Filmes de ação da Netflix para ver após Interceptor

O filme australiano Interceptor se tornou um enorme sucesso no catálogo da Netflix. Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada, o longa conquistou fãs no mundo inteiro e garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida na plataforma?

Interceptor tem Elsa Pataky (Velozes & Furiosos) como a protagonista J.J. Collins. Luke Bracey (Amor com Data Marcada) é o vilão Alexander Kessel. Chris Hemsworth (Thor) faz uma pequena participação no longa, e atua também como produtor-executivo.

Continua depois da publicidade

“Como última sobrevivente em uma estação de interceptação de mísseis, uma tenente do exército precisa lutar sozinha contra um plano terrorista que ameaça os EUA”, afirma a sinopse oficial de Interceptor na Netflix.

Listamos abaixo 7 filmes de ação da Netflix que os fãs de Interceptor precisam assistir; confira.

Resgate

Nada melhor do que começar a lista com um thriller de ação protagonizado por Chris Hemsworth, o produtor-executivo de Interceptor. Conhecido no mundo inteiro por interpretar o Thor nos filmes do MCU, o ator dá um show como o protagonista Tyler Rake na trama de Resgate.

Resgate acompanha a história do mercenário Tyler Rake. O protagonista recebe a missão de resgatar o filho de um chefão do crime organizado e transportá-lo em segurança pelas perigosas ruas de Dhaka, no Bangladesh. Em meio à jornada, o agente especial cria uma grande conexão com o garoto.

Close

Close faz sucesso na Netflix com uma trama que equilibra ação e aventura em medidas iguais. O longa foca na história de Sam, uma guarda-costas profissional que faz de tudo para proteger uma herdeira milionária que entra na mira de um grupo de assassinos de aluguel.

Além de proteger Zoe, Sam ensina a jovem a lutar e dar o troco na mesma moeda. Um dos grandes trunfos de Close é seu elenco de estrelas, formado por Noomi Rapace (Franquia Millenium), Sophie Nélisse (A Menina que Roubava Livros), Indira Varma (Game of Thrones) e Mimi Keene (Sex Education).

Assassinos Múltiplos

Marcado por intensas sequências de ação, Assassinos Múltiplos é uma história de justiça e vingança. Lançado originalmente em 2017, o thriller é um projeto do cineasta Isaac Florentine, famoso por filmes como Ninja e À Queima-Roupa. Mas atenção: Assassinos Múltiplos é um filme realmente violento.

A trama de Assassinos Múltiplos começa quando o advogado Frank Valera é arrasado pelo brutal assassinato da esposa e filha. Dominado pelo desejo de vingança, Frank faz um voto de silêncio em embarca em uma jornada eletrizante à procura dos responsáveis pelo crime. O longa é protagonizado por Antonio Banderas (A Lenda do Zorro).

Polar

Se você curte filmes de ação repletos de sangue e violência, Polar é a opção perfeita para assistir após Interceptor. Baseado em uma HQ de Victor Santos, o longa chegou à Netflix em 2019. Misturando elementos de ação com aspectos do neo-noir, Polar é uma produção do cineasta Jonas Åkerlund.

Polar conta a história de Duncan Vizla, um assassino profissional prestes a se aposentar. Contemplando uma vida tranquila e pacata, Duncan é obrigado a enfrentar um último desafio: a traição de seu antigo chefe, que contrata um grupo de jovens matadores para eliminá-lo. Com Mads Mikkelsen (Doutor Estranho) no papel principal, Polar conta com Vanessa Hudgens (High School Musical) e Katheryn Winnick (Vikings) no elenco.

211: O Grande Assalto

A premissa de 211: O Grande Assalto é bastante simples: à beira da aposentadoria, um policial veterano entra na mira de ex-agentes especiais durante um violento assalto bancário. Nesse cenário complicado, o protagonista Mike Chandler faz de tudo para proteger seu parceiro e uma jovem inocente.

Produzido por York Shackleton (Kush), 211: O Grande Assalto tem Nicolas Cage (Ajuste de Contas) como o protagonista. O elenco do longa traz também Dwayne Cameron (Power Rangers: Operação Overdrive), Sophie Skelton (Outlander) e Alexandra Dimu (O Presente da Serpente).

Proud Mary: A Profissional

Em Interceptor, Elsa Pataky arrasa como a protagonista J.J. Collins. Se você gosta de filmes de ação com mulheres nos papéis principais, Proud Mary: A Profissional é uma ótima sugestão. Lançado em 2018 e dirigido por Babak Najafi (Invasão em Londres), Proud Mary é uma grande homenagem aos filmes de blaxploitation dos anos 70 e 80.

Na trama de Proud Mary, Taraji P. Henson (Estrelas Além do Tempo) interpreta Mary Goodwin, uma assassina de aluguel que coloca a própria vida em risco e começa uma batalha contra o crime organizado para proteger uma criança. Danny Glover (A Cor Púrpura) e Xander Berkeley (The Walking Dead) completam o elenco.

Refém do Jogo

Refém do Jogo traz Dave Bautista (o Drax dos filmes da Marvel) como Michael Knox, um ex-fuzileiro naval que utiliza todo o seu treinamento de elite para enfrentar um perigoso grupo terrorista. Quando os criminosos tomam o controle de um estádio de futebol, Knox faz de tudo para salvar a sobrinha Danni e os outros torcedores.

Dirigido por Scott Mann (O Sequestro do Ônibus 657), Refém do Jogo recebe grandes elogios por suas sequências de ação e pelo clima de tensão e mistério. Além de Dave Bautista, o elenco de Refém do Jogo conta com Pierce Brosnan (007) como Dimitri Belav e Lara Peake (The English Game) como Danni.

Interceptor continua disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.