Filmes de terror e suspense da Netflix para ver na Sexta-feira 13

Você já sente um clima sinistro no ar? A sexta-feira 13 vem aí! Nada melhor do que passar a data especial vendo filmes de terror e suspense. Para a alegria dos fãs, a Netflix conta com algumas das melhores produções do gênero – entre blockbusters de Hollywood, sucessos internacionais, longas independentes e histórias pra lá de assustadoras.

Muita gente não sabe, mas a fama da sexta-feira 13 remonta ao folclore nórdico. A natureza “azarada” do número 13 vem de um mito dos Vikings, no qual 12 deuses participam de um festim em Valhalla.

Loki, o Deus da Trapaça, não é chamado para a festa. Mesmo assim, ele chega como o 13º convidado. Suas travessuras acabam provocando a morte do deus Baldur, que por sua vez, serve como um dos estopins do Ragnarok, o fim do mundo da mitologia nórdica.

Listamos abaixo os 7 melhores filmes de terror e suspense para assistir na Netflix na sexta-feira 13 – confira e prepare-se para os sustos.

Um Clássico Filme de Terror

Nada melhor que começar a lista com Um Clássico Filme de Terror. Lançado em 2021, o longa mistura elementos de diversos subgêneros do terror em uma história surpreendente, garantia de sustos até mesmo para os fãs mais exigentes. Mas atenção: a trama do longa é muito violenta, não recomendada para quem tem o coração fraco.

Em Um Clássico Filme de Terror, um grupo de jovens decide fazer uma viagem por uma isolada região da Itália. Após sofrerem um acidente de carro, os protagonistas acordam no meio de uma sinistra floresta, onde não demoram a avistar um misterioso chalé. O que eles encontram dentro da casinha é de embrulhar o estômago. A partir daí, os personagens embarcam em uma alucinante luta pela sobrevivência.

A Colina Escarlate

Se você é um fã da estética dos filmes de terror, A Colina Escarlate é uma ótima sugestão para assistir na sexta-feira 13. Produzido e roteirizado por Guillermo del Toro, o filme aposta em um visual inconfundível para contar uma surpreendente história gótica. Considerado uma mistura de suspense, drama e romance, o longa ganhou o coração da crítica especializada.

O longa conta a história de Edith, uma jovem herdeira americana que, após se casar com um aristocrata britânico falido, se muda para uma sinistra mansão. Os longos corredores do casarão não demoram a revelar os antigos e terríveis segredos da família. Protagonizado por Mia Wasikowska (Alice no País da Maravilhas) e Tom Hiddleston (Loki), A Colina Escarlate também conta com Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye) no elenco.

Lenda Urbana

Lenda Urbana é uma sugestão excelente para quem curte filmes de terror do estilo slasher. Nesse subgênero – marcado por clássicos como Halloween, Pânico e Sexta-feira 13 – um assassino misterioso persegue jovens incautos, que fazem de tudo para não se tornarem as próximas vítimas. Lenda Urbana é um ótimo exemplo da onda de slashers dos anos 90.

O filme foca em uma série de assassinatos que acontecem em uma universidade da Nova Inglaterra. Todos os crimes parecem ter relação com antigas lendas urbanas, e nesse cenário assustador, três estudantes decidem investigar o caso. O elenco de Lenda Urbana conta com grandes astros do cinema, como Jared Leto (Morbius), Robert Englund (A Hora do Pesadelo) e Tara Reid (American Pie).

Creep

O assustador Creep faz sucesso na Netflix com uma temática muito diferente de outros filmes de terror. No longa, a grande ameaça não envolve entidades sobrenaturais, demônios ou serial killers – mas sim uma pessoa realmente estranha. Com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme é uma produção dos Irmãos Duplass, famosos no circuito do cinema independente.

A premissa de Creep é muito simples: um cinegrafista falido aceita um trabalho em uma remota cidade montanhosa, onde descobre as ideias perturbadoras de seu cliente. Embora faça parte do criticado subgênero found-footage – de filmes como A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal – Creep subverte as expectativas e deixa fãs arrepiados.

A Bruxa

Lançado em 2015, A Bruxa é um projeto de Robert Eggers, cineasta conhecido por filmes como O Farol e O Homem do Norte. Claustrofóbico, trágico e assustador, o longa é uma ótima exploração do fanatismo religioso das comunidades Puritanas. Por sua trama intrigante e excelentes atuações do elenco, o filme garante 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A Bruxa é ambientado em 1630, no estado americano da Nova Inglaterra. Em um cenário desolador, uma família de peregrinos encontra seu novo lar. Aos poucos, ela começa a desconfiar que uma bruxa espreita na floresta. Seria verdade, ou apenas a criação de uma mente paranoica e ultrarreligiosa? O longa é ancorado por uma excelente performance de Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) como Thomasin, a filha mais velha da família.

Corrente do Mal

Sucesso de público e crítica, Corrente do Mal é considerado um dos filmes de terror mais criativos dos últimos tempos. O longa aposta em uma ideia completamente original – e muito assustadora. Por seu caráter imaginativo, história surpreendente, e inúmeros sustos A Corrente do Mal garante 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

No filme, Maika Monroe (Greta) interpreta a protagonista Jay, uma jovem perseguida por uma misteriosa e implacável entidade sobrenatural. A “maldição” é passada para frente por meio de relações sexuais. Nessa trama sinistra, Jay precisa decidir entre condenar outra pessoa ao terrível espírito ou enfrentar a força maligna frente a frente.

Operação Obscura

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Operação Obscura surpreendeu ao garantir posições de destaque no Top 10 da plataforma. O longa mistura o clássico estilo dos procedurais policiais com uma história realmente assustadora, marcada pela presença de uma perigosa entidade sobrenatural. Um dos grandes trunfos do longa é seu final surpreendente, que deu o que falar nas redes sociais.

Operação Obscura acompanha a história de Renee, uma policial que decide investigar o misterioso assassinato de um colega. A protagonista descobre que uma força maligna está atacando sua equipe, e parece disposta a tudo para dizimar seu batalhão. O filme tem a atriz e cantora Mary J. Blige (Rock of Ages) no papel principal, e conta também com David Zayas (Gotham), Nat Wolff (Death Note) e Anika Noni Rose (A Princesa e o Sapo) no elenco.