Ladrões e mais 6 filmes com Paul Walker que você precisa assistir

Com Paul Walker no elenco principal, o thriller de ação Ladrões está fazendo o maior sucesso na Netflix! O longa não demorou a conquistar o público nacional, figurando em destaque no Top 10 da plataforma. O filme também fez muitos espectadores relembrarem a trajetória de Walker, que faleceu aos 40 anos.

Nascido em 1973, Paul Walker ganhou fama mundial como o Brian O’Conner da franquia Velozes e Furiosos. Em meio aos projetos, o ator também criou uma grande amizade com Vin Diesel.

Continua depois da publicidade

Paul Walker morreu em 30 de novembro de 2013, em um acidente de carro. A memória do ator, por outro lado, continua viva na mente (e no coração) de muitos fãs.

Confira abaixo 7 filmes com Paul Walker que você precisa assistir para conhecer melhor o ator – incluindo Ladrões.

Ladrões tem Paul Walker em papel importante

Lançado originalmente em 2010, o filme Ladrões se destaca por seu elenco de estrelas, que conta com Idris Elba (Esquadrão Suicida), Jay Hernandez (Perfeita é a Mãe) e, é claro, Paul Walker (Velozes e Furiosos). A direção fica por conta de John Luessenhop (O Massacre da Serra Elétrica 3D).

Ladrões acompanha as aventuras da gangue de Gordon Cozier, um talentoso assaltante de bancos que leva uma vida luxuosa com o dinheiro roubado. No longa, Paul Walker interpreta John Rahway, o braço direito de Gordon nessa influente organização criminosa.

Pleasantville: A Vida em Preto e Branco é um dos primeiros filmes de Paul Walker

Para quem deseja conferir uma performance de Paul Walker “pré-Velozes e Furiosos”, Pleasantville: A Vida em Preto e Branco é uma boa sugestão. Lançado em 1998, o filme está disponível (para aluguel) na plataforma Amazon Prime Video.

A trama, que é ambientada nos anos 90, começa quando dois irmãos adolescentes – interpretados por Reese Witherspoon e Tobey Maguire – são magicamente transportados para Pleasantville, uma sitcom que se passa na década de 50. Paul Walker vive Skip, um dos personagens da série.

Marcação Cerrada tem ótima performance de Paul Walker

Antes de Velozes e Furiosos, Marcação Cerrada permaneceu por um bom tempo como o filme mais famoso da carreira de Paul Walker. Ambientado no mundo dos esportes estudantis, o drama chegou aos cinemas em 1999, com direção de Brian Robbins (Prontos para Detonar). O longa está disponível para aluguel na AppleTV+.

Marcação Cerrada conta a história de jogadores adolescentes de futebol americano que lidam com a pressão da comunidade em uma cidade pequena obcecada com o esporte. Nessa região, futebol é um estilo de vida, e perder não é uma opção. Paul Walker interpreta Lance, o capital dos “Coyotes”.

Ela é Demais entrou para a história dos filmes teens

Se você curte filmes adolescentes, provavelmente, já conhece Ela é Demais – um verdadeiro ícone do gênero. Muita gente não se lembra, mas Paul Walker integra o elenco dessa inesquecível comédia romântica, lançada originalmente em 1999.

A premissa de Ela é Demais é clássica: após ser largado pela namorada, o jovem Zack (vivido por Freddie Prinze Jr.) aposta com os amigos que consegue transformar Laney (Rachael Leigh Cook), a maior nerd da escola, na Rainha do Baile. No longa, Paul Walker vive Dean, um dos amigos de Zack. O filme está disponível no Globoplay (no combo Telecine).

Resgate Abaixo de Zero é para toda a família

Em sua prolífica carreira em Hollywood, Paul Walker se destacou, principalmente, em filmes de ação. Em Resgate Abaixo de Zero, por outro lado, o ator conquistou uma audiência bem diferente. Afinal, o longa é livre para todos os públicos, recomendado para toda a família.

Lançado em 2006, Resgate Abaixo de Zero é protagonizado por Paul Walker. No filme, o ator vive Jerry Shepherd, um guia de uma base de pesquisa na Antártica que coloca a própria vida em risco para salvar um grupo de cachorros presos em uma nevasca. O longa está disponível (para aluguel) no Google Play.

Perseguição é de tirar o fôlego

O filme de ação e terror Perseguição chegou aos cinemas em 2001. Hoje em dia, o longa está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max. Com Paul Walker no papel principal, o filme conta também com Steve Zahn (Na Minha Casa ou na Sua?) e Leelee Sobieski (Impacto Profundo) no elenco.

Em Perseguição, Paul Walker é Lewis Thomas, um universitário que embarca em uma viagem pelos Estados Unidos para encontrar Venna, sua crush de infância. No entanto, em meio à jornada, o protagonista é perseguido por um caminhoneiro psicótico e sedento por sangue.

Franquia Velozes e Furiosos é essencial para os fãs de Paul Walker

Se você deseja conferir a evolução de Paul Walker no decorrer de sua carreira, não há segredo: basta assistir à franquia Velozes e Furiosos. Em 6 filmes da Fast Saga, Walker interpretou Brian O’Conner, um investigador policial que, eventualmente, se torna um dos integrantes da equipe de Dom Toretto.

A franquia Velozes e Furiosos começa com as aventuras de um simples grupo de ladrões, e eventualmente, desenvolve tramas impressionantes nas quais o destino de toda a humanidade está em jogo. O filme Velozes e Furiosos 7, lançado após a morte de Paul Walker, também conta com uma das cenas mais emocionantes da saga.

No Brasil, 6 filmes de Velozes e Furiosos estão disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.