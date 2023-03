John Wick 2 e os melhores filmes de ação do Prime Video

A franquia John Wick retorna aos cinemas com Baba Yaga – seu quarto (e para muitos fãs, melhor) capítulo. Em meio ao sucesso do novo longa nos cinemas, muitos espectadores aproveitam para rever os outros filmes da saga de Keanu Reeves. O segundo capítulo, por exemplo, está disponível no Prime Video.

John Wick 4 chegou aos cinemas brasileiros em 23 de março de 2023. O longa garantiu 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, tornando-se assim o capítulo mais bem avaliado da franquia.

Além de Keanu Reeves (Constantine), Ian McShane (Deuses Americanos), Laurence Fishburne (Matrix) e o eterno Lance Reddick (American Horror Story) elenco de John Wick 4 conta com reforços de Donnie Yen (Mulan), Hiroyuki Sanada (Westworld), Bill Skarsgard (Westworld) e a popstar Rina Sawayama.

Enquanto John Wick 4 faz sucesso nos cinemas, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre os melhores filmes de ação do Prime Video, incluindo John Wick 2.

John Wick 2

O segundo capítulo da franquia John Wick chegou aos cinemas em 2017. Assim como os outros filmes da saga, John Wick 2 é dirigido por Chad Stahelski. Liderado por Keanu Reeves, o elenco do longa conta também com Ruby Rose (Orange is the New Black) e Common (Esquadrão Suicida).

No filme, o renomado assassino John Wick viaja a Roma para duelar com alguns dos assassinos mais talentosos do mundo e cumprir uma antiga promessa. No entanto, ele não demora a descobrir que há uma grande recompensa por sua cabeça. A partir daí, tem início uma jornada eletrizante pela sobrevivência.

Infiltrado

Lançado em 2021, Infiltrado é protagonizado por Jason Statham, um dos maiores astros de ação da atualidade. Elogiado por público e crítica, o filme é um projeto do cineasta Guy Ritchie (Aladdin). O elenco do thriller conta também com Scott Eastwood (Velozes e Furiosos) e Holt McCallany (Mindhunter).

O longa acompanha a história de H, um homem misterioso que começa a trabalhar como motorista para uma empresa de transporte de valores. Utilizando extrema precisão e alta violência para impedir assaltos, o protagonista não demora a embarcar em uma intensa jornada de vingança.

007: Sem Tempo Para Morrer

007: Sem Tempo Para Morrer chegou aos cinemas em 2022, marcando o fim da era de Daniel Craig como o agente secreto mais famoso das telonas. A despedida do astro conta também com Ana de Armas (Blonde), Lashanna Lynch (Capitã Marvel) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody) no elenco.

A trama de Sem Tempo Para Morrer começa com James Bond desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica, após deixar o serviço secreto. No entanto, sua paz dura pouco quando seu velho amigo da CIA, Felix Leiter, aparece e pede ajuda para resgatar um cientista que foi sequestrado por um terrível criminoso.

Creed 2

O segundo capítulo da franquia Creed também está disponível no Prime Video! Ambientada no mundo do boxe, a saga de Adonis Creed é uma espécie de continuação dos filmes de Rocky Balboa. Stallone retorna como seu icônico personagem, e Michael B. Jordan (Pantera Negra) vive o novo protagonista.

Em Creed 2, o protagonista Adonis Creed enfrenta Viktor Drago, o filho de Ivan Drago. Na franquia Rocky, o personagem é responsável pela morte de Apollo Creed, o pai de Adonis. Os fãs podem esperar por incríveis sequências de luta e momentos de grande emoção.

Casamento Armado

Se você curte filmes de ação e comédia, Casamento Armado é uma das melhores sugestões para assistir no Amazon Prime Video. Lançado em 2022, o longa é protagonizado por Jennifer Lopez (As Golpistas) e Josh Duhamel (Transformers), contando também com Jennifer Coolidge (The White Lotus) no elenco.

Na trama de Casamento Armado, os protagonistas Darcy e Tom reúnem suas famílias para um casamento luxuoso, mas a cerimônia vai por água abaixo quando homens armados fazem todos os convidados de reféns. A partir daí, o casal deve fazer de tudo para salvar os entes queridos e prosseguir com o casório.

A Fera

Adotando uma abordagem bem diferente para o clássico conflito de “homem vs. natureza”, a Fera é um dos melhores filmes de ação do Amazon Prime Video. O elenco do longa é liderado por uma poderosa performance de Idris Elba (Luther: Ao Cair da Noite) como o protagonista Nate Samuels.

Dirigido pelo cineasta islandês Baltasar Kormákur (Everest), A Fera conta a história do Dr. Nate Samuels, um pai viúvo que viaja à África do Sul junto com as duas filhas adolescentes. O que deveria ser uma simples viagem de férias se torna uma eletrizante jornada pela sobrevivência quando a família é atacada por um leão sanguinário.

Top Gun: Maverick

Um dos filmes mais lucrativos de 2022, Top Gun: Maverick já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video! Além de arrasar nas bilheterias, a continuação de Top 10 ganhou o coração da crítica especializada, com indicações a 6 categorias do Oscar (incluindo Melhor Filme).

Ambientada mais de 30 anos após os eventos de Top Gun, a sequência mostra o protagonista Pete ‘Maverick’ Mitchell – interpretado por Tom Cruise – treinando um novo e talentoso grupo de cadetes. Um desses cadetes é Rooster, o filho de Goose, o melhor amigo de Maverick que morre no longa original.

John Wick 2 (além de todos os filmes que listamos acima) está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.