Johnny Depp e mais famosos que ficaram à beira da falência

Nos últimos anos, a carreira de Johnny Depp sofreu muitas reviravoltas. Com extravagantes gastos pessoais, custos com o processo movido contra Amber Heard, e outros problemas financeiros, o ator quase foi à falência. O que muita gente não sabe é que o astro está longe de ser o único famoso a passar por esse problema.

Em Hollywood, a fama é volúvel – e a fortuna também. Muitos atores que ganharam milhões de dólares no início de suas carreiras acabaram gastando indiscriminadamente e se envolvendo em enormes turbulências financeiras.

Por isso, em todas as profissões, é extremamente importante criar um “pé de meia” para os dias mais complicados. A queda, na maioria das vezes, acontece mais rápido que a ascensão.

Com isso, listamos abaixo 7 famosos que, assim como Johnny Depp, ficaram à beira da falência; confira.

Johnny Depp

No auge de sua carreira, Johnny Depp costumava receber cerca de 20 milhões de dólares por filme. Mas em muitas ocasiões, a bilheteria falhou em compensar o investimento. O ator também é conhecido por seus gastos extravagantes. Depp chegou a desembolsar 3 milhões de dólares para lançar as cinzas do jornalista Hunter S. Thompson em um canhão.

Além disso, o astro de Piratas do Caribe era famoso por gastar 30 mil dólares por mês com os vinhos de sua adega (entre outras compras luxuosas). Por isso, o ator perdeu grande parte de sua fortuna. Vale lembrar que ele também gastou cerca de 25 milhões de dólares no processo contra Amber Heard.

Lindsay Lohan

Uma das atrizes mais populares dos anos 2000, Lindsay Lohan é um claro exemplo do lado obscuro da fama. Após o enorme sucesso de filmes como Operação Cupido, Sexta-Feira Muito Louca e Meninas Malvadas, a atriz ficou com uma péssima reputação em Hollywood – graças ao seu temperamento volúvel e ao vício em drogas.

Embora tenha ganhado milhões de dólares em sua carreira de atriz, modelo e cantora, Lindsay Lohan gastou grande parte da fortuna com problemas legais. Em 2012, as contas de Lohan foram bloqueadas pela Receita Federal Americana, por uma dívida de cerca de 233 mil dólares em impostos. Hoje em dia, a fortuna de Lindsay Lohan é avaliada em apenas 800 mil dólares.

Mike Tyson

Mike Tyson faturou milhões de dólares como um verdadeiro ícone do boxe. A popularidade do atleta chegou até mesmo a inspirar um videogame da Nintendo. O boxeador, por outro lado, sempre teve dificuldades para lidar com a fama. Nos anos 80, ele passou por um conturbado (e custoso) divórcio. Pouco depois, foi condenado por estupro e ficou preso por três anos.

O boxeador até tentou voltar ao esporte, mas em 1997, perdeu sua licença após arrancar parte da orelha do adversário Evander Holyfield. Cinco anos depois, Mike Tyson entrou com um pedido de falência. Eventualmente, Tyson conseguiu recuperar sua fortuna, graças às suas várias aparições no cinema e na TV. Atualmente, Tyson tem cerca de 3 milhões de dólares em seu nome.

Shia LaBeouf

Nos anos 2000, Shia LaBeouf era visto como um dos astros mais promissores de Hollywood. Na época, o ator faturou milhões de dólares com filmes como Transformers, Paranoia e Indiana Jones: O Reino da Carreira de Cristal. Porém, a partir de 2012, Shia passou a chamar a atenção da imprensa por seu comportamento errático.

Ao que tudo indica, o ator sofreu uma espécie de colapso mental – o que impediu sua escalação em diversos projetos e reduziu exponencialmente seus rendimentos. Além disso, Shia LaBeouf foi processado por abuso e violência doméstica. O ator ainda tem uma fortuna de 25 milhões de dólares, mas se ele não tivesse essa péssima reputação, o valor poderia ser bem maior.

Michael Jackson

É importante esclarecer que, dada sua enorme fama, influência e fortuna, Michael Jackson nunca ficou próximo da falência. No entanto, o Rei do Pop gastou uma boa parte de sua fortuna com empreendimentos, no mínimo, inusitados. Só na construção do Rancho Neverland, o cantor desembolsou cerca de 30 milhões de dólares.

Além disso, para a fundação de projetos artísticos, Michael Jackson gastou, aproximadamente, 65 milhões de dólares. As acusações de pedofilia também causaram um rombo nas finanças do astro. Ao que tudo indica, MJ gastou cerca de 20 milhões de dólares com os custos jurídicos. Hoje em dia, o espólio do Rei do Pop é avaliado em 500 milhões de dólares.

Nicolas Cage

Famoso por filmes como A Lenda do Tesouro Perdido e 60 Segundos, Nicolas Cage “queimou” uma boa parte de sua fortuna com compras extravagantes e um estilo de vida luxuoso. Em 2006, por exemplo, o ator comprou uma ilha particular por cerca de 3 milhões de dólares. Junto com a propriedade, ele também adquiriu 4 iates de luxo no valor de 20 milhões.

Essa é apenas a ponta do iceberg. No início dos anos 2000, Nicolas Cage comprou 15 residências – tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. Ele também processou seu ex-empresário por uma suposta fraude de 20 milhões. Ainda em 2006, Cage caiu na malha fina da Receita com U$ 13 milhões em impostos atrasados. Eventualmente, o ator conseguiu quitar os débitos.

Toni Braxton

Famosa por canções como “Another Love Song” e “Unbreak My Heart”, a vencedora do Grammy Toni Braxton também passou por grandes problemas financeiros. A cantora já deu entrada em dois pedidos de falência, um em 1998 e o outro em 2010. Na ação mais recente, Braxton listou bens de 10 milhões de dólares de dívidas de 50 milhões.

Felizmente, a cantora conseguiu dar a volta por cima em 2013. Seis meses depois, ela adquiriu uma mansão de 3 milhões de dólares no bairro de Calabasas – um dos mais luxuosos de Los Angeles. Atualmente, Toni Braxton tem uma fortuna de 10 milhões de dólares. A cantora também protagoniza o reality show Braxton Family Values, que é exibido pela emissora americana WE.

