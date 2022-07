Harry Potter: 10 cenas que foram totalmente improvisadas

Harry Potter conta com diversos momentos inesquecíveis ao longo dos oito filmes. Curiosamente, algumas das cenas mais marcantes foram improvisadas.

Naturalmente, é bastante comum vermos improvisações que se tornam icônicas em filmes, vide a sequência do espelho em Taxi Driver. Harry Potter conta com sua parcela de elementos que não estavam no roteiro.

Dito isso, o Screen Rant separou uma lista com 10 momentos completamente improvisados da saga do bruxinho. Confira abaixo.

Draco Malfoy insulta a inteligência de Goyle

Quando Harry e Rony invadem a sala comunal da Sonserina em A Câmara Secreta disfarçados de Crabbe e Goyle, eles encontram Draco.

Harry (como) Goyle explica que estava usando óculos porque estava lendo, apenas para Malfoy comentar: “Eu não sabia que você sabia ler.”

Em uma sessão de perguntas e respostas no Facebook, o ator Tom Felton revelou que na verdade improvisou quando esqueceu sua próxima fala. Os cineastas gostaram tanto que ficou, fornecendo ao público um dos momentos mais engraçados de Malfoy em toda a série.

Harry retruca Lucius Malfoy

No fim de Harry Potter e a Câmara Secreta, Lucius Malfoy diz para Harry: “Vamos torcer para que o Sr. Potter sempre esteja por perto para salvar o dia”.

Em um movimento ousado para um garoto de 12 anos, Harry calmamente responde:

“Não se preocupe. Eu estarei”.

De acordo com o Ultimate Guide to Harry Potter da Entertainment Weekly, Jason Isaacs disse que improvisou sua fala, e Daniel Radcliffe imediatamente respondeu com a sua própria fala improvisada, surpreendendo o ator veterano.

Voldemort abraça Malfoy

Uma das cenas mais desconfortáveis ​​de todo Harry Potter é quando Voldemort abraça Malfoy. Depois de chamá-lo para os Comensais da Morte no meio da Batalha de Hogwarts, o Lorde das Trevas desajeitadamente coloca seus braços ao redor de um de seus seguidores mais aterrorizados.

Acontece que Tom Felton estava tão aterrorizado quanto. Em um painel de discussão na Dragon Con 2011, ele descreveu como o ator Ralph Fiennes mudaria sua improvisação a cada tomada. Para uma tomada singular, Fiennes inesperadamente se arrastou para abraçá-lo. Felton ficou chocado – mas seu horror genuíno só torna o momento ainda mais enervante.

Bellatrix ameaça Neville

Alguns de seus momentos mais ameaçadores de Bellatrix acontecem quando ela restringe Neville.

Não estava no roteiro quanta força ela precisava usar – mas, como Bonham Carter explicou à Entertainment Weekly, ela se empolgou um pouco demais em sua improvisação. Como visto na tela, ela brandiu violentamente sua varinha com muita força e estourou o tímpano do ator de Neville, Matthew Lewis.

Arthur Weasley e os patos de borracha

O fascínio de Arthur Weasley pelos trouxas é uma de suas qualidades mais cativantes. Depois de conhecer Harry, ele finalmente tem alguém para questionar sobre as coisas que sempre o confundiram – como a função de um pato de borracha.

Falando na convenção de fãs Leviosa em 2016, Chris Rankin (que interpreta o filho de Arthur, Percy) explicou que essa era apenas uma das muitas perguntas de Arthur. Para o máximo de hilaridade, Mark Williams mudava o que perguntava todas as vezes. Os cineastas optaram pelo pato de borracha – e criaram uma das cenas mais memoráveis ​​de Arthur no processo.

Crabbe aplaude Hagrid

Em Harry Potter e a Câmara Secreta, depois que Hagrid tem o nome limpo, ele retorna a Hogwarts e todos o aplaudem, inclusive Crabbe, que leva um puxão de orelha de Draco.

Em entrevista ao The Leaky Cauldron , Jamie Waylett – que interpreta Crabbe – compartilhou que esta foi uma decisão de momento, com Felton reagindo no personagem.

Trio rindo do primeiro beijo de Harry

Como a maioria das pessoas, Harry tem um primeiro beijo meio estranho. Por um lado, Cho está chorando enquanto ainda está chateada com a morte de Cedric.

Quando Harry volta para a sala comunal, Rony e Hermione tentam explicar as emoções de Cho – com Hermione apontando que Rony não entenderia porque ele tem “o alcance emocional de uma colher de chá”.

No silêncio que se segue, ela logo começa a rir, e os outros dois seguem o exemplo.

O The Things relata que isso surgiu de Emma Watson rindo de sua própria fala, fazendo Daniel Radcliffe e Rupert Grint rirem também.

Expressão de Hermione

A primeira vez que Hermione encontra Rony e Harry, em A Pedra Filosofal, ela diz “holy cricket!” quando percebe que está falando com Potter.

De acordo com Collider, Emma Watson ganhou liberdade pelo diretor Chris Columbus para reagir como ela achou melhor, e inventou a expressão nesse momento.

Bellatrix tortura Hermione

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1, Bellatrix segura uma faca contra a garganta de Hermione, todo esse momento foi improvisado.

O diretor David Yates disse ao Fandango que deu liberdade a Bonham Carter e Watson. O próprio Yates achou “assustador” e “horrível de ouvir”, mas a intensidade e espontaneidade de ambas as atrizes é definitivamente o que torna a cena tão palpavelmente aterrorizante.

Lucius Malfoy chuta Dobby

Furioso com Harry por frustrar seus planos de abrir a Câmara Secreta, Lucius Malfoy chuta o elfo doméstico escada abaixo quando ele sai do escritório de Dumbledore.

Isso pegou todos de surpresa no set. Depois que Jason Isaacs chutou o ar na saída, Chris Columbus perguntou o que ele estava fazendo. Isaacs explicou na Chicago Comic-Con que ele contou ao diretor seus planos malignos, e eles foram transformados em CGI no corte final.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

