Filmes para ver na Netflix após O Amante de Lady Chatterley

Sucesso na Netflix, O Amante de Lady Chatterley conquista fãs no mundo inteiro com uma trama quente, ousada, romântica e cheia de surpresas. Quem já conferiu o filme para maiores quer saber: o que assistir em seguida no catálogo brasileiro da plataforma?

“Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido”, afirma a sinopse oficial de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por D. H. Lawrence, o longa tem Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connell (Godless) nos papéis principais.

Revelamos abaixo 7 ótimos filmes de romance histórico para assistir após O Amante de Lady Chatterley na Netflix; confira.

Cidade de Gelo

O romance russo Cidade de Gelo chegou ao catálogo da Netflix em 2020 – e não demorou a conquistar o público da plataforma. O grande trunfo do longa é sua estética. Ambientado em palácios luxuosos e nas ruas geladas de São Petersburgo, o filme conta com cenários de tirar o fôlego.

Em Cidade de Gelo, Matvey, um ladrãozinho de meia tigela, conquista o coração de Alisa, a bela filha de um aristocrata. Mas como de costume, a família da jovem não aceita o romance. A partir daí, o casal embarca em uma grande aventura em busca da liberdade.

Mademoiselle Vingança

Para quem curtiu o clima erótico de O Amante de Lady Chatterley, Mademoiselle Vingança é a melhor sugestão para assistir em seguida. Ousado e cheio de cenas quentes, esse filme francês conta com Cécile de France, da série The Young Pope, no papel principal.

A trama de Mademoiselle Vingança (Lady J, no título original) começa quando o romance de uma viúva rica com um marquês sedutor toma um rumo bastante desagradável. Desiludida, a Madame de La Pommeraye decide buscar vingança com a ajuda da jovem Mademoiselle de Joncquières.

Emma

Emma, assim como Persuasão e alguns dos romances históricos mais populares da atualidade, é baseado na obra de Jane Austen. Protagonizado por Anya Taylor-Joy, da série O Gambito da Rainha, a adaptação também conta com Mia Goth (Pearl), Bill Nighy (Pokémon: Detetive Pikachu) e Connor Swindells (Sex Education) no elenco.

A comédia romântica Emma acompanha a história da protagonista titular, uma jovem privilegiada e orgulhosa que se intromete na vida de todos à sua volta – até perceber que não é tão sábia nem tão bem-intencionada quanto pensava. A trama, vale lembrar, também é adaptada no filme As Patricinhas de Beverly Hills.

Mary Shelley

Embora não seja tão romântico como O Amante de Lady Chatterley, Mary Shelley é uma boa pedida para quem gosta de filmes históricos baseados em eventos reais. Como o nome indica, o longa foca na história de Mary Shelley, a autora de Frankenstein e outros ícones do terror gótico.

O filme foca, principalmente, no romance de Mary Shelley com o poeta Percy Bysshe Shelley. A trama também mostra como a escritora se inspirou para criar uma das obras mais influentes de todos os tempos. Nessa adaptação, Shelley é interpretada por Elle Fanning (The Great), e Percy ganha vida pela atuação de Douglas Booth (Romeu e Julieta).

Persuasão

Se você gosta de romances históricos de estilo irreverente e bem humorado, Persuasão é uma boa pedida. Protagonizado por Dakota Johnson, a Anastasia de 50 Tons de Cinza, o longa é baseado em um dos últimos livros da escritora Jane Austen. Embora tenha desagradado a crítica especializada, o filme conquistou os assinantes da Netflix.

Persuasão acompanha a história de Anne Elliot, uma jovem da alta sociedade que é persuadida a não se casar com um homem de origem humilde. Oito anos depois, ele reaparece. Será que ela vai aproveitar essa segunda chance de amar? Só assistindo ao filme para saber.

Anna Karenina

Lançado em 2012, Anna Karenina é baseado na imortal obra de León Tolstói. Famoso por sua estética de teatro, o longa traz Keira Knightley – a rainha dos romances históricos – no papel principal. O elenco conta também com Aaron Taylor-Johnson (Vingadores: Era de Ultron), Jude Law (Capitã Marvel) e Matthew Macfadyen (Orgulho e Preconceito).

Em Anna Karenina, a personagem-título, uma aristocrata russa do século XIX, vive um tórrido e proibido romance com o ricaço e sedutor Conde Vronsky. Essa adaptação do clássico de Tolstói venceu o Oscar de Melhor Figurino e foi indicada a outras três categorias da premiação (Figurino, Trilha Sonora e Design de Produção).

Elisa & Marcela

Finalmente, temos Elisa & Marcela, um excitante filme de romance que é baseado em uma inusitada história real. Filmado em preto e branco, o longa espanhol chegou ao catálogo da Netflix em 2019, com direção de Isabel Coixet (Outro Eu) e Natalia de Molina (Bye) e Greta Fernández (A Filha do Ladrão) nos papéis principais.

Elisa & Marcela conta a história de Elisa Sánchez Loriga, uma jovem lésbica que adota uma identidade masculina para poder se casar com a mulher que ama, Marcela Gracia Ibeas, na Espanha de 1901. Até hoje, o casamento de Elisa e Marcela é a única união homoafetiva reconhecida pela Igreja Católica.

O Amante de Lady Chatterley está disponível na Netflix.

