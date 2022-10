Não foi só Dahmer: Todos os psicopatas que Evan Peters já interpretou

Sucesso na Netflix, Dahmer: Um Canibal Americano traz Evan Peters como o psicopata Jeffrey Dahmer – um dos serial killers mais infames da história americana. Muitos fãs não sabem, mas o ator praticamente construiu sua carreira interpretando maníacos, assassinos e sociopatas, principalmente em suas parcerias com Ryan Murphy.

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Listamos abaixo os psicopatas que, assim como Jeffrey Dahmer, foram interpretados por Evan Peters; confira.

Evan Peters interpretou assassino estuprador em American Horror Story: Murder House

Até hoje, uma das performances mais conhecidas da carreira de Evan Peters é a de Tate Langdon em American Horror Story: Murder House. Na 1ª temporada da antologia de Ryan Murphy, Tate Langdon é um jovem perturbado que protagoniza um terrível ataque armado em sua escola – matando 15 colegas com um rifle.

Antes de morrer, Tate também ateia fogo em Larry Harvey, o namorado de sua mãe, deixando-o desfigurado pelo resto da vida. O frenesi assassino de Tate supera até mesmo a morte. Ao morrer na “Casa Assassina”, Tate vira um fantasma. Eventualmente, ele estupra Vivian, a mãe da namorada Violet.

Ator viveu maníaco sanguinário em Hotel

Em American Horror Story: Hotel, Evan Peters vive um dos personagens mais sanguinários de sua carreira – superando até mesmo Jeffrey Dahmer. O ator interpreta James Patrick March, um figurão dos anos 1920 que fundou o sinistro Hotel Cortez para esconder sua selvageria.

March, basicamente, transformou o hotel em um matadouro, enchendo a propriedade de passagens secretas, corredores sem saída e armadilhas. O maníaco continua sua vilania no pós-morte, inspirando alguns dos serial killers mais famosos da história, como John Wayne Gacy, Richard Ramirez e… Jeffrey Dahmer.

Evan Peters interpretou fantasma esquisitão em Roanoke

Em Pesadelo em Roanoke, Evan Peters vive Rory Monahan, o ator que, por sua vez, interpreta o sinistro Edward Phillippe Mott no reality show titular. Rory não é um psicopata, mas Mott, definitivamente, tem um “parafuso solto”. Nascido em uma família rica e aristocrática, Mott sofria de uma desordem mental que, hoje em dia, é conhecida como “ansiedade social grave”.

Por isso, ele se muda para uma mansão isolada para viver (quase) sozinho – acompanhado do namorado e de inúmeras obras de arte. Mott pode até não ter sofrido da mesma psicopatia de Dahmer, mas em uma das cenas mais tensas de Roanoke, o personagem decide prender todos os empregados no porão.

Astro de Dahmer foi líder de seita em Cult

Na trama de American Horror Story Cult, Evan Peters interpreta Kai Anderson, um jovem de extrema-direita que se torna líder de uma perigosa seita. Radicalizado pela eleição de Donald Trump (e pelos conselhos de uma certa terapeuta), Kai usa seus poderes de manipulação para convencer os seguidores a protagonizar atos de extrema selvageria.

Em Cult, o objetivo de Kai não era apenas “agitar o sistema” – mas transformar os Estados Unidos em um estado totalitário, no qual os homens exercem domínio sobre as mulheres. Por si só, Kai não mata muita gente. Mas como líder da Seita, se torna o responsável pelos atos de violência perpetrados pelos seguidores.

Evan Peters destruiu o mundo em Apocalypse

American Horror Story: Apocalypse, como o próprio nome já indica, aborda o fim do mundo. Nessa temporada da antologia, Evan Peters interpreta três personagens diferentes: o Sr. Gallant (um cabeleireiro fã de BDSM), Tate Langdon (seu personagem de Murder House) e Jeff Pfister.

Jeff, definitivamente, é o mais maligno dos três. Co-fundador de uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, o personagem só pensa em cheirar cocaína e fazer sexo. Eventualmente, ele se alia ao Anticristo, e com o lançamento de várias bombas atômicas, termina por destruir a humanidade (ou, pelo menos, uma linha do tempo específica).

Ator já interpretou vários psicopatas da vida real

Ainda em American Horror Story, Evan Peters interpretou vários psicopatas da vida real. Todas essas performances acontecem na 7ª temporada – Cult – que aborda a destruição causada por seitas e grupos radicais.

Em “Drink the Kool-Aid”, o 9º episódio de Cult, Evan Peters vive três líderes de seitas da vida real: Marshall Applewhite, David Koresh e Jim Jones.

Marshall Applewhite foi o líder da seita Heaven’s Gate – que terminou com o suicídio em massa de 39 pessoas.

David Koresh, por sua vez, liderou a seita Branch Davidians. Adepto da poligamia, o líder religioso foi o responsável pela morte de mais de 70 pessoas.

Jim Jones orquestrou o suicídio em massa mais famoso de todos os tempos, no qual 909 pessoas tomaram veneno e morreram na comunidade de Jonestown.

Finalmente, Evan Peters também deu vida a uma versão inusitada de Charles Manson (na foto acima) – que se comunica com Kai Anderson através de uma suposta “conexão espiritual”.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix. As temporadas de American Horror Story podem ser assistidas no Globoplay.

