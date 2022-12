Harry & Meghan: As revelações mais chocantes da série da Netflix

Já disponível na Netflix, a primeira parte do documentário Harry & Meghan cai como uma bomba na Família Real Britânica. A série documental aborda alguns dos aspectos mais polêmicos da relação do casal com a Coroa. Mas afinal: quais são as revelações mais chocantes da série da Netflix?

“Nesta série documental, Harry e Meghan contam a complicada jornada do casal, do início do namoro ao afastamento da família real”, afirma a sinopse oficial de Harry & Meghan.

Continua depois da publicidade

Os três primeiros episódios de Harry & Meghan já estrearam na Netflix. Os próximos capítulos chegam em 15 de dezembro.

Revelamos abaixo 7 das maiores revelações dos primeiros episódios de Harry & Meghan na Netflix; confira.

Harry e Meghan se conheceram no Instagram

No documentário da Netflix, o Príncipe Harry revela que conheceu Meghan Markle pelo Instagram. A então atriz apareceu em um vídeo de um amigo em comum. Harry também revela que, na época, utilizava um perfil privado para acessar a rede social.

“Fiquei tipo: ‘Quem é essa?’”, comentou o ator. O primeiro vídeo de Meghan, na verdade, trazia a atriz com aquele clássico filtro do cachorrinho. A partir daí, amigos em comum ajudaram no encontro, e o resto é história.

Harry se apaixonou rapidamente

Em Harry & Meghan, um amigo de Harry relembra a animação do Príncipe ao falar sobre o encontro com Meghan Markle.

“Caras, eu conheci uma garota… Nós acabamos de nos conhecer, mas acho que ela é perfeita”, teria dito o Príncipe. Meghan também afirmou ter se dado bem o namorado logo nos primeiros dias. A relação, com o passar do tempo, se desenvolveu pela internet.

“Tudo era por mensagens e chamadas de vídeos. Passávamos horas conversando no Facetime”, afirmou a Duquesa de Sussex.

Harry discute a relação da Princesa Diana com a imprensa

Em um dos momentos mais emocionantes do documentário de Harry & Meghan, o Duque de Sussex relembrou a relação da mãe, a Princesa Diana, com os paparazzi.

“Sempre houve uma pressão pública, com uma boa dose de trama, estresse e lágrimas. Presenciar essas lágrimas foi muito duro. Nesses momentos, eu me perguntava: ‘Quem eu sou?’ Do que faço parte?”, comentou Harry.

Após o divórcio com o Príncipe Charles, a Princesa Diana passou a ser ainda mais assediada pela imprensa. “Depois que eles se separaram, o assédio atingiu um outro nível”, completou o Príncipe.

Princesa Diana protegeu os filhos da imprensa

Em uma emocionante gravação de arquivo, a Princesa Diana se aproxima de um fotógrafo e implora para ele parar de seguí-la.

“Desculpe, mas como mãe, posso te pedir para respeitar o espaço dos meus filhos? Trouxe meus filhos aqui (em um resort de esqui) para passar férias, e nós realmente gostaríamos de ter privacidade”, pede Diana.

O fotógrafo, mesmo assim, pede para tirar uma última foto. “Não. Nós já fomos seguidos por umas 15 câmeras. Como uma mãe, tenho que proteger meus filhos”, diz Lady Di.

Harry também foi assediado pela imprensa

Desde a infância até os dias atuais, Harry também sofre com o assédio dos paparazzi.

“As minhas memórias de infância sempre envolvem um exame de paparazzi. Existe uma diferença entre aceitar um certo interesse (do público) e ser sempre perseguido por fotógrafos, seja de carro ou a pé. Acho que isso aconteceu comigo umas 30 ou 40 vezes, somente na infância”, afirmou o Duque.

Meghan Markle é parecida com a Princesa Diana

Em vários momentos do documentário Harry & Meghan, o Príncipe compara a esposa à Princesa Diana.

“Ela tem a mesma compaixão, a mesma empatia e a mesma confiança. Como ela era, Meghan também é muito calorosa”, afirma o Príncipe.

Para Harry, o tratamento da imprensa britânica a Meghan Markle reflete a relação de Lady Di com os paparazzi.

“É muito duro ver outra mulher da minha vida passar pela mesma situação”, diz Harry.

Mãe de Meghan Markle fala sobre o ex-marido

Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle, também é entrevistada pelo documentário. Ela discute sua relação com Thomas Markle, o pai de Meghan – acusado de orquestrar suas próprias fotos de paparazzi. O casal se separou quando Meghan tinha apenas 2 anos.

“Fiquei absolutamente chocada ao descobrir que o Tom fazia parte desse circo. O fato dele ganhar dinheiro com isso não é uma atitude de pai”, afirmou Doria.

Você já pode conferir os 3 primeiros episódios de Harry & Meghan na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.