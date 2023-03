Mistérios que John Wick 4 não respondeu

Sucesso nos cinemas brasileiros – e nas telonas do mundo todo – John Wick 4: Baba Yaga quebra recordes de bilheteria como a estreia mais bem sucedida da franquia. Marcado por um final impactante e cheio de emoção, o filme chega ao fim sem desvendar alguns mistérios.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula ao mundo todo, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Continua depois da publicidade

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo 7 mistérios que, de acordo com o site Looper, John Wick 4: Baba Yaga não responde, confira!

John Wick realmente morre em Baba Yaga?

O maior mistério que John Wick termina sem responder envolve a morte do protagonista. Quem já assistiu ao longa nos cinemas sabe que Baba Yaga termina com o funeral de John Wick. O personagem de Keanu Reeves morre após ser ferido gravemente durante o duelo com Caine.

Sendo assim, será que John Wick morreu de verdade? Ou seria a morte do personagem apenas um fingimento? Ao que tudo indica, o assassino realmente faleceu. Afinal de contas, um potencial retorno reduziria (e muito) o impacto emocional do desfecho.

Akira mata Caine?

John Wick 4: Baba Yaga introduz vários personagens ao “assassino-verso”. Duas das figuras mais importantes são Akira e Caine – interpretadas respectivamente pela popstar Rina Sawayama e pelo ator chinês Donnie Yen. Durante a trama do longa, Caine se torna responsável pela morte de Koji, o pai de Akira.

A cena pós-créditos de John Wick 4: Baba Yaga mostra Caine livre de suas obrigações com a Alta Cúpula, indo de encontro à filha violinista. Nesse momento, Akira aparece com lâmina em punho, pronta para vingar a morte do pai. O filme termina aí, sem revelar o que acontece em seguida.

Winston é o pai de John Wick?

A última cena de John Wick 4: Baba Yaga mostra Winston (Ian McShane) e o Bowery King (Laurence Fishburne) se despedindo do protagonista em seu túmulo. A cena confirma também que Winston tem o brasão da família adotiva de Wick tatuado no dedo.

Mesmo passando despercebida por muitos fãs, a referência resultou em uma interessante teoria nas redes sociais. Será que Winston é o pai de John Wick? O assunto pode ser abordado com mais profundidade em The Continental, uma série derivada que será ambientada na juventude de Winston.

Quem é o Arauto?

Interpretado por Clancy Brown (Highlander), o Arauto (Harbinger) é um dos personagens mais interessantes – e misteriosos – de John Wick 4: Baba Yaga. Na trama do longa, o Arauto é um representante da Alta Cúpula, e parece conhecer todas as regras da organização de assassinos.

O personagem desempenha um papel importante em Baba Yaga, mas o filme não revela nada sobre sua origem e posição na Alta Cúpula. Esse mistério pode ser desvendado nos projetos futuros de John Wick: a série The Continental e o spin-off Ballerina, que será protagonizado por Ana de Armas.

Como John Wick viaja pelo mundo sem ser detectado?

Durante toda a trama de John Wick 4, o Marquês de Gramont faz de tudo para matar John Wick. Em Paris, o personagem de Bill Skarsgard chega a oferecer uma recompensa de 40 milhões de dólares pela cabeça do assassino, atraindo a atenção dos maiores matadores da cidade.

No decorrer do filme, John Wick também é perseguido em Osaka e Berlim, o que leva à questão: como ele consegue viajar pelo mundo sem ser detectado pelos assassinos profissionais? Será que a Alta Cúpula tem algum tipo de parceria com as concessionárias aéreas?

A estação de rádio é aberta para todos?

Algumas das sequências mais eletrizantes de John Wick 4: Baba Yaga acontecem em Paris. Na Cidade Luz, uma misteriosa locutora de rádio oferece códigos sobre a localização do protagonista para os assassinos da cidade, o que resulta em batalhas por toda a capital francesa.

Será que essa estação de rádio, aparentemente operada na Torre Eiffel, só pode ser sintonizada por membros da organização de assassinos? Ou será que qualquer um pode ouvir seu conteúdo? E, ainda mais importante: como a Alta Cúpula pode operar o negócio em um dos maiores pontos turísticos de Paris?

John Wick tem poderes sobrenaturais?

Os fãs da franquia John Wick já sabem que o protagonista de Keanu Reeves é bem mais forte, ágil e resistente do que um humano normal. Nos quatro filmes da saga, John Wick resiste a inúmeros tiros, facadas e golpes físicos. Baba Yaga, porém, leva essa resistência ao limite.

No final do filme, o protagonista é jogado de cima das escadarias da basílica de Sacré Cœur pelo braço direito do Marquês, rolando todos os degraus em uma cena quase cartunesca de tão exagerada. O fato dele não ter morrido só pode ser explicado por poderes sobrenaturais!

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.