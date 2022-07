Mistérios de Big Bang Theory que ainda precisamos de respostas

Por muito tempo, The Big Bang Theory se estabeleceu como a sitcom mais popular da TV. Com personagens inesquecíveis, cenas engraçadas e tramas divertidas, a produção continua a fazer sucesso anos após a exibição de seu episódio final. Porém, a série termina sem resolver alguns mistérios importantes.

“The Big Bang Theory é sobre os cientistas Sheldon e Leonard. Eles têm as ‘mentes brilhantes’ que entendem como o universo funciona. Mas toda essa genialidade não os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente as mulheres. Tudo muda quando uma beldade de espírito livre, chamada Penny, se muda para o apartamento vizinho”, afirma a sinopse da série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Listamos abaixo 7 mistérios que The Big Bang Theory que a série terminou sem desvendar; de acordo com informações do site Looper.

Como Penny sustenta seu apartamento?

Como indica a sinopse de The Big Bang Theory, o elenco que serve como estopim para a trama da série é a mudança de Penny para o prédio de Sheldon e Leonard. No primeiro episódio da série, a personagem de Kaley Cuoco aluga um apartamento e se torna vizinha dos nerds.

No entanto, fica a dúvida: como Penny consegue se sustentar sozinha em um apartamento tão grande? Afinal, nas primeiras temporadas da série, a personagem trabalha apenas como garçonete. É difícil imaginar que seu salário seja suficiente para alugar um imóvel tão grande.

O amor de Raj

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, Raj não consegue falar com mulheres. Para perder a timidez, o personagem conta com a ajuda do álcool. Eventualmente, Raj desenvolve sua personalidade e passa a se envolver em alguns relacionamentos amorosos.

Entre eles, destacam-se os namoros com Lucy, Anu, Emily e Claire. Porém, no final da série, o personagem continua solteiro. Todos os amigos – Sheldon, Leonard e Howard – se casam. Raj, por outro lado, para estar fadado a levar uma vida de solteirão.

O PHD de Howard

Entre os personagens mais importantes de The Big Bang Theory, Howard é um dos únicos que não tem PHD. Por isso, ele se torna um alvo constante da zoação dos amigos, particularmente de Sheldon. Afinal, o personagem adora relembrar o “fracasso” profissional do colega.

Mesmo assim, Howard é um cientista consolidado e influente, com parcerias com o governo americano e grandes realizações. Sendo assim, os fãs querem saber: por que ele não garante o PHD até o final da série? A atualização seria muito interessante para a trama do personagem.

A carreira de Leonard

Junto com Sheldon, Leonard é um dos personagens mais importantes de The Big Bang Theory. Interpretado por Johnny Galecki, ele desempenha um papel essencial na trama da série. Sua função é resistir às excentricidades de Sheldon e ancorar a sitcom em elementos mais realistas.

Durante todas as temporadas da série, Leonard falha em se destacar profissionalmente. As realizações da carreira do cientista não chegam nem perto das do colega de apartamento, que ganha o Prêmio Nobel no final da série. Sendo assim, será que Leonard conseguirá se destacar algum dia?

Penny será uma boa mãe?

Segundo o site Looper, muitos fãs de The Big Bang Theory se perguntam: Penny será uma boa mãe? A personagem vem de uma família relativamente conturbada, e em diversos momentos fala sobre eventos problemáticos e inusitados que aconteceram em sua infância.

Dessa forma, será que Penny repetirá os erros dos pais? Ou se tornará uma boa mãe no relacionamento com Leonard? Ao final da série, Penny descobre estar grávida. Porém, a produção termina sem abordar a relação da personagem com os filhos.

O problema de Stuart

Stuart é, definitivamente, um dos personagens mais patéticos de The Big Bang Theory. Para muitos fãs, esse é exatamente seu apelo. Interpretado por Kevin Sussman, Stuart é caracterizado, na maioria dos episódios, como um “perdedor”.

De acordo com o site Looper, ao que tudo indica, Stuart sofre com um quadro de depressão clínica. Por isso, ele não consegue mudar de vida. Ao final de The Big Bang Theory, Stuart continua sem ter onde morar, e por isso, passa a viver com a namorada Denise.

O meio-irmão de Howard

The Big Bang Theory é famosa por introduzir tramas promissoras, e eventualmente, jogá-las para escanteio. Algo do gênero aconteceu na trajetória de Howard, o personagem de Simon Helberg. Na 8ª temporada, ele descobre que seu pai teve outro filho, Josh.

Na trama da série, Josh é interpretado por Matt Bennett. Inicialmente, Howard não aceita conviver com o meio-irmão. Porém, com o passar do tempo, ele aceita o novo familiar. No entanto, Josh só aparece em um episódio da sitcom. Sendo assim, o que aconteceu com ele?

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

