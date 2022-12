Henry Cavill não é mais Superman: Veja quais heróis da Marvel ele pode viver

Henry Cavill anunciou, na última semana, sua despedida da DC. A partir de agora, o ator já não é mais o intérprete oficial do Superman. Para muitos fãs, Cavill deveria trocar a DC pela Marvel. No MCU, o astro pode interpretar vários personagens icônicos, desde o Capitão Britânia até o misterioso Hyperion.

O adeus de Henry Cavill pegou muitos fãs de surpresa. Afinal de contas, o ator já havia anunciado a participação em mais um filme do Superman há alguns meses.

Continua depois da publicidade

Por outro lado, os fãs não precisam se desesperar: mesmo deixando a série The Witcher e os filmes da DC, Cavill já tem um novo projeto em vista – a adaptação do game Warhammer 40K no Prime Video.

Enquanto o novo projeto de Henry Cavill não estreia, mostramos abaixo 7 heróis (e anti-heróis) da Marvel que o astro pode interpretar; confira.

Capitão Britânia

Em todas as listas sobre “Henry Cavill” no MCU, o nome do Capitão Britânia aparece em destaque. O personagem seria perfeito para o astro, não só pelo fato de Cavill ser britânico, mas também pelas próprias predileções do ator. Em entrevista, Cavill já manifestou interesse pelo papel do herói.

Criado em 1976, o Capitão Britânia era, originalmente, uma espécie de “Capitão América da Inglaterra. No clássico estilo inglês, o personagem ganha seus poderes após interagir com o lendário mago Merlin. Os poderes do Capitão Britânia incluem voo, super força e várias armas especiais.

Valete de Copas

O Valete de Copas também é uma opção interessante para Henry Cavill no MCU. O herói não é tão conhecido como alguns dos outros itens da lista, mas mesmo assim, representa uma boa oportunidade para o ator. Nas HQs da Marvel, Jack Hart é o filho de um humano com uma mulher contraxiana.

Incapaz de controlar os próprios poderes – que incluem superforça, resistência e emissão de energia – o personagem cria um traje especial para manter as habilidades sob controle. Eventualmente, ele decide deixar a Terra e explorar o espaço. Dado o caráter trágico do personagem, Henry Cavill pode se destacar na atuação.

Colossus

A chegada dos X-Men é, definitivamente, um dos eventos mais aguardados do MCU. Ao que tudo indica, os representantes da Marvel já começaram a escalar alguns dos mutantes mais icônicos das HQs, e Colossus é um deles. Para quem não se lembra, o personagem foi interpretado por Daniel Cudmore nos filmes da Fox.

Considerado um dos personagens mais interessantes das HQs dos X-Men, Colossus já foi herói, vilão e anti-herói. Famoso por sua forma física imponente, o mutante tem o poder de transformar todo o corpo em uma espécie de metal. Como Colossus é uma verdadeira montanha de músculos, Henry Cavill é uma boa escolha para o papel.

Ciclope

Ainda no mundo dos X-Men, Henry Cavill pode fazer muito sucesso no papel de Ciclope, um dos mutantes mais importantes dos quadrinhos da Marvel. Se o MCU optar pela caracterização de Ciclope como um cara mais maduro, já na liderança dos mutantes, Cavill pode ser o ator perfeito para o personagem.

Nas HQs, Ciclope tem o poder de lançar rajadas de energia pelos olhos. O heroísmo estoico do personagem combinaria perfeitamente com Henry Cavill, que já demonstrou talento para interpretar personagens do tipo na série The Witcher. Além disso, Ciclope é conhecido por seus tumultuados romances como Jean Grey e Emma Frost.

Nova

Nos quadrinhos da Marvel, o Nova original – a identidade secreta de Richard Rider – ganha seus poderes a partir do trabalho na Nova Force. As habilidades especiais do herói incluem, como de costume, força super humana, resistência extrema, velocidade incrível e o poder de absorver e converter energia em feixes e pulsos.

Até o momento, o cenário cósmico do MCU é liderado pelo Senhor das Estrelas e Os Guardiões da Galáxia. Como o próximo filme da franquia deve ser a última aventura dos heróis, Nova seria a opção perfeita para comandar as tramas cósmicas das próximas fases do MCU. Henry Cavill, dessa forma, pode ser uma escolha perfeita para o papel.

Sentinela

Quando dizemos “Sentinela”, não estamos nos referindo àqueles robôs gigantes criados para destruir os mutantes. Na verdade, o herói Sentinela, a identidade secreta de Robert ‘Bob’ Reynolds, é um dos personagens mais poderosos da Marvel. A verdadeira natureza e a extensão de seus poderes continuam envoltas em mistério.

Inicialmente, acreditava-se que os poderes do Sentinela vieram de uma versão “turbinada” do Super-Soro que criou o Capitão América. Por isso, o personagem é cem mil vezes mais forte que Steve Rogers. Como Henry Cavill já interpretou um ser extremamente poderoso nos filmes da DC, o papel do Sentinela pode ajudá-lo a honrar esse legado.

Hyperion

Finalmente, temos Hyperion – outro personagem que sempre aparece nas listas de “Henry Cavill no MCU”. A internet está cheia de fanarts do astro da DC caracterizado como esse obscuro personagem da Marvel. Hyperion, para quem não conhece, é basicamente o “Superman da Marvel”.

Na verdade, de acordo com o quadrinista Roy Thomas (o criador de Hyperion), o personagem foi pensado, inicialmente, como um pastiche do Superman. Vindo de uma Terra alternativa, Hyperion é um dos integrantes do Esquadrão Supremo, uma espécie de Liga da Justiça da Marvel.

Henry Cavill ainda não tem data para estrear no MCU. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da Marvel no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.