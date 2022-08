Locke & Key foi cancelada e não respondeu ESTES mistérios

A Netflix lançou a terceira e última temporada de Locke & Key. Ainda assim, algumas dúvidas e mistérios foram deixados para trás.

Há muito a ser explorado nas três temporadas da série e, de fato, o seriado não precisava ter respondido tudo, mas é inevitável que alguns fãs fiquem questionando certos aspectos da obra.

Assim sendo, o Looper preparou uma lista com sete itens, elencando os mistérios não respondidos pela temporada final de Locke & Key. Veja abaixo.

O que aconteceu à família de Eden?

No início da terceira temporada, os personagens principais não estão cientes do destino de Eden, como Kinsey Locke comenta que eles não tiveram notícias dela.

No início, Bode Locke até acredita que Eden pode ser quem está os aterrorizando, mas sua irmã é rápida em apontar que ela nunca foi de fazer isso.

A série nos lembra de seu fim quando vemos as duas irmãs demônios recuperarem uma chave do cadáver distorcido no primeiro episódio. Também nos disseram que a família de Eden, que acredita que sua filha simplesmente fugiu, ainda está procurando por ela. Inicialmente, Kinsey também assume que Eden ainda está viva, mas não demora muito para descobrir o corpo nas profundezas do poço.

Kinsey, inspirado pelos infortúnios dos Guardiões das Chaves originais, faz com que levem o corpo de Eden e a joguem no oceano onde seu corpo provavelmente nunca será encontrado. Mas alguém pensou em ligar para os pais do Eden? Parece que não.

O que aconteceu com Lucas Caravaggio?

No primeiro episódio da terceira temporada, Nina pergunta a Ellie Whedon — ex-namorada de Lucas — se ela falou com ele. Descobrimos que ele parte em uma jornada para encontrar-se. “Ele precisava sair daqui, começar de novo em outro lugar”, é a resposta de Ellie, o que explica por que ele não está por perto para esta aventura final.

No entanto, ainda não sabemos o que ele faz com o resto de sua vida, assumindo que ele sobrevive ao fechamento permanente do portal. Lucas é um eco – alguém que morreu e foi trazido de volta com as chaves – e talvez uma das únicas pessoas que se lembra do que realmente aconteceu em Matheson.

Quem fez a Chave do Tempo?

A Chave do Tempo permite que o usuário volte no tempo e veja o passado, mas os viajantes não podem mudar nada.

A questão de quem construiu a Chave do Tempo provavelmente não pode ser respondida, pois a única pista que nos é dada é que Bode conta a Benjamin Locke sobre isso. De acordo com as regras estabelecidas, Benjamin nem deveria se lembrar dessa interação; então talvez esse encontro seja o que colocou a semente da inspiração em sua mente para construir a Chave do Tempo.

Se a criação da chave em si é baseada em um paradoxo, isso pode explicar por que Bode não a encontra no início da série.

Por que não deixaram Gordie Shaw entrar no grupo?

Gordie só quer fazer parte do grupo, no centro do palco com todos os outros, mas isso nunca acontece com ele.

Gordie está cheio de aspirações, ainda procurando seu grande papel para desempenhar enquanto permanece bastante altruísta.

Na morte, Gordie prova a si mesmo e mostra a Ellie que talvez ele fosse digno de estar com eles e poderia ter sido mais do que apenas um personagem de fundo. Infelizmente, ele nunca entra no grupo e isso não é explicado.

Como foi a morte do Sam?

Sam Lesser é um personagem complicado – ele começa como um vilão ameaçador e se torna um anjo da redenção. Seu arco chega ao fim nesta temporada, quando ele finalmente toma alguma ação real para ajudar a família que ele errou ao possuir o corpo de um eco chamado James Bolton.

No corpo de Bolton, Sam poderia simplesmente ter ido embora e vivido uma nova vida, mas ele decidiu ajudar os Locke a recuperar a última chave, sabendo que eles nunca poderiam perdoá-lo completamente por matar Rendell.

Dentro da mente de Gordie, nos mostram uma bela representação de como são os momentos finais de uma mente moribunda. No entanto, Sam é preso sob um piano em uma luta e diz aos outros para sair antes que seja tarde demais.

Mas o que acontece quando um fantasma em um corpo roubado morre na mente de outra pessoa? Vemos uma luz brilhante, um sorriso, e um vislumbre de Sam uma última vez, mas é difícil dizer exatamente o que está acontecendo com tanta magia se chocando.

Por que Frederick Gideon era tão especial?

Muitos fãs ficaram surpresos com a aparente derrota de Dodge, o antagonista central da série, no episódio final da segunda temporada de Locke & Key. Isso foi especialmente surpreendente para aqueles familiarizados com o material de origem, já que não há outro vilão principal presente nos quadrinhos.

Mas a série da Netflix apresenta o soldado colonial Capitão Frederick Gideon como uma ameaça ainda maior. Ele é bastante implacável e está perto de alcançar o objetivo dele. Ele é bem diferente de Dodge e sente que está faltando algo. Embora ele tenha laços com os ancestrais da família Locke e seu próprio descendente Josh Bennett, é o seu lado demoníaco que o torna especial e um antagonista interessante.

Nunca aprendemos o verdadeiro nome do demônio, mas todos os outros podem senti-lo e parecer imediatamente conscientes de quão poderoso ele é.

O único demônio que entende isso mas ainda não o respeita ou suas intenções é Dodge. Gideon é astuto, e ele tem a força sobrenatural para apoiá-lo. Ele também é o único demônio que parece ter uma conexão direta com o portal quando ele possui as chaves, fazendo parecer que seu verdadeiro poder reside profundamente dentro dele.

A Keyhouse perdeu a magia para sempre?

Keyhouse é um lugar misterioso e mágico. Parte desse mesmo potencial está dentro do sangue da família Locke, mas o verdadeiro poder vem de além do portal.

Os demônios fugitivos foram forjados em chaves, mas sua presença neste mundo causou mais mal do que bem. Esta temporada final busca encerrar toda a história, e nada diz finalidade mais do que jogar as chaves, juntamente com todos os outros itens associados, de volta ao reino etéreo de onde vieram.

No final, Bode até comenta sobre não ouvir mais as chaves, mas podemos pegar alguns sussurros suaves.

O som é baixo o suficiente para alguns espectadores perderem, mas essa dica – mesmo que seja uma provocação desnecessária – é emocionante. Mesmo que o show esteja terminado, é difícil não imaginar se a porta foi deixada aberta para mais aventuras, seja para um Bode um pouco mais velho ou para a próxima geração de crianças Locke.

A terceira temporada de Locke & Key já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.