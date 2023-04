Gostou de A Diplomata? Então você precisa ver essas séries

Quem já conferiu os 8 episódios da 1ª temporada de A Diplomata quer saber: o que assistir em seguida na Netflix? Para a alegria dos fãs da série, a plataforma está repleta de produções ambientadas no universo da política em seu catálogo brasileiro – entre tramas de drama, suspense e ação.

“Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de sucesso precisa lidar com a carreira de embaixadora e um conturbado casamento com um político influente”, diz a sinopse oficial de A Diplomata na Netflix.

Dos produtores de Homeland e The West Wing, A Diplomata conta com Keri Russell (The Americans), Rufus Sewell (The Marvelous Mrs. Maisel), David Gyasi (Carnival Row) e Rory Kinnear (Penny Dreadful) no elenco principal.

Mostramos abaixo 7 séries políticas que você pode assistir após A Diplomata na Netflix; confira!

O Agente Noturno

Se você curtiu a trama de A Diplomata na Netflix, O Agente Noturno é a sugestão mais natural para assistir em seguida. O thriller de espionagem estreou no streaming em 2023, e pouco tempo depois, entrou para o seleto rol das séries mais populares da história da plataforma.

Baseada no livro homônimo de Matthew Quirk, O Agente Noturno conta a história de Peter Sutherland, um agente do FBI que, ao atender uma ligação de emergência em um telefone que nunca toca, se vê no centro de uma conspiração letal que envolve a ação de espiões em plena Casa Branca.

Borgen

Aclamada por público e crítica, a série Borgen é uma das poucas produções da Netflix a atingir 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ambientada no complexo mundo da política escandinava, a série aborda escândalos, polêmicas e reviravoltas que se desenvolvem nos bastidores do poder.

Nesta memorável série dinamarquesa, uma reviravolta política leva a competente Birgitte Nyborg (vivida por Sidse Babett Knudsen) a assumir o governo da Dinamarca, tornando-se a primeira mulher a liderar o país. Borgen conta com 3 temporadas no catálogo nacional do streaming.

House of Cards

House of Cards foi um dos primeiros sucessos internacionais da Netflix. Lançado enquanto o streaming ainda era uma relativa novidade, o drama político foi essencial para a popularidade mundial da empresa. A série é protagonizada por Kevin Spacey (nas primeiras temporadas) e por Robin Wright (na reta final).

A série conta a história do congressista Frank Underwood, que após ser traído na Casa Branca, embarca em uma jornada implacável para chegar ao poder. Chantagem, sedução e ambição são suas maiores armas. House of Cards tem 6 temporadas na Netflix. Em seu lançamento original, a série dominou as principais premiações da TV.

Anatomia de um Escândalo

Uma interessante mistura de suspense e drama, a série britânica Anatomia de um Escândalo é um projeto de David E. Kelley, conhecido por produções como Big Little Lies e The Undoing. A trama se destaca por seu talentoso elenco, liderado por Sienna Miller (Alfie), Michelle Dockery (Downton Abbey) e Rupert Friend (Orgulho e Preconceito).

Na trama de Anatomia de um Escândalo, a vida privilegiada da protagonista Sophie, como esposa de um político poderoso, começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante. A série é baseada em um livro homônimo escrito por Sarah Vaughan.

Queenmaker

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o k-drama Queenmaker está fazendo o maior sucesso na plataforma. A série sul-coreana se destaca por misturar drama, comédia e romance em uma história surpreendente, ambientada durante uma intensa disputa eleitoral.

Queenmaker é a história de Hwang Do-hee, uma estrategista política cujo trabalho é abafar os escândalos dos ricos e poderosos. Porém, após um trágico acidente, a protagonista decide ajudar uma advogada e ativista dos direitos humanos a se eleger como a nova prefeita de Seul (a capital da Coreia do Sul).

Suburra: Sangue em Roma

Inspirada em eventos reais, a série Suburra: Sangue em Roma mostra como as organizações criminosas influenciam o mundo da política na Itália. A série é baseada em um filme homônimo que, por sua vez, adapta para os cinemas um premiado livro escrito por Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

Produzida na Itália, Suburra: Sangue em Roma é ambientada em 2008 – quando uma simples disputa pelo controle de uma zona portuária de Roma se transforma em um combate mortal entre o crime organizado (representado pela máfia), políticos corruptos e os representantes do Vaticano.

Chefe de Gabinete

Por fim, temos Chefe de Gabinete, uma elogiada produção sul-coreana que está “escondida” entre as inúmeras séries do catálogo brasileiro da Netflix. Com duas temporadas na plataforma, o k-drama é ancorado por ótimas atuações de Lee Jung-jae, Shin Min-a e Lee Elijah.

Em Chefe de Gabinete, o protagonista Jang Tae-jun atua nas sombras do poder, usando sua posição na Assembleia Nacional da Coreia do Sul para influenciar decisões políticas, tudo isso enquanto luta para chegar ao topo.

Você pode assistir A Diplomata, junto com todas as séries que listamos acima, na Netflix.

