Harry Potter: 7 coisas que os fãs querem ver na série do HBO Max

Já confirmada pelos representantes da Warner + Discovery, o reboot televisivo de Harry Potter deve chegar ao HBO Max nos próximos anos. Nas redes sociais, os fãs do Universo Mágico já sugerem tramas, personagens e elementos que precisam aparecer na vindoura produção.

De acordo com informações prévias, cada temporada da série de Harry Potter adaptará para a TV um dos livros de J.K. Rowling.

E falando em J.K. Rowling, a polêmica escritora também foi confirmada na produção-executiva da série. Seu envolvimento, é claro, já provoca pedidos de boicote nas redes sociais.

Enquanto a série de Harry Potter não estreia, confira abaixo 7 coisas que os fãs querem ver na produção no HBO Max! (via Looper)

Um mundo mais colorido

Os fãs de Harry Potter sabem muito bem que a estética da franquia mudou muito entre A Câmara Secreta e O Prisioneiro de Azkaban. O terceiro filme foi essencial para a caracterização do inconfundível estilo de Harry Potter nos cinemas, marcado por tons bem mais sombrios e apagados.

Os primeiros filmes, por outro lado, são bem mais coloridos e vibrantes. Na série de Harry Potter, os fãs querem que a HBO Max retome essa estética original.

“Os primeiros filmes pareciam aconchegantes e divertidos, odeio o fato deles terem mudado esse estilo do decorrer da franquia”, comentou um fã no Reddit.

Mais desenvolvimento para os Dursley

Nos filmes de Harry Potter, a caracterização da família Dursley não poderia ser mais clichê: os tios do protagonista odeiam o bruxo com todas as forças, e todas as interações entre os personagens são marcadas por antipatia e desdém.

Já no reboot, a HBO Max pode optar por uma caracterização mais complexa para os personagens, transformando os vilões caricatos em personagens tridimensionais, com motivações bem explicadas.

“Quero ver a cena dos livros que Harry se despede do primo Dudley… é uma cena importante na saga, mas não aparece nos filmes”, diz outro espectador na rede social.

Uso criativo da magia

Com o lançamento dos filmes de Harry Potter nos cinemas, muitos fãs se frustraram com o fato dos feitiços serem reduzidos, basicamente, a feixes de luz colorida. Nos livros de J.K. Rowling, a utilização da magia é bem mais ampla e diversa, com encantamento dos mais variados tipos.

Nesse sentido, no reboot de Harry Potter, os fãs querem ver um uso mais criativo da magia em ação. Os feitiços não devem ser utilizados apenas para ataques, mas também para todos os outros aspectos da vida dos bruxos.

“Espero que eles percebam que, mesmo nas batalhas, existem feitiços que vão muito além daquelas luzes vermelhas e verdes”, recomenda outro fã no Reddit.

A caracterização de Rony

Para muitos fãs de Harry Potter, a caracterização de Rony Weasley nos filmes da Warner é um tanto quanto problemática. O personagem, que desempenha um papel bem mais importante nos livros de J.K. Rowling, é reduzido a um simples alívio cômico nos cinemas.

De acordo com muitos espectadores, quase toda a personalidade original de Rony é “excluída” nos filmes de Harry Potter. Dessa forma, o reboot pode adotar o caminho contrário e caracterizar o personagem de maneira mais aprofundada.

“Nos livros, o Rony é esperto e um ótimo bruxo. Nos filmes, ele é apenas um idiota”, diz outro fã de Harry Potter na rede social.

Uma nova Gina

Outra personagem cuja caracterização nos filmes de Harry Potter irrita muitos fãs dos livros é Gina Weasley – a irmã de Rony e futura esposa do protagonista. Crescendo junto de 6 irmãos, Gina desenvolve uma personalidade bastante interessante nos livros de J.K Rowling.

O mesmo não pode ser dito sobre os filmes da Warner. Assim como Rony é reduzido a um simples alívio cômico, Gina é caracterizada somente por sua atração por Harry Potter. Na série, os fãs querem ver uma Gina mais ativa e empoderada.

“A Gina dos filmes tem, tipo, umas 10 falas. A Gina dos livros, por outro lado, tem uma presença bem mais expressiva. Só assistindo aos filmes, não temos ideia do que levou o Harry a se apaixonar por ela”, critica outro fã no Reddit.

Foco em personagens variados

Com o reboot televisivo de Harry Potter, o HBO Max tem a possibilidade de concretizar o que a franquia da Warner não conseguiu: focar em personagens além de Harry Potter, Rony e Hermione. Afinal, com um maior tempo de tela, novas figuras podem ganhar destaque.

Na série de TV, os roteiristas podem, inclusive, contar a história sob a perspectiva de outros personagens, como Dumbledore, Lord Voldemort e outras figuras queridas da franquia.

“Com um foco diferente, a série pode mostrar qual era a verdadeira perspectiva do Dumbledore durante todo esse tempo”, disse outro fã.

Flashbacks sobre o Lord Voldemort

A caracterização do Lord Voldemort também tem tudo para ser mais aprofundada na série de Harry Potter. Afinal de contas, nos filmes da Warner, o vilão é um tanto quanto clichê. Nos livros, uma boa parte da personalidade do Lorde das Trevas é revelada em O Enigma do Príncipe.

Porém, as cenas em que Harry e Dumbledore vasculham as memórias de Voldemort, foram largamente esquecidas pelo filme. A série, nesse sentido, pode mudar essa abordagem, apostando em mais flashbacks para o personagem.

“O Enigma do Príncipe corta quase todas as memórias legais do Voldemort! Espero que a série aproveite ao máximo esses elementos”, conclui outro fã no Reddit.

A série de Harry Potter ainda não tem data de estreia no HBO Max. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da franquia na plataforma.

