma surpresa. Afinal, o ator tem 58 anos de idade. Durante a pandemia de Covid-19, Crowe decidiu transportar os pais idosos para uma fazenda na Austrália. Porém, o pai do ator acabou morrendo em uma viagem aérea.

Jaimie Alexander sofreu acidente no set

Após passar anos sumida do MCU, Jaimie Alexander retorna ao universo da Marvel como a Lady Sif. A poderosa guerreira é uma das aliadas mais importantes de Thor. Em Amor e Trovão, ela desempenha um papel essencial na jornada do asgardiano e em sua luta contra Gorr.

Muitos fãs não sabem, mas Jaimie Alexander sofreu um grave acidente durante as filmagens de Thor: Mundo Sombrio, sua segunda aventura no MCU. Ao descer uma escadaria em uma noite chuvosa, Alexander escorregou e fraturou 11 vértebras, além de deslocar o ombro e romper o rombóide.

Dave Bautista teve uma infância difícil

Drax, o personagem de Dave Bautista no MCU, tem uma origem bastante trágica. Junto com os outros Guardiões da Galáxia, ele também retorna em Thor: Amor e Trovão. Muitos fãs não sabem, mas Bautista também passou por uma infância realmente conturbada na vida real.

Muito antes de ficar famoso em Hollywood, Dave Bautista viveu em uma cidade extremamente perigosa, marcada pela ação constante do crime organizado. Além disso, ele foi obrigado a lidar com a ausência do pai e a condição financeira humilde de sua família.

Natalie Portman foi sexualizada em Hollywood

Em Thor: Amor e Trovão, Natalie Portman desempenha um papel bem diferente. No novo filme, a atriz assume a identidade da Poderosa Thor. Porém, muito antes de integrar o elenco do MCU, a estrela começou sua carreira com o thriller Léon: O Profissional, no qual contracenou com Jean Reno e Gary Oldman.

Natalie Portman tinha apenas 12 anos quando o filme de temática adulta chegou aos cinemas. Anos depois, a atriz falou sobre a experiência em uma entrevista, e revelou se sentiu sexualizada no longa. A partir daí, Portman precisou tomar decisões difíceis para não associar sua carreira a papéis do mesmo tipo.

Thor: Amor e Trovão está em cartaz nos cinemas brasileiros. O longa deve estrear em breve no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.