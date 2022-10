Harry Potter: 7 segredos de Hagrid que os fãs não sabem

Recentemente, os fãs de Harry Potter lamentaram o falecimento de Robbie Coltrane. Conhecido por sua performance como o bondoso Hagrid, o ator escocês morreu em 14 de outubro, aos 72 anos. No Universo Mágico, Hagrid é um dos personagens mais interessantes. O gigante gentil também guarda vários segredos que os fãs não sabem.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Continua depois da publicidade

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Listamos abaixo os 7 maiores segredos de Hagrid que os fãs de Harry Potter não conhecem; confira (via Looper).

Hagrid é meio gigante

A estatura imponente de Hagrid não é coincidência: o personagem é um meio-gigante. No cânone de J.K. Rowling, o guarda-caça de Hogwarts é filho de uma giganta e um humano comum. Por isso, o personagem não tem o temperamento esquentado desses seres fantásticos.

A mãe de Hagrid se chamava Fridwulfa. O pai humano do personagem, por outro lado, nunca foi identificado. A giganta abandonou o filho aos 3 anos, retornando à colônia das criaturas. Hagrid também viveu uma infância complicada, perdendo o pai em seu primeiro ano em Hogwarts.

Hagrid foi expulso de Hogwarts

Hagrid é um dos funcionários mais queridos de Hogwarts. Em O Prisioneiro de Azkaban, o personagem chega a passar uma divertida (e perigosa) temporada como professor de Trato das Criaturas Mágicas. O que muitos fãs não sabem é que o meio-gigante nunca se graduou na escola de Magia.

Na verdade, Hagrid foi expulso de Hogwarts. No terceiro ano do estudante em Hogwarts, a Câmara Secreta foi aberta. Nessa época, Myrtle Warren (a Murta que Geme) se tornou uma das primeiras vítimas do basilisco. Hagrid foi acusado de usar a aranha Aragog para matar a garota, e por isso, acabou banido.

Onde Hagrid guarda sua varinha?

Ao ser expulso de Hogwarts, Hagrid teve a varinha quebrada em dois. Para manter um certo domínio sobre os poderes mágicos, o personagem decidiu incorporar os fragmentos da varinha ao cabo de seu guarda-chuva.

Para quem não se lembra, Hagrid utiliza esse guarda-chuva para assustar a Família Dursley em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vale lembrar que, no Universo Mágico, os bruxos não precisam (necessariamente) de varinhas para conjurar feitiços. Esses objetos, na verdade, servem como condutores para a energia mágica.

Hagrid em A Ordem da Fênix

Quando Harry, Rony e Hermione retornam à Hogwarts para o 5º ano de estudos (em A Ordem da Fênix), os protagonistas se surpreendem ao perceber que Hagrid não os aguarda na plataforma. Além disso, a professora Grubbly-Plank substitui o gigante nas aulas de Trato das Criaturas Mágicas. Sendo assim, por onde andou Hagrid no início de Harry Potter e a Ordem da Fênix?

De acordo com os livros de J.K. Rowling, o personagem passou uma longa temporada em uma colônia de gigante, acompanhado pela Madame Maxime. Hagrid embarcou nessa missão a pedido de Dumbledore, com o objetivo de convencer os gigantes a se juntarem na luta contra o Lorde das Trevas.

Hagrid inventou uma nova criatura mágica

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Hagrid reassume a posição de professor de Trato das Criaturas Mágicas. Ao mesmo tempo, o personagem tenta cruzar duas criaturas diferentes para obter um novo ser fantástico. Segundo o cânone de J.K. Rowling, esse tipo de cruzamento é ilegal.

Em uma das aulas, Hagrid apresenta os alunos aos “Blast-Ended Skrewts”. Os alunos dizem nunca ter ouvido falar desses monstros – o que faz sentido, já que eles foram criados por Hagrid através do cruzamento de espécies como mantícoras e caranguejos-de-fogo.

Hagrid nunca lançou um Patrono

Na franquia Harry Potter, o Expecto Patronum é um dos feitiços mais interessantes. O encantamento é uma das únicas maneiras de enfrentar os Dementadores. Cada Patrono assume uma forma diferente, variando de acordo com a personalidade de cada conjurador.

Hagrid, no entanto, nunca conseguiu lançar um Patrono. O personagem, vale lembrar, não terminou seus estudos em Hogwarts. Provavelmente, Hagrid nunca aprendeu a conjurar o Patrono. Afinal de contas, o feitiço é “muito complicado” (nas palavras de J.K. Rowling).

Hagrid tem inspiração curiosa

Para criar os personagens de Harry Potter, J.K. Rowling se inspirou em vários conhecidos da vida real. A excêntrica caracterização de Hagrid, segundo a autora, é baseada no visual de um motoqueiro que ela conheceu na juventude.

“O Hagrid é baseado em um motoqueiro do Hell’s Angels que eu conheci em West Country. Ele era assustador e imponente, mas tinha um lado sensível. Lembro dele nos contar sobre seu jardim, e dizer que as petúnias estavam muito ruins”, explicou a escritora.

Todos os filmes da saga Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.