Kill Boksoon e os mais eletrizantes filmes sul-coreanos da Netflix

Sucesso na Netflix, o thriller sul-coreano Kill Boksoon já é comparado a hits como John Wick e Kill Bill. Eletrizante, ousado e cheio de violência, o longa não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da plataforma. Quem já conferiu a trama quer saber: quais são os melhores filmes sul-coreanos para assistir em seguida no streaming?

“No trabalho, assassina renomada. Em casa, mãe solo de uma adolescente. Para ela, o desafio não é matar. Duro mesmo é a maternidade…”, diz a sinopse oficial de Kill Boksoon na Netflix.

A atriz sul-coreana Jeon Do-yeon (vencedora do prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 2017), interpreta a protagonista deste suspense de ação dirigido por Byun Sung-hyun (Kingmaker).

Mostramos abaixo 7 filmes de suspense e ação da Coreia do Sul para assistir após Kill Boksoon na Netflix; confira!

A Oitava Noite

Se você curtiu a trama de Kill Boksoon, mas deseja conferir uma produção sul-coreana ainda mais assustadora, A Oitava Noite é a sugestão perfeita no catálogo brasileiro da Netflix. Lançado em 2021, o filme de terror é protagonizado por Lee Sung-min (Vida Incompleta) e Park Hae-joon (Quarto Lugar).

Em A Oitava Noite, um monge com um terço budista em uma mão e um machado na outra, embarca em uma violenta e eletrizante jornada para destruir um espírito milenar que deseja envolver todo o planeta em caos e destruição.

Jo Pil-Ho: O Despertar da Ira

O thriller sul-coreano Jo Pil-Ho: O Despertar da Ira é uma boa pedida para quem gostou do clima acelerado da trama de Kill Boksoon. O longa chegou aos cinemas em 2018, garantindo ótimos números de audiência nos cinemas da Coreia do Sul.

Jo Pil-Ho: O Despertar da Ira acompanha a história de um policial corrupto que, após ser perseguido de maneira obstinada por um corregedor, é forçado a se aliar a uma adolescente rebelde para derrubar uma terrível conspiração governamental.

Psychokinesis

Lançado em 2018, Psychokinesis é um surpreendente filme de super-heróis – bem diferente das produções da Marvel e da DC. O longa mistura ação, suspense e comédia em uma trama de tirar o fôlego, protagonizada por Ryu Seung-ryong (Milagre na Cela 7) e Shim Eun-kyung (A Jornalista).

Um projeto de Yeon Sang-ho, diretor do aclamado filme de terror Invasão Zumbi, Psychokinesis foca na trajetória de um homem que, após adquirir superpoderes, faz de tudo para ajudar sua filha e as pessoas ao seu redor, mas não demora a descobrir que a vida de super-herói não é fácil.

Pandora

Recomendado para maiores de 16 anos, devido a cenas de sexo e violência, Pandora chegou aos cinemas ainda em 2016. Sucesso na Netflix, este thriller sul-coreano tem Kim Nam-gil (The Fiery Priest), Kim Joo-hyun (The Rich Son) e Jung Jin-young (Miss Granny) no elenco principal.

Na trama de Pandora, um homem arrisca a própria vida para salvar seu país de um desastre iminente quando um terremoto atinge um vilarejo onde existe uma usina nuclear. O longa é uma intensa história de sobrevivência que testa os limites do espírito humano.

Illang: A Brigada Lobo

Eletrizante, futurista e violento, Illang: A Brigada Lobo não é somente é um dos melhores filmes sul-coreanos da Netflix, mas também um dos mais interessantes longas de ação da plataforma. O filme também traz o aguardado reencontro do diretor Kim Jee-woon com Minho, do grupo de K-pop SHINee.

Ambientado em 2029, Illand: A Brigada Lobo acompanha a jornada de um esquadrão de elite da polícia Illang que combate um grupo terrorista que luta contra a reunificação das duas Coreias – tudo isso enquanto um novo inimigo aguarda à espreita.

Noite no Paraíso

No mais clássico estilo dos filmes noir, Noite no Paraíso oferece aos assinantes da Netflix uma trama intensa, cheia de reviravoltas, mistérios e violência. Sucesso de público e crítica, o longa estreou em 2021 sob o comando de Park Hoon-jung, o diretor de Nova Ordem.

Noite no Paraíso conta a história de Park Tae-goo, um gângster injustiçado que, após ser obrigado a se esconder em uma ilha paradisíaca em meio a uma grande tragédia, se envolve com uma femme fatale que tem seus próprios demônios.

Yaksha: Operação Implacável

O thriller de ação Yaksha: Operação Implacável estreou na Netflix em 2022, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Tão eletrizante quanto Kill Boksoon, o filme é protagonizado por Sol Kyung-gu (The Merciless) e Park Hae-soo (Round 6).

A trama de Yaksha: Operação Implacável começa com a investigação de uma equipe de operações secretas em um local de alto risco, onde um promotor exemplar enfrenta uma guerra entre espiões. O filme também se destaca por seu final surpreendente.

Kill Boksoon, como os filmes que listamos acima, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.