Harry Potter completa 20 anos; veja como está o elenco hoje

Em 2021, uma das franquias mais populares da história completou 20 anos. Harry Potter lançou seu primeiro filme (A Pedra Filosofal) em novembro de 2001, e o último (Relíquias da Morte Parte 2) em 2011. Desde então, o elenco da saga mudou muito e se envolveu em interessantes projetos no cinema e na TV.

A saga do bruxo chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Para comemorar o aniversário da franquia, a plataforma HBO Max lançou o especial De Volta a Hogwarts, com entrevistas com atores, diretores e integrantes da equipe de produção.

Revelamos abaixo como o elenco de Harry Potter mudou desde o primeiro filme da franquia até a atualidade; confira.

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Na franquia Harry Potter, Daniel Radcliffe interpreta o personagem titular. Após a conclusão da saga, o ator britânico fez o possível para se afastar da imagem do bruxinho e diversificar sua carreira. Para isso, apostou em projetos independentes, bizarros e inusitados.

Logo após o lançamento de Relíquias da Morte Parte 2, Radcliffe atuou no filme de terror A Mulher de Preto e no drama LGBTQIA+ Versos de um Crime. Mais recentemente, o ator protagonizou a série de comédia Miracle Workers. Atualmente, o eterno Harry Potter aguarda o lançamento da cinebiografia Weird: The Al Yankovic Story.

Emma Watson – Hermione Granger

A inesquecível performance de Emma Watson como Hermione Granger foi apenas o começo de sua aclamada carreira em Hollywood. Em 2013, a atriz mostrou um lado bem diferente de sua atuação como a mimada Nicki no filme Bling Ring: A Gangue de Hollywood, dirigido por Sofia Coppola.

Posteriormente, Emma Watson protagonizou o remake live-action de A Bela e a Fera. Outros projetos da atriz incluem a comédia apocalíptica É o Fim!, e o aclamado drama Adoráveis Mulheres, produzido por Greta Gerwig. Mais recentemente, a atriz participou do especial De Volta a Hogwarts.

Rupert Grint – Rony Weasley

Diferentemente de Daniel Radcliffe e Emma Watson, Rupert Grint teve dificuldades para desenvolver sua carreira em Hollywood em um mundo pós-Harry Potter. Por isso, o ator britânico se dedicou, principalmente, a filmes independentes e séries de TV. Após Relíquias da Morte, seu primeiro projeto nos cinemas foi o filme de guerra Cruz da Honra.

Desde então, Rupert Grint atuou em filmes como o drama Conquistas Perigosas, a cinebiografia CBGB: O Berço do Punk Rock e a comédia satírica Moonwalkers: Rumo à Lua. Na TV, Grint é conhecido pelas séries Sick Note e Servant. Para o futuro, Rupert Grint está confirmado no terror Knock at the Cabin. O longa de M. Night Shyamalan deve chegar aos cinemas em 2023.

Tom Felton – Draco Malfoy

Após interpretar o antagonista Draco Malfoy em Harry Potter, Tom Felton viveu outro vilão em Planeta dos Macacos: A Origem. Desde então, o ator se destaca em filmes de baixo orçamento e séries de TV. Em The Flash, por exemplo, Felton interpreta o cientista Julian Albert. Além disso, o ator protagoniza a ficção científica Origin, disponível no YouTube.

Em 2018, Tom Felton viveu Laertes no filme Ophelia, inspirado na peça Hamlet. Na Netflix, o ator é conhecido por sua participação especial no filme infanto-juvenil Manual de Caça a Monstros. O projeto mais recente do ator foi o drama Save the Cinema, lançado em 2022.

Matthew Lewis – Neville Longbottom

Na franquia Harry Potter, o britânico Matthew Lewis interpretou o tímido Neville Longbottom, um dos personagens mais queridos da saga. O ator mudou muito desde o lançamento de Relíquias da Morte Parte 2, impressionando fãs com sua incrível transformação física. Em 2015, Lewis deixou a internet chocada ao posar de cueca em um ensaio da revista Attitude.

Atualmente, Matthew Lewis continua na ativa, tanto no cinema quanto na TV. Após Harry Potter, o ator atuou em filmes como The Rise, Como Eu Era Antes de Você, A Vingança Perfeita e De Repente Mãe. Na TV, o ator tem projetos como Ripper Street, Happy Valley, Impractical Jokers e All Creatures Great and Small.

Evanna Lynch – Luna Lovegood

Introduzida em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Luna Lovegood não demorou a se tornar uma das personagens mais populares da franquia. Grande parte de seu sucesso se deve ao carisma da atriz Evanna Lynch. Nascida na Irlanda, Lynch se destaca por seus projetos fora das telas – principalmente no ativismo vegano e nas organizações de defesa aos direitos dos animais.

Além de Harry Potter, Evanna Lynch conta com poucos projetos em sua filmografia. Após Relíquias da Morte, a atriz atuou em apenas 5 filmes: G.B.F., Addiction: A 60’s Love Story, Danny e o Zoológico Humano, Meu Nome é Emily e Madness in the Method. Na TV, Lynch está na série de suspense Silent Witness.

Bonnie Wright – Gina Weasley

Em Harry Potter, Bonnie Wright interpreta Gina Weasley, a irmã mais nova de Rony que, eventualmente, se casa com o protagonista. Assim como Evanna Lynch, Wright é mais conhecida por seu ativismo do que por sua carreira artística. Ela é uma influente defensora do meio ambiente, servindo como “embaixadora” para organizações como Greenpeace e Lumos.

No cinema, Bonnie Wright está em filmes como After the Dark, Antes de Dormir, Meu Pai é Ranzinza e Quem Matou Nelson Nutmeg. Nos últimos anos, a atriz também se tornou uma respeitada diretora e roteirista, com filmes como Separate We Come, Separate We Go, Know Thyself e Fade to Gold.

