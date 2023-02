Na Sua Casa ou na Minha: História por trás do final é impressionante

Na Sua Casa ou na Minha? é a nova comédia romântica da Netflix, que conta com Reese Witherspoon, Ashton Kutcher e outros famosos. O final bastante metafórico do filme foi realizado de forma impressionante e veremos como.

“Grandes amigos e totalmente opostos, Debbie e Peter trocam de casa por uma semana. Será que essa experiência vai abrir as portas para o amor?”, diz a sinopse oficial de Na Sua Casa ou na Minha?.

O filme tem direção de Aline Brosh McKenna. A co-criadora da série Crazy Ex-Girlfriend e roteirista de O Diabo Veste Prada também escreveu o filme.

Continue lendo para saber como o final de Na Sua Casa ou na Minha? foi feito.

O final de Na Sua Casa ou na Minha?

Comédias românticas comumente acabam com grandes gestos e Na Sua Casa ou Na Minha? não é exceção. O que é mais impressionante nesse filme da Netflix é como o final foi feito.

No fim do filme, Peter (Ashton Kutcher) e Debbie (Reese Witherspoon) finalmente se encontram. Até aquele momento, eles estiveram na mesma sala apenas uma vez – no flashback de abertura do filme ambientado em 2003.

Eles passam a maior parte do tempo se conectando por telefone ou por videoconferência.

A jornada de Peter e Debbie leva a um encontro casual em pessoa no aeroporto. Ela está correndo de volta de Nova York depois de saber que seu filho, Jack (Wesley Kimmel), está no hospital por conta de uma lesão no hóquei, culpando Peter por permitir que ele jogasse sem sua permissão.

Quando os dois se avistam em esteiras rolantes indo em direções opostas, eles inicialmente começam a gritar, antes de eventualmente se encontrarem de fato.

Lá, eles finalmente decidem que não querem apenas ser amigos.

“Essa foi uma das imagens que meio que inspiraram o filme”, diz a roteirista e diretora Aline Brosh McKenna (O Diabo Veste Prada) ao Tudum, “essa ideia de que você pode perder algo realmente grande ou uma pessoa que seria realmente especial para você com muita facilidade”.

Como os dois personagens ficam separados por tanto tempo, Brosh McKenna queria que sua união no final fosse memorável.

O designer de produção William Arnold construiu um cenário de aeroporto funcional a partir do zero, e o diretor trabalhou com Witherspoon e Kutcher para navegar pelas esteiras rolantes que representam as forças que constantemente separam Debbie e Peter.

“Isso pareceu uma grande manifestação visual do fato de que eles estão muito perto de sentir falta um do outro. Eles estão muito perto de perder completamente essa oportunidade”, diz Brosh McKenna. “Eu não sou alguém que acredita em destino, mas às vezes as coincidências colocam você no lugar exato em que você precisa estar.”

Na Sua Casa ou na Minha? está disponível na Netflix.

