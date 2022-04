Harry Potter é bem mais atrevido nos livros; veja

Normalmente, adaptações de livros para o cinema e TV modificam aspectos importantes das histórias originais. A saga Harry Potter não é exceção. Quem já leu os livros de J.K. Rowling sabe que o protagonista tem uma personalidade bem mais “ousada” que a do personagem de Daniel Radcliffe.

Embora a saga original de Harry Potter já tenha chegado ao fim, o Universo Mágico continua fazendo sucesso com a franquia Animais Fantásticos.

De acordo com o site Screen Rant, fãs de Harry Potter perceberam grandes diferenças na caracterização do bruxinho entre os livros de J.K. Rowling e os filmes da Marvel.

O site listou 7 falas de Harry Potter que comprovam que o personagem é bem mais atrevido e irônico nos livros; veja abaixo e tire suas próprias conclusões.

Zoando o Tio Vernon

“Vernon: Ouvindo as notícias? Novamente? Harry: Elas mudam todos os dias, você sabe.”

Vivendo com os Dursleys, Harry Potter aprendeu a retrucar os comentários maldosos do Tio Vernon. A fala em questão acontece no livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, quando o bruxo tenta ouvir as notícias trouxas em busca de pistas sobre os ataques de Voldemort.

Respondendo os Malfoy

“Eles podem encontrar uma cela dupla em Azkaban para você e o seu marido perdedor”.

Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Lucius Malfoy é um dos Comensais da Morte encontrados no ataque ao Ministério. No Beco Diagonal, Narcisa Malfoy – a esposa de Lucius – afirma que Dumbledore não poderá proteger Harry para sempre. O protagonista responde com a fala acima.

Mais uma fala sarcástica de Harry Potter

“Uau, eu me pergunto como seria ter uma vida difícil.”

Na trama de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Hermione aconselha Harry a não procurar brigas com Draco Malfoy. Afinal de contas, após se tornar um dos chefes de turma de Hogwarts, o antagonista poderia transformar a vida do bruxo em um inferno. Harry, por sua vez, responde com o comentário sarcástico citado acima.

Sobre os professores

“Sim, Quirrell foi um ótimo professor. Exceto por aquela pequena desvantagem dele ter o Lord Voldemort saindo da parte de trás de sua cabeça”

Dolores Umbridge é considerada uma das vilãs mais odiadas de Harry Potter. Em A Ordem da Fênix, a personagem faz um comentário sobre as qualidades dos antigos professores de Defesa Contra as Artes das Trevas. Harry retruca com a verdade sobre o professor Quirrell, que aparece em A Pedra Filosofal.

A dura verdade

“Por que eu iria querer esta casa? Por todas as memórias felizes?”

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o protagonista decide esconder a família Dursley dos Comensais da Morte. Sem entender a gravidade da situação, o Tio Vernon acusa Harry de tentar roubar a casa da família. O protagonista, por sua vez, responde a acusação do tio com o comentário citado acima.

Respondendo Draco

“Engraçado, você pensaria que eu teria parado de andar por aí.”

Harry Potter diz a frase acima no livro A Ordem da Fênix. O protagonista utiliza o comentário para responder uma ameaça de Draco Malfoy, que diz “você está morto, Potter”. A fala prova que o Harry Potter dos livros é bem mais atrevido que o dos filmes.

Detonando Umbridge

“Quero dizer, uma repórter me fez perguntas e eu as respondi.”

Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, o protagonista dá uma entrevista ao Profeta Diário. Dolores Umbridge, a nova inquisidora de Hogwarts, diz: “Uma entrevista? O que você quer dizer com isso?”. Harry responde com o comentário acima.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.