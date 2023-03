Não é só em Sex/Life: Famosos que já usaram próteses em cenas de sexo

Como os assinantes da Netflix já sabem, Sex/Life é uma das produções mais quentes da plataforma, contando com explícitas cenas de sexo. Na maioria das sequências eróticas da série – exceto naquela infame cena do chuveiro – os atores usam próteses penianas. E isso não acontece somente em Sex/Life, mas também em outros grandes sucessos de Hollywood.

A utilização de próteses em cenas de sexo, na maioria das vezes, acontece para preservar a intimidade e a privacidade dos atores envolvidos.

Continua depois da publicidade

Falando em atores, Sex/Life é protagonizada por Sarah Shahi; de Adão Negro, Adam Demos; da comédia romântica Combinação Perfeita; e Mike Vogel, de Bates Motel.

Mostramos abaixo 7 filmes e séries nos quais atores usaram próteses para gravar cenas de sexo; confira!

Jonathan Sadowski – Sex/Life

Na 2ª temporada de Sex/Life, Devon, o personagem de Jonathan Sadowski, tem uma incrível cena de nu frontal. No momento em questão, Devon mostra alegremente seu “novo” pênis no vestiário, resultado de uma cirurgia corretiva realizada após um acidente de trânsito.

Como os assinantes da Netflix já desconfiavam, devido ao tamanho do membro, o ator usa uma prótese peniana na série.

“Não posso falar por ele, mas tenho certeza que ele dirá que achou tudo isso hilário. E ele estava pronto para outra”, comentou Casey Hudecki, a coordenadora de intimidade de Sex/Life.

Theo James – The White Lotus

Na 2ª temporada de The White Lotus, o ator britânico Theo James vive o egocêntrico Cameron. Em um dos momentos mais surpreendentes da série, o personagem troca de roupa na frente de Harper (vivida por Aubrey Plaza), a esposa de seu melhor amigo.

Mesmo sem exibir toda a extensão do membro, o ator usa uma prótese peniana na cena. Em uma entrevista recente, James revelou ter escolhido “a dedo” a prótese.

“É uma prótese modesta. Não queria que ela distraísse o público. A cena não é sobre o pênis dele, mas sobre poder e sexo”, explicou o astro.

Chace Crawford – The Boys

Na série The Boys, exibida pelo Amazon Prime Video, Chace Crawford interpreta o Profundo, um herói tarado e sempre pronto para uma nova escapada sexual. Surpreendentemente, o ator não usa uma prótese peniana na série em si, mas em seus materiais de divulgação.

O ator usou uma prótese bastante expressiva em um infame pôster que, eventualmente, teve que ser editado devido ao volume do personagem.

“O Eric (Kripke, criador da série) disse algo como ‘a Amazon mandou o recado e vamos ter que alterar isso aí’. E aí, realmente tivemos que editar o volume’”, comentou o ator.

Sebastian Stan – Pam & Tommy

Mais conhecido por sua performance como o Soldado Invernal nos filmes do MCU, Sebastian Stan vive o roqueiro Tommy Lee, da banda Mötley Crüe, na série Pam & Tommy. Lily James (Cinderela) co-protagoniza a trama como Pamela Anderson.

Obviamente, o ator usa uma prótese peniana em Pam & Tommy. Afinal de contas, em um dos episódios mais bizarros da série, Tommy Lee trava um intenso diálogo com o próprio pênis.

A prótese em questão foi manejada por dois marionetistas, e dublada por Jason Mantzoukas, de séries como Brooklyn Nine-Nine e filmes como John Wick 3: Parabellum.

Eric Dane – Euphoria

Em Euphoria, a série teen mais popular do HBO Max, Eric Dane (o eterno Mark Sloan de Grey’s Anatomy) vive Cal, o pai de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi.

A sexualidade do personagem é um dos temas mais importantes da 2ª temporada de Euphoria, e para gravar uma cena explícita, Eric Dane ajudou a escolher sua própria prótese.

“É libertador fazer um monólogo com o pênis à mostra! Espero que todo mundo fique mais confortável com seu ‘apêndice’ após a série”, brincou o ator em uma entrevista à Men’s Health.

Asa Butterfield – Sex Education

O ator britânico Asa Butterfield, hoje em dia, é mais conhecido por sua performance como Otis na série teen Sex Education, um dos maiores sucessos da Netflix.

A série, por abordar a sexualidade de adolescentes, oferece a todos os atores a possibilidade de usar próteses nas cenas de sexo.

O intérprete de Otis, por exemplo, usa próteses penianas em todas as cenas em que aparece fazendo sexo ou se masturbando.

Will Poulter – Família do Bagulho

Muito antes de ser escolhido como o novo Adam Warlock dos filmes da Marvel, Will Poulter ganhou fama mundial com a divertida comédia Família do Bagulho.

No filme de 2013, o ator britânico contracena com Jason Bateman, Jennifer Aniston e Emma Roberts. Ele também usa uma prótese peniana em um dos momentos mais hilários do filme.

A cena acontece quando Kenny, o personagem de Will Poulter, leva uma picada de tarântula bem nas “partes baixas”.

A 2ª temporada de Sex/Life está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.