Filmes de terror na Netflix para ver na Sexta-Feira 13

Logo no começo de 2023 já temos uma sexta-feira 13 e há muitas opções de filmes de terror para assistir na Netflix nesta data.

Muita coisa ficou de fora, é claro, e a Netflix, ao contrário do HBO Max e Star+, não está exatamente recheada de clássicos de terror. Mas há várias preciosidades recentes do gênero.

Dito isso, separamos sete filmes de terror imperdíveis para qualquer entusiasta do gênero. Veja abaixo e já prepare a pipoca.

Um Lugar Silencioso 2 está disponível na Netflix

Um Lugar Silencioso 2

Recém chegado ao catálogo da Netflix Brasil, Um Lugar Silencioso 2 é a continuação do elogiado filme estrelado e dirigido por John Krasinski. Emily Blunt reprisa o papel do primeiro filme e entrega um terror angustiante.

“Após os eventos mortais ocorridos em casa, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) terá agora que enfrentar os terrores do mundo exterior enquanto continua a lutar em silêncio pela sobrevivência. Forçados a arriscarem-se no desconhecido, rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que se escondem além do caminho de areia”, diz a sinopse de Um Lugar Silencioso 2.

O filme de terror Marcas da Maldição quebrou recordes no Taiwan.

Marcas da Maldição

Ambientado no universo sobrenatural, Marcas da Maldição já é comparado a alguns dos maiores sucessos de terror da Netflix, como O Que Ficou Para Trás e Vozes e Vultos.

“Seis anos atrás, Li Ronan quebrou um tabu religioso e foi amaldiçoada. Agora, ela precisa proteger a filha das consequências de seus atos”, afirma a sinopse oficial de Marcas da Maldição.

O Homem nas Trevas

Stephen Lang rouba as cenas em que aparece em Avatar e Avatar 2: O Caminho da Água, e o mesmo vale para O Homem nas Trevas. Mas aqui ele interpreta uma figura muito mais assustadora em um filme que deixa até o espectador sem conseguir respirar.

“Um grupo de amigos assalta a casa de um velho cego abastado pensando que seria o golpe perfeito. Estavam enganados…”, diz a sinopse de O Homem nas Trevas.

Alison Lohman é a protagonista de Arraste-me Para o Inferno.

Arraste-me para o Inferno

Sam Raimi, mais conhecido por dirigir a trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire, iniciou sua carreira com o terror, nada mais justo que ele retornasse ao gênero. Anos depois de ter comandado os filmes de Evil Dead – que misturar terror e comédia, ele entrega Arraste-me Para o Inferno, um filme imperdível, que deixa o espectador nervoso, ao mesmo tempo que dá gargalhadas.

“Uma analista de crédito vê sua vida promissora desabar quando se convence de que foi amaldiçoada, mas um vidente pode salvar sua alma do inferno”, diz a sinopse oficial do filme.

Corrente do Mal

E se maldições fossem sexualmente transmissíveis? Essa é a premissa de Corrente do Mal. O problema é que o ser que vai atrás das vítimas é invisível, o que torna tudo ainda mais assustador. É tensão do começo ao fim.

“Depois de receber uma força maligna durante o sexo, a jovem Jay tenta acabar com a maldição que agora a persegue”, diz a sinopse do filme.

Invasão Zumbi

Esses não são os zumbis lentos com os quais estamos acostumados a ver em obras como The Walking Dead. Aqui temos criaturas ensandecidas e frenéticas, que se transformam rapidamente. Invasão Zumbi é um filme tenso do começo ao fim.

“A lei marcial é declarada quando uma erupção viral misteriosa empurra a Coreia para um estado de emergência. Os que seguem no comboio expresso para Busan, cidade que tem defendido com êxito o surto viral, têm que lutar pela sua própria sobrevivência”, diz a sinopse de Invasão Zumbi.

Hereditário

Só não ficou traumatizado com Hereditário quem nunca assistiu. Até hoje sentimos agonia ao ver alguém com qualquer parte do corpo para fora da janela do carro.

“Quando Ellen, a matriarca da família Graham, morre, a família da sua filha começa a desvendar segredos enigmáticos e aterradores sobre os seus antepassados. Quanto mais descobrem, mais se veem emaranhados no sinistro destino que herdaram. Uma tragédia familiar torna-se assim em algo sinistro e profundamente desconcertante, levando o género do terror a novos patamares com esta história sobre o pesadelo de heranças familiares”, diz a sinopse de Hereditário.

Sobre o autor Guilherme Coral