Henry Cavill, Ben Affleck e todos os atores que foram demitidos da DC

A entrada de James Gunn e Peter Safran no comando do recém-formado DC Studios abalou os filmes de heróis da Warner Bros. Muitas demissões ocorreram, enquanto o destino de alguns ainda está no ar.

A intenção é iniciar um universo do zero, ao invés de trabalhar com a bagunça que veio antes e que deve acabar nos filmes The Flash e Shazam! Fúria dos Deuses, ambos estreias de 2023.

Continua depois da publicidade

Parece, portanto, que muitos dos atores com os quais nos acostumamos nos últimos anos na DC serão vistos pela última vez neste ano nesses papéis.

Dito isso, listamos, abaixo, os cinco atores que não estão envolvidos com essa primeira fase de filmes do DCU. Incluímos apenas aqueles que com certeza não voltam para os filmes planejados por James Gunn e Peter Safran nessa primeira leva.

Dwayne Johnson como Adão Negro em filme da DC.

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson parecia estar muito confiante no sucesso de Adão Negro, que, supostamente, iria mudar a hierarquia de poder na DC. O filme, contudo foi um fracasso comercial.

The Rock, por enquanto, não faz parte do universo DC nos cinemas (DCU), ao menos não nesse primeiro capítulo idealizado por James Gunn e Peter Safran. O astro, porém, não descartou que pode trabalhar com a DC no futuro.

Henry Cavill como Superman

Henry Cavill

Por um (curto) tempo, parecia que Henry Cavill finalmente reprisaria o papel do Superman. Mas meros meses após o anúncio de sua volta, ele foi demitido da DC.

James Gunn e Peter Safran assumiram o recém-formado DC Studios e optaram por mostrar um Clark Kent mais jovem, o que resultou na demissão de Cavill.

Agora, o ator desenvolve uma adaptação de Warhammer 40K para a Amazon.

George Clooney como Batman

George Clooney

Embora já tenha passado um tempo desde que ele vestiu a famosa máscara, ainda havia rumores de que George Clooney estaria fazendo uma aparição no DCU de Gunn como Batman.

Estes foram principalmente agitados pela repórter de entretenimento Grace Randolph, que tuitou que um “ex-Batman” estava programado para aparecer em The Flash, e que essa pessoa estava na corrida para se tornar “o novo Batman permanente do DCU”.

Isso, contudo, provou não ser verdade.

Batman de Ben Affleck

Ben Affleck

Está 100% confirmado que Ben Affleck não reprisará seu papel como Batman no DCU de James Gunn após The Flash, mas isso não significa que ele não estará envolvido no projeto.

Houve muitos relatos de que ele se encontrou com Gunn para falar sobre dirigir um filme da DC. Portanto, Affleck pode ainda trabalhar por trás das câmeras.

Gal Gadot como Mulher-Maravilha

Gal Gadot

Enquanto muitos dos atores desta lista não estão retornando porque seu papel está sendo reformulado, Gal Gadot deve ficar de fora por enquanto porque a Mulher-Maravilha não fará uma aparição nos primeiros três anos do universo de Gunn.

Embora haja especulações de que Gadot possa manter seu papel como Diana, por enquanto tudo relacionado à Mulher-Maravilha está em segundo plano.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.