Filmes da Netflix parecidos com Arremessando Alto

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Arremessando Alto se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. Com Adam Sandler no papel principal, o drama esportivo encanta por sua história tocante e repleta de emoção. Quem já assistiu ao longa quer saber: o que ver em seguida na plataforma?

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, afirma a sinopse oficial de Arremessando Alto na Netflix.

Além de conquistar o público do streaming, Arremessando Alto também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme de Adam Sandler tem 91% de aprovação.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes esportivos da Netflix que os fãs de Arremessando Alto precisam assistir; confira.

O Quinto Set

O Quinto Set conta uma história de luta e superação ambientada no mundo do tênis. O longa acompanha a história de Thomas Edison, um tenista profissional que, após um período conturbado em sua carreira, retorna ao campeonato de Roland Garros.

Bem mais velho que os outros competidores, Thomas faz de tudo para provar que ainda não é hora de “pendurar as raquetes”. O elenco do longa é formado por Alex Lutz (Vortex), Ana Girardot (La Flamme) e Kristin Scott Thomas (Rebecca). O Quinto Set tem 88% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Amador

Assim como Arremessando Alto, Amador é ambientado no mundo do basquete. Lançado originalmente em 2018, o filme independente conta a história de um prodígio do esporte que, com apenas 14 anos, é recrutado por uma escola preparatória de elite.

Mas no novo colégio, o protagonista Terron Forte se depara com o ambiente corrupto e ganancioso do esporte amador. Será que ele conseguirá realizar seu sonho e jogar na NBA? Só assistindo ao filme para saber. O elenco de Amador é liderado pelo jovem ator Michael Rainey Jr. (Orange is the New Black).

Time do Coração

Lançado na Netflix no início de 2022, Time do Coração se tornou um enorme sucesso na plataforma. O longa é produzido e protagonizado por Kevin James, amigo de longa data de Adam Sandler. Na verdade, o próprio Sandler atua na produção-executiva do filme, por meio da companhia Happy Madison Productions.

Inspirado em uma história real, Time do Coração acompanha a trajetória de Sean Payton, um técnico da NFL que, após ser suspenso da liga, decide treinar o time de futebol americano do filho. Além de Kevin James, Time do Coração conta com Rob Schneider (Garota Veneno) e Taylor Lautner (Saga Crepúsculo) no elenco.

O Jogo de Uma Vida

O Jogo de Uma Vida acompanha uma emocionante história de superação no mundo do futebol americano. Livre para todos os públicos, o filme é perfeito para uma sessão de cinema em família. O elenco do longa é liderado por Jim Caviezel (A Paixão de Cristo) e Michael Chiklis (Gotham).

Em O Jogo de Uma Vida, o técnico de um time escolar de futebol americano tenta manter a equipe unida em meio a momentos difíceis, particularmente uma série de derrotas. O longa é inspirado na história real do técnico Bob Ladouceur. Laura Dern (Jurassic World) e Alexander Ludwig (Vikings) completam o elenco.

Bola na Rede

Voltado principalmente para o público teen, Bola na Rede é uma divertida e emocionante história esportiva. A comédia traz Sofia Wylie ( High School Musical: The Musical: The Series) como Cory Bailey, uma adolescente nerd que viaja à Austrália para participar de uma expedição científica.

Porém, ao entrar no ônibus errado, Cory é enviada à Academia Harold, uma conceituada escola de futebol. Obrigada a passar um semestre na escola, a protagonista cria uma grande paixão pelo esporte, e junto com um novo grupo de amigas, decide participar de uma competição nacional.

O Divino Baggio

Lançado em 2021, o filme italiano O Divino Baggio narra a história real do jogador de futebol Roberto Baggio. Conhecido por seu característico rabo de cavalo, Baggio é considerado um dos atletas mais icônicos da Itália. Dirigido por Letizia Lamartire, o filme traz Andrea Arcangeli (Romulus) como o protagonista.

O Divino Baggio acompanha os eventos mais importantes da carreira de Roberto Baggio, desde seu relacionamento conturbado com a família, passando por polêmicas no futebol, sucesso na Seleção Italiana, até a conversão do atleta ao budismo.

High Flying Bird

Uma produção original da Netflix, High Flying Bird chegou ao catálogo da plataforma em 2019. Dirigido por Steven Soderbergh (Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento), o longa foi filmado inteiramente em um iPhone 8. Sucesso de público e crítica, o drama esportivo conta com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Em High Flying Bird, André Holland (Moonlight: Sob a Luz do Luar) vive Ray Burke, um agente esportivo que vive momentos difíceis após uma paralisação da NBA deixar seu cliente mais promissor em apuros. Nesse cenário complicado, Ray bola um plano ousado para salvar a carreira e desafiar o sistema.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.