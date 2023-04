Harry Potter, Crepúsculo e outras 6 sagas literárias que vão ganhar séries

A fantasia está em alta novamente. Com o sucesso de Game of Thrones, A Casa do Dragão e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, diversas outras obras literárias ganharão adaptações televisivas.

Harry Potter e Crepúsculo são os maiores destaques. Anunciadas recentemente, as séries baseadas nessas duas franquias de sucesso prometem adaptar os livros com mais fidelidade. Mas não são as únicas sagas que estão a caminho da TV.

Assim sendo, separamos oito sagas cujas séries já foram confirmadas e que devem ser lançadas nos próximos anos. Confira!

Harry Potter e o Enigma do Príncipe é um dos filmes mais divisivos da saga

Harry Potter

Após rumores apontarem para um reboot de Harry Potter, a Warner Bros Discovery oficializou uma série baseada nos livros de J.K. Rowling.

De acordo com informações prévias, cada temporada da série de Harry Potter adaptará para a TV um dos livros do bruxinho.

E falando em J.K. Rowling, a polêmica escritora também foi confirmada na produção-executiva da série. Seu envolvimento, é claro, já provoca pedidos de boicote nas redes sociais.

Robert Pattinson, Taylor Lautner e Kristen Stewart em pôster de Crepúsculo.

Crepúsculo

A Lionsgate Television está em estágios iniciais de desenvolver uma série baseada na saga de livros Crepúsculo. A informação é do THR.

O estúdio, que detém os direitos da franquia, pretende oferecer a atração a emissoras e serviços de streaming após encontrar um roteirista para o projeto.

É esperado que a autora da saga, Stephenie Meyer, tenha algum tipo de envolvimento na adaptação de Crepúsculo para a TV.

A série Percy Jackson estreia no Disney+ em 2024!

Percy Jackson

Percy Jackson e os Olimpianos é uma das séries mais aguardadas do Disney+. Ela atualmente está em produção, com envolvimento de Rick Riordan, autor dos livros.

A história segue um jovem chamado Percy Jackson, que descobre que é um semideus. Ele é filho de Poseidon, o deus dos mares e oceanos na mitologia grega e precisa aprender a controlar suas habilidades especiais.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.

Outros atores ainda fazem parte do elenco, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano. Lance Reddick interpreta Zeus e Toby Stephens vive Poseidon.

Fallen

Produzido pela Silver Reel e Night Train Media, e coproduzido com a Globoplay, Fallen segue a história de Luce, uma jovem que é enviada para uma instalação de reabilitação semelhante a um culto chamada Sword & Cross para cumprir pena por um crime que ela não se lembra de ter cometido.

Entre os outros residentes, ela encontra o enigmático Daniel e o exasperante mas irresistível Cam, todos sob o olhar atento do sinistro médico-chefe Howson e das devotadas irmãs gêmeas Miriam e Sophia. Luce deve desvendar o mistério de quem ela é e por que ela tem uma conexão com Daniel que remonta muito além de seu tempo na instituição.

A Rainha Vermelha

Rainha Vermelha dá aos leitores uma reviravolta interessante na questão de classes com a premissa de que a cor do sangue de uma pessoa determina onde ela está na estrutura social do mundo de fantasia de Victoria Aveyard. Aqueles com sangue vermelho são plebeus típicos, enquanto aqueles nascidos com sangue prateado bombeando em suas veias têm poderes divinos e são vistos como realeza.

De acordo com a Variety, Rainha Vermelha foi encomendada pelo streaming Peacock (dos EUA) e está sendo liderada por Elizabeth Banks. Ela vai dirigir, produzir e ter um papel coadjuvante na série. Banks tem interesse no romance há algum tempo, já que ela originalmente tentou adaptar a saga em um filme em 2015.

Corte de Espinhos e Rosas

Sarah J. Maas é uma das autoras de romance de fantasia mais populares da atualidade, e Corte de Espinhos e Rosas ajudou a introduzir diversos novos leitores ao gênero. O primeiro livro da série, centrado em uma caçadora humana que é levada para o reino das fadas, vendeu milhões de cópias em todo o mundo.

Os fãs de Outlander devem ficar animados porque o criador da série, Ronald D. Moore, está liderando o projeto.

As Crônicas de Spiderwick

As Crônicas de Spiderwick já teve uma adaptação cinematográfica em 2008, estrelada por Freddie Highmore, que recebeu boas críticas.

A trama nos leva a uma aventura mítica onde família Grace se muda para sua antiga casa ancestral, e descobrem que, antes de sua chegada, a mansão estava abrigando criaturas fantásticas e que um reino místico pode existir paralelo ao deles.

Foram escalados para os papéis principais Lyon Daniels e Noah Cottrell interpretando os gêmeos Jared e Simon Grace. Joy Bryant interpreta Helen Grace, e Mychala Lee é Mallory Grace. Christian Slater interpretará Mulgarath, um ogro. A série será lançada no Disney+.

Eragon

De acordo com a Variety, uma série baseada em Eragon está em desenvolvimento para o Disney+. O projeto será uma nova tentativa de adaptação dos livros.

O escritor Christopher Paolini deve fazer parte da equipe criativa da série, atuando como roteirista e produtor.

No primeiro livro de Eragon, somos apresentados a um menino de quinze anos chamado Eragon, que, enquanto caçava um dia, encontra um ovo de dragão abandonado.

Eragon começa a criar o dragão chamado Saphira, e com a ajuda de seu mentor, Brom, começa a aprofundar seu vínculo com a criatura, a fim de se tornar um Cavaleiro do Dragão e enfrentar o rei maligno Galbatorix – que está aterrorizando a terra de Alagaësia.

