Filmes e séries de Star Wars para assistir antes de Obi-Wan Kenobi

Entre os projetos de Star Wars na Disney+, Obi-Wan Kenobi é o lançamento mais aguardado. Ao acompanhar a trajetória de um dos personagens mais icônicos da saga de George Lucas, a série tem tudo para se tornar um enorme sucesso na plataforma. Enquanto ela não estreia, fãs de Star Wars podem conferir vários filmes, seriados, documentários e animações no streaming.

“Obi-Wan Kenobi começa uma década após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith, onde o protagonista enfrentou sua maior derrota – a corrupção de Anakin Skywalker, que entrou para o Lado Negro da Força como o temido Lord Sith Darth Vader”, afirma a sinopse oficial da série.

Dirigida por Deborah Chow (The Mandalorian), Obi-Wan Kenobi tem Ewan McGregor (Moulin Rouge) como o protagonista jedi. O elenco da série conta também como Hayden Christensen (Star Wars), Joel Edgerton (Star Wars), Kumail Nanjiani (Eternos), Indira Varma (Game of Thrones) e Moses Ingram (O Gambito da Rainha).

Enquanto Obi-Wan Kenobi não estreia na Disney+, listamos abaixo 7 séries e filmes de Star Wars que você pode assistir na plataforma.

The Mandalorian

Com duas temporadas na Disney+, a série The Mandalorian se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. Ambientada após a queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem, a produção acompanha a história de um caçador de recompensas mandaloriano que protagoniza as maiores aventuras nos confins da galáxia.

Em uma de suas missões, “Mando” decide ajudar A Criança – um ser misterioso que guarda um enorme poder. Você, provavelmente, conhece esse personagem como o “Bebê Yoda”. O elenco de The Mandalorian é liderado por Pedro Pascal (Game of Thrones) como o personagem titular, e conta também com Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Filmes da Saga Skywalker

Antes de conferir a saga de Obi-Wan Kenobi, uma dica é assistir os filmes da Saga Skywalker. Todo o cânone principal de Star Wars está disponível na Disney+. A franquia é formada pela trilogia original (lançada por George Lucas entre a década de 70 e 80), os prólogos (de 1999 a 2008) e a nova trilogia (que chegou aos cinemas entre 2015 e 2019).

Existem várias maneiras de assistir à Saga Skywalker. Você pode, por exemplo, ver os filmes na ordem que eles chegaram aos cinemas. Também é possível conferir a história de forma cronológica, começando pelos prólogos. Ewan McGregor, o intérprete de Obi-Wan, aparece em Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e Vingança dos Sith.

O Livro de Boba Fett

Criada como um spin-off de The Mandalorian, O Livro de Boba Fett acompanha as aventuras do personagem titular. Na saga de George Lucas, Boba Fett é um lendário caçador de recompensas. Na produção do Disney+, o protagonista junta forças com a mercenária Fennec Shand. Juntos, eles retornam à Tatooine para reivindicar o território que era governado por Jabba.

A série faz um ótimo trabalho ao explorar o passado de Boba Fett e mostrar o que aconteceu entre os eventos de O Império Contra Ataca e a 2ª temporada de The Mandalorian. Protagonizada por Temuera Morrison (o intérprete original de Boba Fett), a série conta com Ming-Na Wen (Mulan) como Fennec Shand e Matt Berry (O Que Fazemos nas Sombras) como 8D8.

Rogue One: Uma História Star Wars

Embora seja ambientado no universo de Star Wars, o filme Rogue One não faz parte da Saga Skywalker. Na verdade, ele é uma produção derivada, ambientada entre os eventos de A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança. O longa chegou aos cinemas em 2016, com direção de Gareth Edwards (Godzilla) e roteiro de Chris Weitz (A Bússola de Ouro).

Rogue One: Uma História Star Wars acompanha a trajetória de um grupo de combatentes da Aliança Rebelde que se unem para roubar os planos da Estrela da Morte. O longa tem Felicity Jones (Suprema) e Diego Luna (Narcos: México) nos papéis principais. Seu elenco conta também com Riz Ahmed (Venom) e Mads Mikkelsen (Doutor Estranho).

Star Wars: Rebels

Exibida no Brasil pela emissora Disney XD, a série animada Star Wars: Rebels marcou a infância e adolescência de muitos fãs. Famosa por seu característico design, a série faz sucesso ao explorar partes pouco conhecidas do cânone de George Lucas. Lançada originalmente em 2014, a animação conta com 75 episódios – todos eles disponíveis no Disney+.

A trama de Star Wars: Rebels acontece 14 anos após A Vingança dos Sith e 5 anos antes de Uma Nova Esperança. A série traça um panorama interessantíssimo sobre os planos do Império Galático e o crescimento da Aliança. No centro do enredo está um pequeno grupo de insurgentes que decide se rebelar contra o opressivo sistema imperial.

Han Solo: Uma História Star Wars

Assim como Rogue One, Han Solo é um spin-off de Star Wars. Lançado em 2018, o longa é uma produção de Ron Howard – famoso pela série cômica Arrested Development. Como o título indica, o faroeste cósmico foca na história de Han Solo. Na saga original, o personagem foi interpretado por Harrison Ford. No filme de Ron Howard, Solo ganha vida pela atuação de Alden Ehrenreich (Ave César).

Han Solo: Uma História Star Wars se passa 10 anos antes dos eventos da saga original. O filme explora as primeiras aventuras do jovem Han Solo, e revela como o personagem conheceu os companheiros Chewbacca e Lando Calrissian. Além de Alden Ehrenreich, o elenco de Han Solo conta com Donald Glover (Guava Island), Emilia Clarke (Game of Thrones) e Thandiwe Newton (Westworld).

Star Wars: Visions

Mais uma produção original da Disney+, Star Wars: Visions é uma espécie de “anime de Star Wars”. A série animada chegou ao catálogo da plataforma em setembro de 2021. Cada episódio conta uma história diferente – todas elas ambientadas no universo de George Lucas. Por seu caráter antológico, Vision é alvo de comparações com Love, Death & Robots, uma popular série da Netflix.

Os episódios de Star Wars: Visions, na verdade, são curtas-metragens com início, meio e fim. Cada um deles é criado por um animador japonês diferente – o que oferece uma perspectiva bastante interessante para as histórias. Os episódios podem ser assistidos de forma aleatória, já que as histórias não possuem relação entre si.

