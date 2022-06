Melhores filmes e séries de TV para inspirar o desejo de viajar

Os filmes e programas de TV têm o poder emocional de influenciar as pessoas a escolher os seus destinos de férias. Passar a noite mergulhado em uma história, onde melhores amigos exploram e vivenciam lugares fabulosos é contagiante – e quando algo é tão bom, é comum querer experimentar a mesma coisa.



Aqui estão algumas recomendações interessantes e populares de filmes que inspirarão o viajante que existe em você:



Zindagi Na Milegi Dobara (2011)



O título, que seria traduzido em português como “Você Só Vive Uma Vez”, é um filme indiano inspirador para os viajantes que buscam passeio agitado de diversão e emoções com os amigos. Kabir (Abhay Deol), Imraan (Farhan Akhtar) e Arjun (Hrithik Roshan), que viram todos os tipos de altos e baixos em sua amizade, viajam para uma despedida de solteiro na Espanha. A história trata de questões como o amor, a amizade e o respeito de compartilhar um vínculo infinito de companheirismo. É um dos filmes mais bonitos que você pode assistir com seus companheiros de viagem.



Comer Rezar Amar (2010)



Comer Rezar Amar foi inspirado no livro original de Liz Gilbert, uma escritora americana que inicia uma jornada de um ano pela Itália, Índia e Indonésia em busca de si mesma e de sua felicidade. Embora viajar para países remotos para se encontrar pareça um assunto muito comum hoje em dia, a história protagonizada por Julia Roberts é cativante, até pela cena que devora um prato de espaguete no restaurante ao ar livre ao som da ária “Rainha da Noite”, da ópera A Flauta Mágica.



Café com Aroma de Mulher (2021)



Um dos grandes sucessos da atualidade na Netflix, Café com Aroma de Mulher instiga os espectadores a conhecer os cafezais da Colômbia. A história de amor entre Sebastián (William Levy), dono de uma fazenda produtora de café, e a camponesa Gaviota (Laura Londoño), destaca as belezas do país sul-americano como destino turístico.



Sob o Sol da Toscana (2003)



As paisagens arrebatadoras das colinas da Toscana e das aldeias irremediavelmente românticas farão com que você arrume as malas para a Itália o mais rápido possível. Baseado no livro homônimo, Sob o Sol da Toscana, e estrelado por Diane Lane, o filme captura a beleza visual do interior da Itália como uma pintura. É impossível não desejar uma viagem a esta bela parte do mundo enquanto aprecia a história de Frances, que se apaixona tanto pela Toscana que compra uma antiga residência e transfere sua vida para o lugar.



Into The Wild (2007)



O filme dirigido por Sean Penn é baseado na história real de Christopher McCandless (Emile Hirsch), um estudante que renuncia a tudo e decide partir para uma jornada de autodescoberta. Durante sua jornada pelos estados de Dakota do Sul, Arizona e Califórnia, ele conhece pessoas que mudam sua vida até que, após dois anos na estrada, decide ir para o Alasca. É um tipo de história marcante e repleta de lugares fantásticos para visitar na América do Norte.



Diários de Motocicleta (2004)



Este também é um dos filmes de viagem mais incríveis sob o ponto de vista de paisagens sul-americanas. Diários de Motocicleta conta a história de Che Guevara (Gael García Bernal), revolucionário e líder político que, junto com um amigo decide conhecer a América Latina em uma aventura que começa com ares de “road movie”. A viagem de Buenos Aires, na Argentina, até Caracas, na Venezuela, mostra povos e culturas inspiradoras.





Sobre o autor Redação