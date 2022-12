Glass Onion: Os mistérios que o filme da Netflix não respondeu

Alerta de spoiler

O filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out é um grande sucesso da Netflix, ocupando a primeira posição no top 10 do streaming no Brasil. No entanto, o longa deixou muitas questões em aberto.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a sinopse.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Revelamos abaixo os mistérios que Glass Onion: Um Mistério Knives Out, sequência de Entre Facas e Segredos, deixou de responder.

Kate Hudson, Leslie Odom Jr e Kathryn Hahn em Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Miles e os disruptores sabiam sobre a irmã de Andi?

Os espectadores aprendem mais sobre os disruptores e o relacionamento deles com Andi. Possivelmente, Miles e os colegas dele sabiam que Andi possuía uma irmã gêmea, Helen.

No entanto, todos não notaram que era a irmã gêmea que estava na mansão com eles, e não Andi, que havia sido morta. Birdie havia mencionado sobre a irmã de Andi, embora Miles pareça ter se esquecido disso.

Por que Miles convidou Andi para sua festa?

Miles é o assassino em Glass Onion, como mostrado na história do filme, o que acabou surpreendendo os personagens do longa.

No entanto, a pergunta fica: por que Miles convidou Andi para a festa? Ambos tinham grandes problemas entre si, bem como ela não se dava bem com os disruptores.

Para onde foi a arma de Duke?

A arma de Duke é usada como um alívio cômico na primeira metade do filme. No entanto, ela se torna de extrema importância quando desaparece do cinto de Duke.

Miles acabou pegando a arma do personagem após causar a morte de Duke, quando ele descobriu sobre a morte de Andi e percebeu que Miles havia matado a irmã de Helen.

Após Miles atirar em Helen, acreditando ser Andi, a arma acaba desaparecendo de vez e não foi mencionada em mais nenhum momento.

A faca de Birdie desapareceu?

A arma de Duke não é a única mencionada no filme. Quando todas as luzes se apagam, Benoit Blanc percebe que a faca de cozinha foi pega por alguém.

O público pode perceber que Birdie está segurando a faca de cozinha em uma das cenas, porém ela se livrou logo depós. Não está claro por que ela estaria com a faca, e não há uma explicação exata de como ela se livrou dela.

Quem é Derol?

O personagem Derol aparece no longa-metragem, sendo interpretado por Noah Segan, que não pertence ao mundo luxuoso como os outros personagens.

Derol é um maconheiro que se torna uma das piadas do longa, e acabou aparecendo no decorrer do filme, pois é dito que ele mora na ilha da mansão de Miles. No entanto, não é dito como ele para lá, e pode ter sido convidado pelo vilão.

O mordomo de Miles desapareceu?

O mordomo de Miles, interpretado por Ethan Hawke, é um outro grande mistério. No início do filme, ele recebe os colegas do bilionário na Grécia, e os convida a embarcar no barco para chegar à ilha.

Porém, após isso, ele nunca mais apareceu no filme, presumindo que ele deixou os convidados e Miles apenas confortáveis na ilha.

Serena Williams testemunhou o assassinato?

Durante o filme, Blanc e Helen discutem a cena do crime no ginásio, acreditando que estavam sozinhos para falar sobre o assunto.

Porém, durante a conversa, o que parecia ser uma foto da craque do tênis Serena Williams, ganha vida, revelando que a ex-tenista fez uma participação especial.

Ela está em uma videochamada, caso alguém queira treinar com ela. Isso levanta algumas questões se ela testemunhou sobre o assassinato e seus suspeitos.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

