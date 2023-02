Gostou de Três Vidas? Então você precisa ver esses suspenses da Netflix

Com Maite Perroni, a Lupita do RBD, no papel principal, a série Três Vidas está fazendo o maior sucesso na Netflix. A produção se destaca por sua trama surpreendente, baseada em uma inusitada história real. Se você curtiu a série, não deixe de conferir outras chocantes histórias de suspense na plataforma.

“Após descobrir que foi separada de suas irmãs ao nascer, Rebecca embarca em uma jornada perigosa para descobrir a verdade sobre o próprio passado”, diz a sinopse oficial de Três Vidas na Netflix.

Três Vidas estreou na Netflix no dia 22 de fevereiro de 2023. Menos de 24 horas depois, a série já aparecia no Top 10 da plataforma.

Mostramos abaixo 7 produções de suspense que você pode assistir na Netflix após Três Vidas; confira!

Desejo Sombrio

Se você curtiu a performance de Maite Perroni em Três Vidas, Desejo Sombrio é a melhor sugestão para assistir em seguida na Netflix. A série também traz a atriz mexicana no papel principal – em uma trama regada a sexo, violência e mistérios de tirar o fôlego.

Com duas temporadas na Netflix, o thriller erótico Desejo Sombrio acompanha a história de Alma, uma professora universitária que, após viver um intenso affair com um amante mais jovem, acaba se envolvendo em uma teia de mentiras, enganos e traições.

A Garota na Fita

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, A Garota na Fita se tornou um fenômeno de audiência na plataforma, permanecendo por semanas no Top 10 do streaming. Essa surpreendente produção espanhola tem Milena Smit, de Mães Paralelas, no papel principal.

A trama de A Garota na Fita começa quando uma garotinha desaparece durante um desfile de rua em Málaga. A partir daí, uma jovem jornalista embarca em uma misteriosa jornada para desvendar o mistério, ajudar a família e encontrar a menina.

Quem Matou Sara?

Para quem gosta do clima tipicamente mexicano de Três Vidas, Quem Matou Sara? é uma boa sugestão para assistir na Netflix. Com três temporadas, a série de mistério é uma criação do roteirista chileno José Ignacio Valenzuela, da novela erótica Fogo Ardente.

No centro de Quem Matou Sara?, como o próprio nome já indica, está o assassinato da personagem título. A série foca na história de Alex, um jovem que, após ser falsamente incriminado pela morte da irmã, fica determinado a se vingar e levar os verdadeiros responsáveis à justiça.

A Vingança das Juanas

Também produzida no México, A Vingança das Juanas tem tudo para conquistar os fãs de Três Vidas na Netflix. Lançado originalmente em 2021, a produção conta com apenas 1 temporada de 18 episódios, marcada por uma história surpreendente e cheia de surpresas.

Em A Vingança das Juanas, cinco mulheres que compartilham a mesma marca de nascença – além do mesmo nome – decidem desvendar a verdade sobre o passado. A partir daí, as protagonistas não demoram a descobrir uma teia de mentiras que leva a um influente e poderoso político.

A Mulher dos Mortos

A Mulher dos Mortos estreou na Netflix no final de 2022, não demorando a figurar no Top 10 da Netflix. Produzida na Áustria, a série se destaca por sua trama misteriosa, final impactante e ótimas performances do elenco – que é liderado por Anna Maria Muhë (Os Cães de Berlin).

Em A Mulher dos Mortos, Muhë vive Brunhilde Blum, uma mulher que, com sede de vingança, embarca em uma intensa jornada em busca da pessoa que matou seu marido. Ao mesmo tempo, ela acaba expondo os segredos mais perversos da pequena comunidade onde mora.

Labirinto Verde

Perdida entre as inúmeras fileiras de séries de suspense na Netflix, Labirinto Verde é pouco conhecida pelos assinantes brasileiros da plataforma. A série, por outro lado, é uma verdadeira ‘joia escondida’, destacando-se por sua história sombria e crimes de arrepiar.

Na trama da série francesa Labirinto Verde, uma inspetora de polícia e um promotor de justiça investigam uma série de crimes e fenômenos aterrorizantes em uma cidadezinha localizada dentro de uma floresta sinistra – na qual a taxa média de assassinatos é 6 vezes maior que a do resto do país.

Nada ao Redor

Produzida na Tailândia, a minissérie Nada ao Redor é uma boa sugestão para quem gosta de histórias misteriosas, que misturam suspense psicológico com elementos sobrenaturais. Com apenas 7 episódios, a trama também é uma ótima pedida para uma maratona de fim de semana.

A trama de Nada ao Redor começa quando vários estudantes de uma escola de elite ficam presos em uma ilha após um tsunami. Isolados da civilização, eles fazem de tudo para manter a sanidade, ameaçados por forças misteriosas que espreitam a cada sombra.

Além das séries que listamos acima, Três Vidas está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.