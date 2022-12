Gostou de Pinóquio? Confira 7 filmes parecidos para ver na Netflix

Produzido em stop-motion, com a inconfundível estética de Guillermo del Toro, Pinóquio não demorou a conquistar os assinantes da Netflix. Sucesso de público e crítica, o filme aparece em destaque no Top 10 da plataforma. Quem já conferiu a trama quer saber: o que assistir em seguida no streaming?

“Nesta incrível animação musical em stop-motion, o cineasta vencedor do Oscar Guillermo del Toro reinventa o clássico conto do boneco de madeira que ganha vida”, afirma a sinopse oficial de Pinóquio na Netflix.

O elenco de Pinóquio conta com Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), David Bradley (Game of Thrones), Tilda Swinton (Doutor Estranho), Finn Wolfhard (Stranger Things) e Christoph Waltz (Django Livre).

Revelamos abaixo os 7 filmes da Netflix que os fãs de Pinóquio precisam assistir em seguida; confira.

Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs

O grande trunfo de Pinóquio, definitivamente, é a direção de Guillermo del Toro. Se você curte o característico estilo do cineasta, não deixe de conferir Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs. O filme, assim como a série Caçadores de Trolls, é uma produção de Del Toro.

A Ascensão dos Titãs, os inesquecíveis heróis de Caçadores de Trolls, Os 3 Lá Embaixo e Magos juntam forças para enfrentar um misterioso inimigo que ameaça dominar o universo e acabar com a vida na Terra. O longa faz um ótimo trabalho ao concluir a trilogia (cujos outros capítulos também estão na Netflix).

Wendell & Wild

A animação em stop-motion há muito é considerada uma “arte perdida”. Na maioria das vezes, os estúdios não veem porque investir nesse custoso método de produção. Surpreendentemente, a Netflix lançou em 2022 dois ótimos filmes de stop-motion: Pinóquio e Wendell & Wild.

Do diretor de O Estranho Mundo de Jack e Coraline, Wendell & Wild acompanha a história dos protagonistas titulares, dois demônios ardilosos que, para deixar o submundo e curtir a terra dos vivos, fazem um acordo com uma adolescente fã de punk rock.

Entergalactic

Se você curtiu a temática adulta de Pinóquio (que é bem mais sombrio que o filme original), Entergalactic é uma boa opção para assistir em seguida. Sensível, madura e marcada por uma estética de tirar o fôlego, o filme é uma produção do músico Scott Mescudi (Kid Cudi).

Na trama de Entergalactic, o talentoso artista Jabari tenta equilibrar amor e sucesso ao se mudar para um apartamento dos sonhos e desenvolver fortes sentimentos por Meadow, sua nova vizinha. Liderado por Kid Cudi e Jessica Williams, o elenco de vozes conta também com Timothée Chalamet e Vanessa Hudgens.

The House

Também produzida em stop-motion, The House é uma aclamada antologia cinematográfica, com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Tratando de temas como obsessão, loucura, riqueza e busca pela felicidade, o filme tem Mia Goth, Susan Wokoma, Helena Bonham Carter e outras estrelas no elenco de vozes.

The House acompanha três histórias completas, com elencos e temáticas diversas. Nesta interessante comédia de humor ácido, uma família humilde, um arquiteto ansioso e uma senhoria cansada ficam presos à mesma casa misteriosa em épocas diferentes.

A Fera do Mar

Elogiado pela crítica especializada e aclamado pelos assinantes da Netflix, A Fera do Mar se tornou um dos maiores sucessos animados da plataforma em 2022. Com direção de Chris Williams, o filme tem Karl Urban, de The Boys, e Jared Harris no elenco de vozes.

Na trama de A Fera do Mar, uma intrépida garotinha entra de gaiato no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas – onde descobrem grandes segredos sobre o Reino.

A Origem dos Guardiões

Lançado originalmente em 2012, A Origem dos Guardiões também tem produção-executiva de Guillermo del Toro. O filme se destaca por apresentar uma perspectiva bem diferente sobre criaturas folclóricas como o Papai Noel, a Fada do Dente e o Bicho Papão.

Em A Origem dos Guardiões, o protagonista Jack Frost (a personificação do Inverno) forma uma equipe com o Papai Noel, a Fada do Dente, o Coelho da Páscoa e seus amigos, com o objetivo de enfrentar um espírito maligno que deseja destruir as fantasias das crianças.

Ollie, o Coelhinho Perdido

Diferentemente dos outros itens da lista, Ollie, o Coelhinho Perdido não é um filme. A produção da Netflix, na verdade, é uma minissérie. Com apenas 4 episódios (de 40 a 50 minutos cada), a trama é perfeita para uma maratona de fim se semana ou para uma sessão de TV em família

Sensível, emocionante e extremamente bem produzida, Ollie, O Coelhinho Perdido (Lost Ollie, no título original) é imperdível. Na série, um coelhinho de pelúcia com memórias confusas embarca em uma perigosa missão em busca do melhor amigo: o garoto Billy.

Junto com as sugestões que listamos acima, Pinóquio está disponível na Netflix.

