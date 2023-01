Globo de Ouro 2023: A lista completa de vencedores

O Globo de Ouro apresentou a 80ª edição da famosa e polêmica premiação. Após um hiato de um ano, em razão de inúmeras denúncias, incluindo de racismo contra a premiação e a Hollywood Foreign Press Association (HFPA), o prêmio retorna.

A cerimônia aconteceu em 10 de janeiro de 2023, levando prêmios a alguns nomes já esperados, enquanto muitos foram esnobados.

A Casa do Dragão, a derivada de Game of Thrones, segue os passos da original, conquistando o prêmio de melhor série e outros nomes da HBO também ganharam.

Já a Netflix leva também um prêmio, mas fica, em geral, sem ganhar muito durante a premiação.

Veja abaixo a lista completa de vencedores do Globo de Ouro 2023.

Cinema

Melhor Filme – Drama

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans – vencedor

Tár

Top Gun: Maverick

Melhor Filme – Musical ou Comédia

Babilônia

Os Banshees de Inisherin – vencedor

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Triângulo da Tristeza

Melhor Direção

James Cameron – Avatar: O Caminho da Água

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Os Banshees de Inisherin

Steven Spielberg – Os Fabelmans – vencedor

Melhor Roteiro

Todd Field – Tár

Tony Kushner e Steven Spielberg – Os Fabelmans

Daniel Kwan e Daniel Scheinert – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Martin McDonagh – Os Banshees de Inisherin – vencedor

Sarah Polley – Women Talking

Melhor Ator – Filme de Drama

Austin Butler – Elvis – vencedor

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – Meu Filho

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

Melhor Atriz – Filme de Drama

Cate Blanchett – Tár – vencedora

Olivia Colman – Império da Luz

Viola Davis – A Mulher Rei

Ana de Armas – Blonde

Michelle Williams – Os Fabelmans

Melhor Ator – Musical ou Comédia

Diego Calva – Babilônia

Daniel Craig – Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Adam Driver – Ruído Branco

Colin Farrell – Os Banshees de Inisherin – vencedor

Ralph Fiennes – O Menu

Melhor Atriz – Musical ou Comédia

Margot Robbie – Babilônia

Anya Taylor-Joy – O Menu

Emma Thompson – Boa Sorte, Leo Grande

Lesley Manville – Sr. Harris vai a Paris

Michelle Yeoh – Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo – vencedora

Melhor Ator Coadjuvante

Brendan Gleeson – Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo – vencedor

Barry Keoghan – Os Banshees de Inisherin

Brad Pitt – Babilônia

Eddie Redmayne – O Enfermeiro da Noite

Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – vencedora

Kerry Condon – Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis – Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo

Dolly De Leon – Triângulo da Tristeza

Carey Mulligan – Ela Disse

Melhor Filme de Animação

Pinóquio por Guillermo del Toro – vencedor

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Red: Crescer é uma Fera

Inu-Oh

Melhor Filme Estrangeiro

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

Nada de Novo no Front

Argentina, 1985 – vencedor

Decisão de Partir

Close

Melhor Trilha Sonora

Pinóquio por Guillermo del Toro

Women Talking

Babilônia – vencedor

Os Fabelmans

Os Banshees de Inisherin

Melhor Canção Original

Carolina – Um Lugar Bem Longe Daqui

Ciao Papa – Pinóquio por Guillermo del Toro

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Naatu Naatu – RRR: Revolta, Rebelião, Revolução – vencedor

Televisão

Melhor Série – Drama

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão – vencedor

Ozark

Ruptura

Melhor Série – Comédia

Abbott Elementary – vencedor

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

Wandinha

Melhor Minissérie ou Telefilme

Black Bird

Dahmer: Um Canibal Americano

Pam & Tommy

The Dropout

The White Lotus – vencedor

Melhor Ator em Série de Drama

Jeff Bridges – The Old Man

Kevin Costner – Yellowstone – vencedor

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Adam Scott – Ruptura

Melhor Atriz em Série de Drama

Emma D’Arcy – A Casa do Dragão

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Euphoria – vencedora

Melhor Ator em Série Musical ou Comédia

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – O Urso – vencedor

Melhor Atriz em Série Musical ou Comédia

Quinta Brunson – Abbott Elementary – vencedora

Kaley Cuoco, – The Flight Attendant

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wandinha

Jean Smart – Hacks

Melhor Ator em Antologia, Minissérie ou Telefilme

Taron Egerton – Black Bird

Colin Firth – A Escada

Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven

Evan Peters – Dahmer: Um Canibal Americano – vencedor

Sebastian Stan – Pam & Tommy

Melhor Atriz em Antologia, Minissérie ou Telefilme

Jessica Chastain – George & Tammy

Julia Garner – Inventando Anna

Lily James – Pam & Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried -The Dropout – vencedora

Melhor Ator Coadjuvante em Antologia, Minissérie ou Telefilme

F. Murray Abraham – The White Lotus

Domhnall Gleeson – The Patient

Paul Walter Hauser – Black Bird – vencedor

Richard Jenkins – Dahmer: Um Canibal Americano

Seth Rogen – Pam & Tommy

Melhor Atriz Coadjuvante em Antologia, Minissérie ou Telefilme

Jennifer Coolidge – The White Lotus – vencedora

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones- Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts – Dahmer: Um Canibal Americano

Aubrey Plaza – The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia-Musical ou Drama

John Lithgow – The Old Man

Jonathan Pryce – The Crown

John Turturro – Ruptura

Tyler James Williams – Abbott Elementary – vencedor

Henry Winkler – Barry

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia-Musical ou Drama

Elizabeth Debicki – The Crown

Hannah Einbinder – Hacks

Julia Garner – Ozark – vencedora

Janelle James – Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

