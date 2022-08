Não! Não olhe!: Pequenos detalhes do filme que você perdeu

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Não! Não Olhe! é o novo filme de Jordan Peele. No longa, o diretor de Corra! e Nós mistura terror e ficção científica em uma história surpreendente. Como de costume na filmografia do cineasta, Não! Não Olhe! Conta com vários detalhes que, normalmente, passam despercebidos pela audiência.

“Numa cidade do interior da Califórnia, dois irmãos que possuem um rancho de cavalos e são vizinhos de um parque de diversões inspirado em uma série do velho-oeste, começam a testemunhar eventos bizarros e extraterrestres”, afirma a sinopse oficial de Não, Não Olhe!.

Não! Não Olhe! (Nope, no título original) tem Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro) Keke Palmer (Scream Queens), Steven Yeun (The Walking Dead), Michael Wincott (Alien: Ressurreição) e Brandon Perea (The OA).

O site Looper listou 7 detalhes de Não! Não Olhe! que muitos espectadores não notaram – veja se você percebeu.

Uma abertura bíblica

Não! Não Olhe! começa com um versículo bíblico do livro de Nahum – especificamente, o 6º verso do 3º capítulo. “E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo”, afirma a tradução oficial do versículo em questão.

O capítulo 6 do livro de Nahum foca, primordialmente, no julgamento de Deus contra os moradores da cidade assíria de Nineveh, que é caracterizada como “degenerada” e “cheia de pecado”. Em Não, Não Olhe, Jordan Peele utiliza o versículo em referência a Hollywood e seu papel na cultura moderna.

Um elenco de peso

O elenco de Não! Não Olhe! é liderado por alguns dos atores mais populares da atualidade – Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun. O que muitos fãs não perceberam foram as importantes participações especiais que reforçam o elenco do longa e oferecem um caráter clássico à história.

A mais importante, sem sombra de dúvidas, é a de Keith David – uma verdadeira lenda do cinema de terror e ficção científica. Famoso por filmes como O Enigma de Outro Mundo e Eles Vivem, David interpreta Otis Haywood em Não! Não Olhe!.

A importância do dublê

Um dos momentos mais bizarros de Não! Não Olhe! envolve o assustador chimpanzé Gordy. O público do filme de Jordan Peele não sabe, mas o primata é interpretado por Terry Notary, um ator e dublê famoso por parcerias com alguns dos diretores mais famosos de Hollywood.

Surpreendentemente, essa não é a primeira vez que Notary interpreta um macaco nos cinemas. O ator viveu o primata Rocket em Planeta dos Macacos: A Origem, lançado em 2011. Além disso, Notary interpretou o icônico King Kong no filme Kong: A Ilha da Caveira.

Referências aos alienígenas

Não! Não Olhe! é repleto de referências às criaturas do espaço sideral. Do início ao fim, o longa conta com vários easters eggs sobre alguns dos aliens mais famosos do cinema. O parque de diversões administrado por Ricky Park, por exemplo, se chama Jupiter’s Claim (A Reivindicação de Júpiter).

A placa que pode ser vista na saída do parque traz os dizeres “Out Yonder” (Lá Fora). A frase, ao mesmo tempo, referencia o espaço e os clássicos filmes de cowboys. Ela também evoca o episódio “The Outer Limits” de Além da Imaginação – uma série que Jordan Peele conhece muito bem.

Mineração de criptomoedas

Um dos personagens mais curiosos de Não! Não Olhe!, é Angel Torres. Interpretado por Brandon Perea, ele é o funcionário de uma loja de tecnologia que, devido ao seu interesse por teorias da conspiração, acaba entrando de cabeça na investigação dos protagonistas OJ e Emerald.

O personagem conta com o privilégio da renda passiva, e por isso, não se importa muito com o emprego. Afinal, Angel Torres lidera uma operação de mineração de criptomoedas. Em seu quarto, o jovem conta com vários processadores, que são acoplados a ventiladores para evitar o superaquecimento.

O erro de Emerald

Em Não! Não Olhe!, Emerald é interpretada por Keke Palmer. Em uma cena bastante importante, a personagem erra um discurso pré-ensaiado. Na hora de se referir ao tataravô, a personagem acaba fazendo referência ao bisavô. OJ, o personagem de Daniel Kaluuya, percebe o erro e o corrige na hora.

O motivo desse erro é explicado no final do filme, quando Emerald aparece assistindo a uma fita VHS que mostra um homem montando à cavalo. Na narração, é possível ouvir o pai de Emerald fazendo o mesmo discurso. O erro da personagem, dessa forma, acontece por Emerald ter decorado a fala do pai – que vem de uma geração anterior.

Akira em Não! Não Olhe!

Uma das cenas mais icônicas da história do cinema acontece no filme Akira. Lançado em 1988, o anime é uma verdadeira obra prima do cyberpunk. Para homenagear a influente animação, Não! Não Olhe! faz referências à cena da moto, na qual a protagonista desliza com o seu veículo.

O momento em questão acontece quando Emerald foge do alienígena a bordo da bicicleta do jornalista. Jordan Peele também oferece uma pista importante sobre as habilidades de Emerald no início do filme, quando a personagem de Keke Palmer afirma ser craque na motocicleta.

Não! Não Olhe! está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.