Filmes terríveis que atores de Stranger Things querem que você esqueça

Famoso no mundo inteiro, o elenco de Stranger Things se destaca por performances sólidas e atuações emocionantes. Porém, os atores e atrizes da série já participaram de produções, no mínimo, inusitadas. Entre bombas na bilheteria e fracassos críticos, existem vários filmes que os astros da Netflix querem que você esqueça.

Recentemente, Stranger Things lançou a reta final de sua 4ª temporada na Netflix. Com os novos episódios, a série começa a preparar o terreno para seu desfecho. A plataforma já confirmou que a produção chegará ao fim em seu quinto ano.

Continua depois da publicidade

A 4ª temporada de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os novos episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Enquanto o quinto ano não estreia, listamos abaixo os 7 filmes que, no que depender dos astros de Stranger Things, seriam completamente esquecidos – confira.

Millie Bobby Brown – Godzilla: Rei dos Monstros

Millie Bobby Brown é conhecida no mundo inteiro por interpretar Eleven em Stranger Things. A atriz conta com poucos projetos em sua filmografia. Além do hit Enola Holmes, a atriz integra a franquia Monsterverso como Madison Russell. Brown atua em dois filmes da saga: Godzilla: Rei dos Monstros e Godzilla vs. Kong.

Rei dos Monstros chegou aos cinemas em 2019. O filme, infelizmente, falhou em conquistar a crítica especializada. De acordo com análises da imprensa, o longa foi muito prejudicado por sua insistência em introduzir, em uma rápida progressão, os maiores monstros da franquia. Além disso, a personagem de Millie Bobby Brown foi vista como “irritante”.

Finn Wolfhard – O Pintassilgo

Além de interpretar Mike Wheeler em Stranger Things, Finn Wolfhard conta com uma carreira diversificada nos cinemas. O ator está, por exemplo, em filmes como Os Órfãos e Ghostbusters: Mais Além. O maior fracasso de sua trajetória, no entanto, é o drama O Pintassilgo, lançado em 2019 e protagonizado por Ansel Elgort.

No longa, Wolfhard interpreta uma versão mais jovem de Boris, um dos melhores amigos do protagonista Theo. Para viver o personagem, o astro de Stranger Things aposta em um sotaque do leste europeu – que virou piada nas resenhas da crítica especializada. Além disso, o longa foi um verdadeiro fracasso de público e crítica, com apenas 25% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Charlie Heaton – Novos Mutantes

A história de Novos Mutantes, um filme da Marvel, é bem interessante. O longa tinha tudo para fazer sucesso nos cinemas. Afinal, sua trama é baseada em uma famosa HQ e ancorada por atores talentosos, como Anya Taylor-Joy, de O Gambito da Rainha, Maisie Williams, de Game of Thrones e, finalmente, Charlie Heaton, o Jonathan de Stranger Things.

Finalizado em 2017, o longa só chegou aos cinemas em 2020, após sofrer inúmeros atrasos e adiamentos. O britânico Charlie Heaton tenta um sotaque do sul dos Estados Unidos no papel de Sam Guthrie, um mutante conhecido como Bola de Canhão. O filme faturou apenas 50 milhões de dólares nas exibições mundiais, e garantiu somente 35% de aprovação no Rotten Tomatoes.

David Harbour – O Besouro Verde

Muito antes de interpretar o xerife Hopper em Stranger Things, David Harbour participou do inusitado filme de super-heróis O Besouro Verde. Lançado em 2011 e considerado um dos maiores fracassos do gênero, o longa é baseado em um programa de rádio homônimo, transmitido nos Estados Unidos entre 1936 e 1952.

O Besouro Verde conta a história de Britt Reid, um vigilante mascarado que soluciona crimes com a ajuda de seu parceiro Kato. No longa, David Harbour interpreta Frank Scanlon, um promotor distrital mal-intencionado que atua sob as ordens do vilão Benjamin Chudnofsky. Com apenas 44% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme também fracassou nas bilheterias.

Noah Schnapp – O Halloween de Hubie

Em Stranger Things, Noah Schnapp interpreta Will Byers. O ator também conta com um papel pequeno na comédia O Halloween de Hubie, lançada pela Netflix em 2020. Escrito, produzido e protagonizado por Adam Sandler, o longa tem o característico estilo das comédias do ator. Como era de se esperar, o longa falhou em conquistar a crítica especializada.

Detonado por suas piadas bobas e personagens rasos, o filme foi indicado a 3 categorias do Framboesa de Ouro, a premiação que ‘homenageia’ os piores longas do ano. Felizmente, Noah Schnapp não aparece em muitas cenas do longa. Na comédia, o ator de Stranger Things interpreta Tommy, o filho adotivo da personagem de Julie Bowen.

Winona Ryder – A Herança de Mr. Deeds

Stranger Things representou um momento extremamente importante na carreira de Winona Ryder. A série foi crucial para apresentar a atriz a uma audiência mais jovem. Muitos antes de interpretar Joyce Byers na produção da Netflix, Ryder atuou na comédia A Herança de Mr. Deeds, lançada em 2002 e protagonizada por Adam Sandler.

Muita gente não sabe, mas o filme é uma releitura cafona de Mr. Deeds Goes To Town, um clássico de Frank Capra. O longa acompanha a história de um cara trapalhão – no mesmo estilo de outros personagens de Adam Sandler – que recebe uma herança milionária. Winona Ryder interpreta Babe Bennett, o par romântico do protagonista.

Matthew Modine – Medo Profundo

Na 4ª temporada de Stranger Things, Matthew Modine protagoniza uma das cenas mais emocionantes da série. O ator interpreta o Dr. Martin Brenner, o ‘papai’ de Eleven. Com uma longa e prolífica carreira no cinema e na TV, Modine é famoso por interpretar um militar conhecido como Joker em Nascido Para Matar, um clássico de Stanley Kubrick.

Em 2017, Modine também atuou em Medo Profundo. Como um famoso expoente do cinema trash, o longa acompanha a história de duas irmãs que, em uma viagem de férias, vão parar em águas infestadas de tubarões. Modine interpreta o capitão do barco que transporta os protagonistas para o perigoso alto-mar.

Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.