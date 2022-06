Filmes sobre inverno que são absolutamente perfeitos para um dia frio

Enquanto alguns filmes acontecem em dias ensolarados de primavera e verão, existem muitos outros que abrangem uma temporada específica de outono e inverno. Como essas estações são tipicamente mais frias, silenciosas e tristes, as histórias ambientadas durante essas épocas do ano tendem a ser mais dramáticas – exceto quando o Natal é o centro do enredo.



No entanto, juntamente com thrillers e dramas sombrios, você também verá muitas comédias e romances de inverno disponíveis nos catálogos dos streamings. Não importa o que você esteja com vontade de assistir, encontrará o filme de inverno perfeito para o seu fim de semana preguiçoso ou para as noites mais frias.



Esses filmes de clima frio combinam melhor com uma caneca de chocolate quente e um balde de pipoca quentinha, para uma sessão aconchegante e reconfortante.



A estrada do Gelo (2021)



Liam Neeson estreia como um caminhoneiro que tem a tarefa de salvar a vida de trabalhadores presos em uma mina de diamantes desmoronada. Para piorar a situação, ele só tem um tempo limitado antes que o oceano congelado comece a derreter.



O Céu da Meia-Noite (2020)



George Clooney dirigiu e protagonizou este drama pós-apocalíptico, que conta a história de Augustine, um cientista solitário que vive no Ártico e deve correr contra o tempo para impedir que uma equipe de astronautas volte para casa para uma catástrofe global.



Terra Selvagem (2017)



Jeremy Renner e Elizabeth Olsen estrelam este filme como um rastreador do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e uma agente do FBI, respectivamente, encarregados de tentar resolver um assassinato de inverno na Reserva Indígena de Wind River, em Wyoming.



The Revenant (2015)



Mais conhecido como o filme que finalmente rendeu a Leo DiCaprio seu Oscar, The Revenant se passa na década de 1820, seguindo um homem da fronteira enquanto ele tenta sobreviver ao extremo frio de uma floresta coberta de neve e a ferimentos com risco de vida, depois de um ataque de urso. O filme foi rodado em doze locações geladas, de três países diferentes: Canadá, Estados Unidos e Argentina.



Frozen (2013)



Provavelmente você está familiarizado com este filme da Disney sobre duas irmãs que devem enfrentar um feitiço de gelo, e nada lhe dará mais vibrações de inverno do que este. É outro dos melhores filmes de inverno para as famílias curtirem juntas. Vale destacar o parque Disney Epcot, em Orlando, foi privilegiado com as atrações de Frozen – então é possível viver a experiência dessa animação musical pessoalmente em uma viagem de férias.



Happy Feet 2: O Pinguim (2011)



Para algo um pouco mais animador, assista a esta divertida comédia familiar, que conta a história de um pequeno pinguim imperador que se expressa através da dança. É definitivamente um dos melhores filmes de inverno para assistir junto com as crianças.



Escrito nas Estrelas (2001)



Depois que dois estranhos (John Cusack e Kate Beckinsale) se encontram por acaso durante as compras de fim de ano em uma loja de Nova York, eles se conectam outras vezes ao longo da próxima década, e devem decidir se é acaso ou destino. Embora este não seja exatamente um filme de Natal, a celebração é mencionada por toda parte do enredo.



Fargo (1996)



Nesta comédia sombria repleta de estrelas, uma chefe de polícia de Minnesota, grávida, investiga uma série de homicídios na estrada, orquestrados por um vendedor de carros desesperado durante o inverno de 1987.



O Iluminado (1980)



Quando uma família concordou em vigiar para um hotel desolado no Colorado durante o inverno, eles nunca imaginariam o quão isolada seria essa experiência, ou o quão desequilibrado o patriarca da família, Jack Torrance (Jack Nicholson), se tornaria. Definitivamente o melhor filme de suspense de inverno de todos os tempos.

