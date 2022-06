Filme com Capitão América é um dos mais aguardados da Netflix; veja lista

Após se despedir da Marvel, Chris Evans trocou os filmes do Capitão América por um aguardado longa de espionagem, que estreia na Netflix ainda em 2022. E não é apenas isso: nos próximos meses, a plataforma pretende lançar alguns dos projetos mais aguardados de sua história – entre filmes de ação, aventura, suspense, terror e muito mais.

Nos últimos anos, a Netflix investiu bilhões de dólares em conteúdo original. Em 2022, essa tendência se repete. Afinal de contas, a plataforma está disposta a tudo para manter a dianteira no concorrido mercado dos streamings.

Continua depois da publicidade

A Netflix vive um dos momentos mais conturbados de sua história – marcado pela perda de assinantes, críticas ao seu modelo de negócios e a crescente popularidade de streamings como HBO Max, Prime Video e Disney+.

Para superar esse período complicado, a plataforma aposta na produção de promissores filmes originais. Listamos abaixo os 9 lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022; confira.

Jennifer Lopez: Halftime

O documentário Jennifer Lopez: Halftime tem tudo para abordar alguns dos aspectos mais importantes da carreira de J-Lo. Nesta produção intimista, a popstar Jennifer Lopez reflete sobre sua carreira multifacetada e a pressão de viver sob os holofotes. O filme também aborda a apresentação de J-Lo no Super Bowl. A estreia acontece em 14 de junho na Netflix.

Ben Crump pelos Direitos Civis

Ben Crump pelos Direitos Civis é outro documentário que tem tudo para conquistar os assinantes da Netflix. O longa acompanha a trajetória de Benjamin Crump, um advogado que defende a justiça social para afro-americanos. Além de contar a inspiradora história de vida do magistrado, o documentário traz entrevistas com o próprio Ben Crump. O filme estreia na Netflix em 19 de junho.

Spiderhead

Previsto para estrear na Netflix em 17 de junho, Spiderhead conta a história de um presidiário que, sob a orientação de um gênio da indústria farmacêutica, participa de um experimento com drogas que controlam as emoções. O grande trunfo do thriller de ficção científica é seu impressionante elenco de estrelas, formado por Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.

Persuasão

Persuasão traz Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, como Anne Elliot, uma jovem vitoriana que ganha uma segunda chance no amor. O filme é baseado no livro homônimo de Jane Austen. No longa, a protagonista reencontra um amor do passado 8 anos após sucumbir às pressões da sociedade. Persuasão chega ao catálogo internacional da Netflix em 15 de julho. Seu elenco traz também Cosmo Jarvis e Henry Golding.

Agente Oculto

Com Ryan Gosling e Chris Evans nos papéis principais, Agente Oculto é o filme mais caro da história da Netflix. O longa de espionagem acompanha a história de Court Gentry, um agente da CIA que, após descobrir segredos da organização, entra na mira de um grupo de mercenários. Agente Oculto também tem Regé-Jean Page e Ana de Armas no elenco. O filme estreia na Netflix em 22 de julho.

O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme

O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme tem tudo para atingir em cheio a nostalgia dos assinantes da Netflix. O vindouro longa é uma produção conjunta da Netflix e dos Estúdios Nickelodeon. Ou seja: o filme terá o característico estilo das animações da Nick. A produção animada é uma sequência da série de TV homônima. Pouco se sabe sobre a trama, mas o filme estreia na Netflix em 5 de agosto.

Day Shift

Uma mistura de comédia e terror, Day Shift (Turno Diurno) estreia na Netflix em 12 de agosto. O longa traz Jamie Foxx como um cara humilde, que faz de tudo para sustentar a filha com seu negócio de limpeza de piscinas. Porém, a empresa serve como fachada para a verdadeira profissão do protagonista: caçador de vampiros. O elenco do longa conta também com Dave Franco e Snoop Dogg.

O Homem de Toronto

A comédia de ação O Homem de Toronto traz Kevin Hart e Woody Harrelson como protagonistas. Originalmente, o filme seria lançado pela Sony, mas a Netflix acabou adquirindo seus direitos de transmissão. Em O Homem de Toronto, um caso de identidade trocada obriga um cara desastrado a se unir a um famoso assassino. Kaley Cuoco completa o elenco do filme, que estreia na Netflix em 24 de junho.

De Férias da Família

Assim como O Homem de Toronto, De Férias da Família tem Kevin Hart no papel principal. No longa, o astro da comédia contracena com Mark Wahlberg. O filme conta a história de um pai de família que, após reencontrar um antigo amigo, embarca com ele em um fim de semana cheio de loucuras. De acordo com o trailer, fãs podem aguardar muitas confusões e momentos hilários. A estreia está marcada para 26 de agosto.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.