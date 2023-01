I Wanna Dance With Somebody: Verdade vs. Ficção no filme de Whitney Houston

Em cartaz nos cinemas brasileiros, I Wanna Dance With Somebody acompanha a vida e carreira de Whitney Houston – uma das cantoras mais aclamadas de todos os tempos. Sucesso de público e crítica, o filme toma algumas liberdades criativas para retratar a trajetória da estrela. Sendo assim, o que é verdade e o que é ficção na cinebiografia de Whitney Houston?

“A maior voz do nosso tempo tem uma história ainda mais espetacular. Descubra a Whitney Houston que você nunca conheceu”, afirma a sinopse de I Wanna Dance With Somebody.

O título do filme, vale lembrar, se refere a uma das canções mais icônicas da diva. O elenco é liderado por Naomi Ackie (Doctor Who), e conta também com Stanley Tucci (O Diabo Veste Prada), Ashton Sanders (Moonlight) e Tamara Tunie (Law & Order: SVU).

Mostramos abaixo se alguns dos momentos mais impactantes de I Wanna Dance With Somebody são verídicos; confira! (via USA Today)

Whitney Houston teve um caso com Jermaine Jackson?

Na década de 80, muitos rumores afirmaram que Whitney Houston teria vivido um affair com Jermaine Jackson, o irmão de Michael Jackson. Os boatos aumentaram quando a cantora gravou com o músico o dueto “If You Say My Eyes Are Beautiful”, presente no álbum “Precious Moments”, de 1986.

Em I Wanna Dance With Somebody, Houston e Jackson trocam olhares, e eventualmente, a cantora revela à namorada Robyn Crawford o teor do affair.

Ao que tudo indica, o momento aconteceu na vida real! LaToya Jackson afirmou, em uma entrevista de 2012, que Jermaine havia admitido um curto relacionamento com Whitney Houston.

O pai de Whitney controlou a sexualidade da filha?

I Wanna Dance With Somebody deixa bem claro que Whitney Houston era bissexual, tendo vivido uma duradoura relação com a namorada Robyn Crawford. Em vida, a cantora nunca discutiu sua sexualidade, sendo impedida pelo próprio pai.

John Houston, o pai de Whitney, tinha um plano bem específico para a carreira e para a imagem pública da filha – e esse plano não incluia demonstraçoes de afeto com pessoas do mesmo sexo.

“Quando a imprensa começou a noticiar a relação de Whitney e Robyn, ele ficou extremamente insatisfeito, chegando a ameaçar Robyn. Ele queria transformar a Whitney em uma ‘Barbie’”, comentou a diretora Kasi Lemmons.

Whitney perdeu o funeral do pai?

Em I Wanna Dance With Somebody, o funeral de John Houston é mostrado junto com algumas das cenas mais trágicas do filme, nas quais a cantora aparece completamente drogada em sua residência.

Na vida real, Whitney Houston realmente perdeu o funeral do pai, mas não necessariamente por estar “drogada demais” para comparecer.

Provavelmente, a cantora ainda estava revoltada com o processo movido pelo pai por uma suposta quebra de contrato. Por outro lado, Whitney perdoou o pai no leito de morte.

John Houston faleceu em 2003, e Whitney Houston se internou em uma clínica de reabilitação em 2004. Por isso, o motivo apresentado pelo filme para sua ausência no funeral é bastante plausível.

Como Whitney Houston recebia drogas dos traficantes?

O filme traça um trágico panorama sobre os vícios de Whitney Houston, e em uma das cenas mais chocantes, mostra a cantora recebendo drogas em uma caneta oca, nas mãos de um traficante que fingia ser um simples fã.

Surpreendentemente, essa “entrega secreta” aconteceu na vida real. De acordo com a diretora Kasi Lemmons, mais de um traficante adotou esse método para vender drogas para a vida.

“As pessoas assumem o crédito por coisas muito estranhas. Após a morte de Whitney, muitas pessoas revelaram ter vendido drogas para ela”, afirmou a cineasta.

Whitney Houston comprou drogas no dia de sua morte?

Whitney Houston faleceu em 2012, aos 48 anos. A cantora deixou para trás uma legião de fãs e admiradores. A autópsia encontrou traços de cocaína, maconha e antidepressivos no sangue da cantora.

I Wanna Dance With Somebody mostra Whitney Houston se encontrando com um traficante no lobby do hotel no mesmo dia em que viria a falecer.

“Ao que tudo indica, ela comprou drogas no dia do falecimento, mas não sozinha. Os famosos tem pessoas para ajudar com esse tipo de transação”, afirmou a diretora do filme.

Whitney Houston conversou com um bartender antes de morrer?

Não. Uma das últimas cenas de I Wanna Dance With Somebody é completamente fictícia. A interação é muito emocionante, mas não aconteceu na vida real.

Na cena em questão, em um emocionante monólogo, um bartender relembra a performance de Whitney Houston no American Music Awards de 1994, com um épico medley de “I Love You Porgy”, “And I Am Telling You I’m Not Going” e “I Have Nothing”.

“O nosso objetivo era mostrar a conexão de Whitney com os fãs. Tenho certeza que ela passou por muitos encontros parecidos durante sua vida”, afirmou a diretora Kasi Lemmons.

I Wanna Dance With Somebody está em cartaz nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer!

