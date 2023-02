Grey’s Anatomy: Conheça os novos residentes da 19ª temporada

Grey’s Anatomy atualmente exibe sua 19ª temporada no Sony Channel. Dentre as novidades desta temporada, está o novo elenco de residentes, que marcam a nova geração do Grey Sloan Memorial Hospital. Vamos conhecê-los.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a primeira temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Continua depois da publicidade

Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os novos personagens centrais da 19ª temporada de Grey’s Anatomy; confira!

Drª. Simone Griffith

Simone é interpretada por Alexis Floyd, que os fãs podem reconhecer de Inventando Anna, da Netflix (também da Shondaland).

A doutora libriana tem como grande desafio equilibrar a busca pelos sonhos com a superação dos traumas, dentre eles o fato de sua mãe ter falecido no Grey Sloan Memorial.

Dr. Benson “Blue” Kwan

O Dr. Benson é vivido por Harry Shum Jr, que os fãs vão reconhecer de Glee e Shadowhunters. Ele também estrelou Podres de Ricos e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, que concorre ao Oscar de Melhor Filme.

Blue é, ao mesmo tempo, generoso e competitivo. Acostumado a vencer, ele anseia por superar os colegas em tudo, mas teve seus planos de carreira atrapalhados por dramas familiares.

Drª. Jules Millin

Jules não teve uma vida fácil. Seus pais eram viciados em drogas, então ela precisou amadurecer quando muito nova, a fim de cuidar de si própria e da família.

Ela pode parecer mandona, mas é empática e tem sempre o coração no lugar certo e sabe quando precisa quebrar regras a fim de salvar vidas.

Adelaide Kane interpreta a doutora. Previamente, ela trabalhou em séries como Teen Wolf, Once Upon a Time e This Is Us.

Dr. Lucas Adams

O Dr. Lucas Adams é sobrinho de Derek Shepherd e de Amelia, que atualmente é a chefe de neurocirurgia no Grey Sloan Memorial Hospital. Carismático, ele busca sempre provar seu valor e se esforça para prosperar na carreira por conta própria.

Ele é vivido por Niko Terho, que já apareceu em Station 19.

Drª. Mika Yasuda

Interpretada por Midori Francis, de Gotham, Mika ama gatos e vive em uma van. Ela é confiante e bem humorada, sendo a filha do meio de uma família de oito irmãos.

Infelizmente, por conta da grande família, ela sempre se sentiu esquecida e subestimada.

A 19ª temporada de Grey’s Anatomy estreou no Brasil no dia 17 de janeiro. Os novos episódios da série são exibidos pelo Sony Channel. A série entra em hiato no dia 21 e retorna em abril deste ano.

No canal da TV fechada, Grey’s Anatomy vai ao ar às 21h de terça-feira.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.