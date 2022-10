Hellraiser: Entenda uma GRANDE diferença entre o reboot e o original

O novo Hellraiser é um ótimo exemplo de como uma franquia clássica pode ser beneficiada por um reboot. E obviamente, para trazer a obra para um outro momento, algumas coisas estão diferentes do original de 1987, uma grande mudança foi a caixa misteriosa capaz de invocar os cenobitas.

No Hellraiser original, a caixa sobrenatural é usada para atrair vítimas aleatórias para a dimensão de tortura dos cenobitas, um reino sadomasoquista comandado por Pinhead. A caixa apareceu pela primeira vez no conto escrito por Clive Barker, diretor dos filmes clássicos.

Continua depois da publicidade

No conto a caixa é conhecida como a Caixa de Lemarchand, sendo descrita como “brilhantemente polida” com alguns ativa mecanismos musicais quando alguém consegue abri-la.

Nos filmes originais, quando o cubo é resolvido o portador leva um choque, e começam a sair faíscas que precedem a chegada dos cenobitas. Então ganchos e correntes se agarram ao usuário do enigma e o mantém ali para a chegada dos seus torturadores.

No reboot, a Configuração do Lamento não é diferente só na aparência, mas tem uma forma totalmente nova de capturar seu portador.

Sem Faíscas? Como a nova Pinhead captura suas vítimas?

O novo cubo mostra a forma diferente que a Pinhead de Jamie Clayton captura suas vítimas, e as leva para uma dimensão de dor, luxúria e tortura.

Ao invés de faíscas, o diretor David Bruckner colocou uma lâmina escondida na Caixa, que corta a mão do portador e derrama o sangue seu sangue no enigma, o ativando e trazendo os cenobitas.

No novo filme, assim como no conto original, o cubo pode ser resolvido de várias formas. O diretor revelou que usou bem pouco CGI para criar o objeto, elemento que deixa ainda mais aterrorizante vê-lo em ação.

Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Bruckner disse: “Nós tivemos uma abordagem bem prática para esse filme, que é um elemento da franquia[…] Tiveram momentos que nos inclinamos para o digital, mas nós tentamos ser bem cuidadosos sobre quando isso aconteceria. No terror, especialmente, o CGI realmente pode te tirar da experiência. Você realmente precisa daqueles 10% extras de crença quando está assistindo algo para acender aquela ansiedade e medo de uma imagem em particular.”

Um dos objetivos principais do diretor com se reboot era expandir a mitologia de Hellraiser, e ele acredita que suas modificações na caixa ajudaram nisso, trazendo uma nova interpretação para ele:

“São as seis resoluções da caixa, e como elas representam a extensão da experiência humana, que é explorada junto dos cenobitas[…] Isso cria títulos de capítulos durante o filme que realmente fazem sentido para mim.”

No trailer do filme, podemos ver em um caderno que cada configuração do enigma traz um conceito diferente: vida, conhecimento, amor, sensação e ressurreição. Se todas estão ligadas a dimensão de tortura dos cenobitas, devemos ver como cada um desses elementos é deturpado por eles.

O novo Hellraiser lança em 7 de outubro de 2022 no Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira