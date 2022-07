Manifest: As teorias mais absurdas sobre o voo 828

Recentemente, a Netflix lançou as 3 primeiras temporadas de Manifest. A novidade serve como uma espécie de “preparação” para o lançamento do quarto – e último – ano, que deve chegar ao catálogo da plataforma ainda em 2022. Enquanto os novos episódios não estreiam, fãs da série criam inusitadas teorias sobre o mistério do voo 828.

“Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles”, afirma a sinopse oficial de Manifest na Netflix.

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards),J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Listamos abaixo algumas das teorias mais interessantes – e bizarras – sobre o desaparecimento do voo 828; confira.

O voo 828 foi abduzido por alienígenas?

Uma das teorias mais interessantes sobre o voo 828 afirma que a aeronave foi abduzida por alienígenas, e que devido às diferenças entre espaço-tempo, demorou 5 anos para ser “devolvida”. A teoria foi compartilhada em uma postagem no Reddit, onde chamou a atenção dos espectadores de Manifest.

Caso a teoria seja confirmada, a série deve seguir o mesmo modelo de 4400, uma produção de ficção científica na qual aliens abduzem humanos para conduzir experimentos científicos. Além disso, a “hipótese alienígena” pode explicar os misteriosos poderes (Callings) que os passageiros passam a desenvolver após a aterrissagem.

Voo de Manifest viajou no tempo?

Entre os fãs de Manifest, a teoria da viagem no tempo é uma das mais populares. Muitos espectadores especulam que, em pleno voo, o avião 828 entrou em uma espécie de vórtice temporal, no qual os eventos das vidas dos passageiros já aconteceram. Dessa forma, os Callings servem como “sinais de alerta” para a tomada de decisões diferentes.

A teoria está alinhada à ideia de ressurreição e segundas chances, um dos temas mais importantes de Manifest. Além disso, a suposição dos fãs afirma que os passageiros vão encontrar a “data da morte” em 2 de junho de 2024, quando o ciclo será fechado e o tempo será compensado. Sendo assim eles têm até essa data para mudar a trajetória de suas “novas vidas”.

Realidades alternativas

Alguns fãs de Manifest acreditam que – assim como os filmes do MCU – a série é ambientada em um multiverso. No Reddit, um fã afirmou que existem 3 linhas do tempo (A, B e C) no universo de Manifest. Na primeira, o voo aterrissa normalmente e os personagens continuam suas rotinas. Na segunda, por outro lado, o voo se envolve em um acidente e todos os passageiros morrem.

Quando o voo 828 entra em uma tempestade elétrica, a linha do tempo C é criada. A partir daí, eventos das outras cronologias passam a “vazar” para o universo C. Outra versão da teoria afirma que existem apenas duas realidades (A e B), e que os passageiros precisam seguir as orientações dos Callings para se aproximar de uma das duas.

Tudo não passa de um sonho

Outra teoria dos fãs de Manifest afirma que o voo 828 nunca desapareceu, e que a trama da série não passa de um sonho de algum integrante da família Stone. O câncer de Cal, por exemplo, pode ter colocado o personagem em coma, antes ou depois de sua viagem à Jamaica. Os passageiros, nesse sentido, seriam pessoas que convivem com Cal no hospital (médicos, enfermeiros e pacientes).

Sendo assim, todos os eventos de Manifest seriam “símbolos” da jornada de Cal – o que também inclui o momento que o personagem entra no “pós-vida” (seu desaparecimento no laboratório). Outra versão da teoria afirma que a força vital de Cal é diminuída pelas ações das pessoas que o cercam, e que tudo está conectado.

Manifest é uma simulação?

Finalmente, uma teoria dos fãs de Manifest afirma que os eventos da série, na verdade, não passam de uma ilusão, uma espécie de simulação digital. Os fãs também especulam que alguém de fora (seja em uma realidade alternativa ou em uma plataforma digital) controla as ações dos passageiros em uma espécie de experimento.

A teoria faz referência à série Life on Mars, que acompanha a história de um policial que viaja de 2008 a 1973 após sofrer um acidente de carro. No final, o protagonista descobre que tudo não passou de uma simulação computadorizada, vinda de uma nave espacial a caminho de Marte.

Para descobrir o que realmente aconteceu com o voo 828, os assinantes da Netflix terão que conferir a 4ª temporada de Manifest, que estreia na Netflix ainda em 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.