Filmes de detetives para assistir após Glass Onion

Já considerado um dos melhores filmes do ano, Glass Onion: Um Mistério Knives Out se tornou um verdadeiro fenômeno na Netflix, liderando o Top 10 e conquistando fãs no mundo todo. Quem já conferiu essa trama surpreendente quer saber: quais são as melhores histórias de detetives para assistir em seguida no streaming?

“O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades”, afirma a sinopse oficial de Glass Onion na Netflix.

Continua depois da publicidade

Um dos grandes trunfos de Glass Onion é seu elenco, que conta com Daniel Craig (007), Janelle Monae (A Escolhida), Edward Norton (O Incrível Hulk), Kate Hudson (Como Perder um Homem em 10 Dias), Leslie Odom Jr (Hamilton), Kathryn Hahn (Wandavision) e Dave Bautista (Guardiões da Galáxia).

Listamos abaixo 7 filmes de mistério e investigação que os fãs de Glass Onion: Um Mistério Knives Out precisam ver na Netflix; confira!

Entre Facas e Segredos

Se você curtiu Glass Onion na Netflix, vale a pena conferir também Entre Facas e Segredos – o primeiro filme da franquia Knives Out. Também dirigido por Rian Johnson (Star Wars: Os Últimos Jedi), o longa foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original.

Em sua primeira aventura nos cinemas, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para desvendar os mistérios que cercam uma excêntrica família e a morte de seu patriarca, um renomado escritor. Chris Evans (Capitão América), Ana de Armas (Blonde) e outros astros integram o elenco.

7 Mulheres e Um Mistério

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, 7 Mulheres e Um Mistério não demorou a conquistar os assinantes da plataforma, figurando no Top 10 logo após o lançamento. Esse surpreendente suspense italiano é protagonizado por Margherita Buy (Mia Madre).

Com uma mistura de mistério e comédia, o filme começa quando o patriarca de uma rica família morre esfaqueado. Nesse complexo cenário, sete mulheres – todas elas com motivações para cometer o crime – ficam presas em uma mansão para tentar desvendar o assassinato.

Mistério no Mediterrâneo

Para quem gostou do clima divertido de Glass Onion, mas deseja ver um filme ainda mais engraçado, Mistério no Mediterrâneo é uma ótima sugestão. Com direção de Kyle Newacheck (O Que Fazemos nas Sombras), o longa tem Adam Sandler (Arremessando Alto) e Jennifer Aniston (Friends) nos papéis principais.

Mistério no Mediterrâneo acompanha a história de Nick e Aubrey Spitz, um policial e uma cabeleireira de Nova York que, em uma viagem de férias, se envolvem em um misterioso assassinato. A partir daí, o casal faz de tudo para solucionar o crime a bordo do iate de um excêntrico bilionário.

Enola Holmes (e Enola Holmes 2)

A franquia Enola Holmes, por sua classificação indicativa, é perfeita para uma sessão de mistério para toda a família! Protagonizada por Millie Bobby Brown (Stranger Things), a saga aborda a trajetória da personagem-título, a intrépida e espertíssima irmã caçula de Sherlock Holmes.

No primeiro filme, Enola Holmes vive empolgantes aventuras tentando encontrar a própria mãe desaparecida (interpretada por Helena Bonham Carter). Já em Enola Holmes 2, a protagonista atua em seu primeiro caso “oficial” como detetive, em busca de uma menina sumida.

O Paciente Perdido

Surpreendente, ousado e cheio de reviravoltas, o thriller O Paciente Perdido estreou na Netflix em 2022, e no lançamento original, permaneceu por vários dias no Top 10 do streaming. Com direção de Christophe Charlier (Meu Nome é Jonas), o filme também se destaca por seu final chocante.

Neste suspense francês, um jovem acorda do coma sem se lembrar da noite em que toda a sua família foi assassinada. Para tentar descobrir o que realmente aconteceu, ele conta com a ajuda de uma psicóloga – que, por sua vez, também guarda um grande segredo.

Sr. Sherlock Holmes

Assim como a franquia Enola Holmes, o filme Sr. Sherlock Holmes também é ambientado no universo do detetive mais famoso da literatura. Porém, nesse inteligente e dramático suspense, Holmes surge bem diferente. Já idoso, o personagem é interpretado por Ian McKellen (O Senhor dos Anéis).

A trama de Sr. Sherlock Holmes começa com o detetive já aposentado, enfrentando os efeitos da demência e refletindo sobre os altos e baixos de sua carreira. Eventualmente, Holmes é obrigado a confiar em sua memória fragmentada para relembrar os detalhes de seu último caso e solucionar um grande mistério.

Na Teia da Aranha

Lançado originalmente em 2001, Na Teia da Aranha é o segundo filme da franquia Alex Cross. No entanto, para conferir o longa, não é necessário ter visto o thriller Beijos que Matam, de 1997. O longa tem Morgan Freeman (O Todo Poderoso) como personagem principal, além de Monica Potter (Jogos Mortais) no elenco.

Neste surpreendente filme de suspense, o detetive aposentado Alex Cross é chamado para voltar ao serviço quando um professor sequestra uma garota em uma escola de elite. Para solucionar o crime, ele conta com a ajuda de Jezzie Flannigan, uma agente do Serviço Secreto.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.