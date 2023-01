Gostou de Procura-se Gonker? Então você precisa ver esses filmes de pets

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Procura-se Gonker superou alguns dos maiores hits do streaming e não demorou a figurar no Top 10. Por sua trama tocante, o filme conquistou, principalmente, os “pais de pets”. Sendo assim, os assinantes querem saber: o que assistir após Procura-se Gonker na Netflix?

“Quando o amado cãozinho de uma família se perde na floresta, seus donos partem em uma incrível jornada para salvá-lo”, afirma a sinopse oficial de Procura-se Gonker na Netflix.

Liderado por Rob Lowe (Parks and Recreation), o elenco de Procura-se Gonker conta com Kimberly Williams-Paisley (O Pai da Noiva) e Johnny Berchtold (Gaslit).

Mostramos abaixo 7 filmes emocionantes da Netflix que os fãs de Procura-se Gonker precisam assistir; confira!

Quatro Vidas de Um Cachorro

Se você curtiu a trama de Procura-se Gonker, tem tudo para gostar também de Quatro Vidas de Um Cachorro – um dos filmes de pets mais emocionantes da plataforma. Lançado originalmente em 2017, o longa é protagonizado por KJ Apa, o Archie de Riverdale.

Em Quatro Vidas de Um Cachorro, o cãozinho titular (que é dublado por Josh Gad, de Frozen), morre e reencarna várias vezes. Com diferentes donos, ele descobre lealdade, amor, dor e decepção. Prepare o lencinho, pois esse filme é de chorar!

A Caminho de Casa

Baseado no best-seller de W. Bruce Cameron (que por sua vez, é inspirado em várias histórias reais), A Caminho de Casa arranca lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões da Netflix. O longa tem Bryce Dallas-Howard (Jurassic World) e Jonah Hauer-King (A Pequena Sereia) nos papéis principais.

A Caminho de Casa acompanha a história de Bella, uma devotada cachorrinha com saudades de casa que, após fugir de um novo lar, embarca em uma jornada de mais de 600 quilômetros pelo interior dos Estados Unidos para encontrar seu amoroso dono.

Benji

Lançado originalmente em 2018, Benji é uma aventura canina para a família toda! Dirigido por Brandon Camp (Amor & Gelato), o longa é um remake do filme homônimo, que se tornou um grande sucesso de público e crítica na década de 70.

A trama de Benji começa quando o protagonista Carter e sua irmã Frankie se envolvem em grandes apuros – e a partir daí, um determinado e simpático cãozinho entra em ação para salvar o dia. O elenco do longa é liderado por Gabriel Bateman (O Brinquedo Assassino) e Darby Camp (Big Little Lies).

O Resgate de Ruby

O Resgate de Ruby chegou à Netflix em 2022, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Inspirado em uma tocante história real, o longa tem direção de Katt Shea (Santuário). Grant Gustin, o Barry Allen da série The Flash, vive o protagonista Daniel.

Em O Resgate de Ruby, o maior sonho de Daniel é trabalhar na unidade K-9 da polícia de Rhode Island, e para isso, ele conta com a ajuda de Ruby, uma cadelinha esperta que só precisa de um lar e treinamento. Juntos, eles acabam mudando a vida um do outro.

Victoria e o Mistério

Assim como O Resgate de Ruby, Victoria e o Mistério é baseado em uma surpreendente história real – que dessa vez, envolve luto, perda e esperança. O filme francês é garantia de emoção para os assinantes da Netflix, principalmente aqueles que já se despediram de entes queridos.

Em Victoria e o Mistério, uma garotinha de 8 anos se muda com o pai para o interior após a trágica morte da mãe. Na pequena cidade dos Alpes Franceses, Victoria encontra na figura de um cachorrinho um amigo especial que a ajuda a recuperar a alegria de viver.

Uma Mente Canina

Com uma mistura de drama, ficção científica e comédia, Uma Mente Canina chegou aos cinemas em 2020, não demorando a conquistar fãs no mundo inteiro. Dirigido por Gil Junger (Dez Coisas que Eu Odeio em Você), o longa tem Megan Fox (Transformers) e Josh Duhamel (O Legado de Júpiter) no elenco principal.

Em Uma Mente Canina, o protagonista Oliver, um garoto genial de 12 anos, descobre um jeito de ouvir os pensamentos de seu cachorro. Aí, ele passa a contar com a ajuda do cãozinho para manter sua família unida.

Caninos Brancos

Finalmente, temos Caninos Brancos, uma aventura animada para toda a família. Baseado no clássico livro de Jack London, esse divertido (e emocionante) filme conta com Nick Offerman (The Last of Us), Rashida Jones (The Office) e Paul Giamatti (Downton Abbey) no elenco de vozes.

Nesse filme de 2018, o protagonista titular (um cão-lobo para lá de real), movido apenas pela curiosidade, embarca em uma grande aventura na companhia de três donos muito diferentes. Elogiado por público e crítica, Caninos Brancos foi indicado ao European Film Awards.

Procura-se Gonker está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.