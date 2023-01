MCU está perdendo a força; confira 7 provas

Por muitos anos, o MCU se estabeleceu como um verdadeiro sucesso universal. Os lançamentos da Marvel mudaram a perspectiva dos cinemas e garantiram bilhões de dólares em bilheterias. Porém, atualmente, tudo indica que o MCU está perdendo a força, tanto nas estreias cinematográficas quanto nos lançamentos no streaming.

Após a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o MCU encerrou oficialmente sua 4º Fase. Com isso, a Fase 5 do MCU engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Com a Fase 5 do MCU já em vigor, mostramos abaixo 7 provas que indicam a perda de influência do Universo Cinematográfico da Marvel; confira! (via CBR)

Piadinhas excessivas

Nos últimos anos, as produções do MCU passaram a depender, excessivamente, de piadinhas e momentos de alívio cômico. Embora conquistem o público mais jovem, essas piadinhas são vistas como desnecessárias por muitos espectadores.

Alguns projetos recentes do MCU, como Thor: Amor e Trovão, por exemplo, exageram no bom humor, o que acaba prejudicando também os momentos mais sérios da história. Além disso, a comédia exagerada também diminui o impacto emocional das tramas.

MCU não faz justiça aos seus personagens

Nas redes sociais, muitos espectadores do MCU acusam a Disney de “desperdiçar” os personagens da Marvel. A acusação é contundente, e se pararmos para pensar nos heróis mais poderosos das HQs, faz completamente sentido.

A Capitã Marvel é um ótimo exemplo. Mesmo sendo uma das heroínas mais interessantes e poderosas dos quadrinhos, a personagem desempenha um papel bem menos importante no MCU. O mesmo pode ser dito sobre a Feiticeira Escarlate, que foi “aposentada” após Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

A qualidade das séries da Netflix

O universo da Marvel na Netflix – que agora também faz parte do MCU – começou com chave de ouro com o lançamento de Demolidor e Jessica Jones. Esse mundo compartilhado também conta com séries aclamadas como Luke Cage e O Justiceiro.

No entanto, com a estreia de produções como Punho de Ferro e Os Defensores, a qualidade das produções diminuiu exponencialmente, levando ao eventual cancelamento do universo da Marvel no MCU. Resta saber se a continuação das séries no Disney+ acompanhará o mesmo estilo.

Homem-Aranha mostra as limitações do MCU

Homem-Aranha é, sem sombra de dúvidas, o herói mais querido do MCU. Todos os filmes de Peter Parker garantem ótimas bilheterias, mas ao mesmo tempo, demonstram as limitações técnicas, narrativas e autorais do MCU.

Devido ao complexo contrato entre a Disney e a Sony, os filmes do Homem-Aranha encontram limites legais no que podem (ou não podem) mostrar. Além disso, alguns fãs e especialistas criticam os diálogos das histórias do Aranha, vistos como “excessivamente juvenis”.

Hulk não é mais interessante

Nos primeiros filmes do MCU, Hulk era um dos personagens mais importantes. A trama do herói era marcada pela dualidade entre o pacato Dr. Bruce Banner e o gigante verde. Porém, após o lançamento de Vingadores: Ultimato, o personagem simplesmente perdeu a graça.

Como o Hulk atual é o “Professor Hulk”, Banner não sofre mais com a brutalidade de sua contraparte selvagem, estabelecendo-se como uma figura bem menos importante. O personagem vive momentos interessantes na série Mulher-Hulk, mas nem mesmo a criativa produção foi capaz de aproveitar todo o seu potencial.

Fãs deixaram o MCU após Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato encerrou, de maneira magistral, a Saga do Infinito no MCU, terminando com a derrota de Thanos e a morte do Homem de Ferro. Além de ser aclamado pela crítica especializada, o longa garantiu também a melhor bilheteria de todos os tempos.

No entanto, após Vingadores: Ultimato, o MCU acabou perdendo o fio da meada, investindo em inúmeras produções e introduzindo dezenas de novos personagens. Com isso, muita gente “perdeu a paciência” com o MCU, abandonando os filmes da Marvel logo após Ultimato.

Bilheteria também prejudica os filmes do MCU

Mesmo em um dos momentos mais conturbados de sua história, o MCU continua a lançar verdadeiros hits de bilheteria. Os filmes da Marvel, mesmo criticados por fãs e imprensa especializada, sempre conseguem ótimos números de bilheteria.

O lucro, no entanto, é uma faca de dois gumes. Como os dirigentes da Marvel sabem que os filmes terão audiência, independente da qualidade, o incentivo à inovação é extinto. Por isso, os longas do MCU acabam ficando repetitivos e clichês, seguindo sempre a mesma fórmula de sucesso.

