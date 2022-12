Musa da Netflix: Veja todos os filmes estrelados por Gkay

Protagonizado por Gkay e Sérgio Malheiros, a comédia natalina Um Natal Cheio de Graça está fazendo o maior sucesso na Netflix. Muitos fãs não sabem, mas o filme está longe de ser o primeiro projeto da influencer na plataforma. Gkay também conta com outros filmes e séries no streaming.

“Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, afirma a sinopse oficial de Um Natal Cheio de Graça na Netflix.

Além de Gkay e Sérgio Malheiros, o elenco de Um Natal Cheio de Graça conta com Vera Fischer (O Clone), Heitor Martinez (Kubanacan), Monique Alfradique (Fina Estampa) e Letícia Isnard (Avenida Brasil).

Revelamos abaixo todos os filmes estrelados por Gkay, dentro e fora da Netflix; confira.

Um Natal Cheio de Graça

Como você já pôde perceber, Um Natal Cheio de Graça é o novo lançamento de Gkay na Netflix. Na comédia romântica natalina, a atriz e influencer interpreta Graça – uma jovem divertida e caótica que provoca as maiores confusões na ceia de natal da Lady Sofia (vivida por Vera Fischer).

No longa, Gkay também é o par romântico de Sérgio Malheiros. Em Um Natal Cheio de Graça, a atriz protagoniza algumas das cenas mais engraçadas de sua carreira. Mas nas redes sociais, a atuação de Gkay divide a opinião do público.

Carnaval

Lançado em 2021, Carnaval foi o primeiro projeto de Gkay na Netflix. Dirigido por Leandro Neri, o filme também figurou no Top 10 da plataforma em seu lançamento original. Na trama de Carnaval, a influencer Gkay interpreta a divertida Michelle.

Carnaval conta a história de Nina, uma influenciadora que descobre a traição do namorado após um vídeo íntimo viralizar nas redes sociais. Para superar o término, ela usa seus contatos para viajar para Salvador em plena semana de Carnaval, junto das três melhores amigas, com tudo pago.

Nada Suspeitos

Um Natal Cheio de Graça são os dois filmes de Gkay na Netflix. Mas as contribuições da influencer à plataforma não param por aí! Gessica Kayane também está na série Nada Suspeitos, uma divertida produção brasileira que é pouco conhecida pelos assinantes da plataforma.

Em Nada Suspeitos, três mulheres enganadas pelo mesmo playboy vão com a família procurar respostas em sua mansão – mas acabam envolvidas em uma inusitada investigação quando ele aparece morto. Na série, Gkay interpreta Xandra Zannarah.

Agora que você já conhece os projetos de Gkay na Netflix; confira dois outros filmes da atriz que não estão na plataforma.

Detetive Madeinusa

A comédia Detetive Madeinusa é protagonizada por Tirullipa e Whindersson Nunes. O filme acompanha a história do personagem titular, um ex-político que é contratado por um lobista milionário para investigar o sumiço de um boi valioso e premiado.

Para solucionar o mistério, Madeinusa conta com a ajuda do assistente Uóston (Bruno Montaleone); de Larissa (Aisha Jambo), a atendente de uma loja de acessórios para detetives; de Zuleide (Luana Tanaka), uma talentosa hacker; e de Marcela, uma garçonete vidente interpretada por Gkay. O filme está disponível no Prime Video.

Me Tira da Mira

Finalmente, Me Tira da Mira é, basicamente, um projeto familiar da atriz e cantora Cleo. No filme, ela contracena com o irmão mais novo (Fiuk) e o pai (Fábio Jr.). No longa, a policial civil Roberta (vivida por Cleo) se infiltra em uma clínica de realinhamento energético com o objetivo de investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox

Em meio às investigações, a protagonista precisa lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que passa por “cancelamento” na internet, e também com um amor mal resolvido com o policial federal Rodrigo (vivido por Sérgio Guizé).

No longa, Gkay faz uma pequena participação como Laura Lipsync. Me Tira da Mira está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max.

Um Natal Cheio de Graça, com Gkay, está na Netflix.

